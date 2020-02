Edingen-Neckarhausen. (nip) Das größte Bauvorhaben, über das der Technische Ausschuss (TA) zu entscheiden hatte, war nahezu am unkompliziertesten. In Neu-Edingen plant ein Bauherr in der Neckarhauser Straße auf einem knapp 3000 Quadratmeter großem Grundstück, auf dem zurzeit noch das Autohaus Clysters steht, zwei zweigeschossige Gebäude mit insgesamt 30 Wohnungen zu errichten.

Pro Wohnung werden ein Tiefgaragenstellplatz und zwei überdachte Fahrradstellplätze nachgewiesen. Weil die Gebäude mit einem Staffelgeschoss errichtet werden, beantragt der Bauherr eine Befreiung für die eigentlich geltende Begrenzung der Gebäudehöhe auf 6,50 Meter. "Unseres Erachtens fügt sich das Bauvorhaben ein, die Festsetzungen des Bebauungsplans sind im Wesentlichen eingehalten", sagte Bürgermeister Simon Michler.

Natürlich erfahre das Gebiet eine "starke Veränderung", doch sei die Schaffung von Wohnraum ja gewollt. "Wir freuen uns, dass eine Dachbegrünung vorgesehen ist, möchten aber die Anregung geben, für passiven Lärmschutz zu sorgen", sagte Thomas Hoffmann von der Offenen Grünen Liste (OGL).

Auch Stephan Kraus-Vierling (UBL-FDP/FWV) erwähnte die direkt angrenzende höher gelegene Autobahn. Mit schallisolierten Fenstern sei die Lärmemission für die höher gelegenen Aufenthaltsräume der Wohnungen vermutlich zu ertragen. Andreas Daners (SPD) vermisste Nachweise zur Barrierefreiheit und für eine Wohnung mit zwei "schlauchartigen Zimmern" den der Belichtung.

Es sei schade, dass ein Gewerbebetrieb aufhöre, kommentierte Helmut Koch (UBL). Doch es sei gut, dass die Fläche nicht lange brach liege, sondern Neues entstehe. "Es ist ein großes Projekt, aber ich sehe das positiv – 30 Wohnungen sind eine gute Anzahl", sagte Florian König (CDU).

Ein weiteres Mehrfamilienhaus mit vier bis fünf Wohnungen ist auf einem Grundstück in den Neckarhäuser Wingertsäckern geplant. Die Bauvoranfrage beschied der TA positiv: Das bedeutet, dass hier ein Mehrfamilienhaus mit durchgängig zwei Vollgeschossen zuzüglich eines Dachgeschosses, das nicht zu einem weiteren Vollgeschoss ausgebaut ist, zulässig ist. Die Anzahl von sechs Stellplätzen sei ausreichend.

Zwei weitere Bauvoranfragen zur Umnutzung von vorhandenen Scheunen zu Wohnzwecken auf Grundstücken in der Edinger Hauptstraße und in der Eduard-Mörike-Straße, befürworteten die TA-Mitglieder ebenfalls. Genauso wie die Errichtung eines Stellplatzes im Vorgarten auf einem Grundstück in der Wichernstraße. Der Antragsteller beabsichtigt, sein Wohnmobil von der Straße zu holen, wo es zurzeit eher die Sicht versperrt, als auf dem Grundstück im Kreuzungsbereich.

Drei andere Bauanträge verschob der TA in seine März-Sitzung. Hier soll es zur Erhellung des Sachverhaltes jeweils einen Vor-Ort-Termin geben. Teilweise liegen auch Nachbareinwände vor, die Auswirkungen auf eine Entscheidung haben könnten.