Edingen-Neckarhausen. (pol/rl) Nach einer Bedrohungslage in der Wohnung einer Gemeindeunterkunft in der Mannheimer Straße wurde ein 35-jähriger Mann am Dienstag von Beamten des Spezialeinsatzkommandos Baden-Württemberg (SEK BW) festgenommen. Das teilte die Polizei am Nachmittag mit.

Um 13.38 Uhr war die Polizei informiert worden, dass der 35-Jährige mit kurzen Hosen und einem T-Shirt bekleidet vor der Wohnung stand und "mit einem Messer herumfuchtelte".

Als ein Beamter der zwischenzeitlich verständigten Polizei gegen 14 Uhr versuchte mit dem Bewaffneten an der Eingangstüre zu reden, verletzte ihn der 35-Jährige leicht an der Stirn. Anschließend verbarrikadierte sich der Mann in der Wohnung. Der Beamte wurde danach im Krankenhaus ambulant behandelt.

Die Verhandlungsgruppe Mannheim versuchte danach mit dem 35-Jährigen Kontakt aufzunehmen. Nachdem dies scheiterte brach das SEK gegen 16.10 Uhr die Wohnungstüre auf, stürmte die Wohnung und nahm den Mann fest.

Der 35-Jährige blieb dabei unverletzt. Die weiteren Ermittlungen führt das zuständige Polizeirevier Ladenburg.

Update: Dienstag, 10. November 2020, 17.15 Uhr

