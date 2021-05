Von Hannelore Schäfer

Edingen-Neckarhausen. Wer meckert denn da? Im Streichelzoo der Edinger Kleintierzüchter gibt es Zuwachs. Alle drei Geißen haben bereits Zicklein geboren, die im geräumigen Gehege muntere Bocksprünge machen. Auch sonst präsentiert sich die tierische Gesellschaft von ihrer besten Seite. Die Kleintierzuchtanlage mit ihren Fell- und Federträgern wird nach und nach zur Kinderstube.

"Insgesamt waren es sechs kleine Geißlein, aber jetzt sind nur noch fünf von ihnen unterwegs, eines ist spurlos verschwunden", erzählt Helmut Stein. Der Brutwart des Vereins kümmert sich zusammen mit anderen auch um die Bewohner des Streichelzoos. Als Vorsichtsmaßnahme habe man ein großes Netz über den Zaun gespannt, nachdem ein Fuchs bereits Enten und Kaninchen als Mitbewohner der Ziegen geholt hatte.

Dieses Mal sei der Angriff vermutlich eher aus der Luft erfolgt. "Die Ziegen waren ja nachts im Stall nicht eingesperrt und wenn sich dann eines der letztgeborenen Leichtgewichte herauswagte, kann ein Uhu schon einmal zuschlagen", weiß der Experte. Inzwischen hat der Nachwuchs bereits an Gewicht zugelegt. Nicht nur die Milch der Geißen macht ihn stark, auch die Kleinen zählen schon zu den "Kräuter- und Grasfressern."

Das meckernde Völkchen wird gut versorgt, weshalb die Besucher auch nicht "zufüttern" sollten. "Es besteht zwischenzeitlich ein Fütterungsverbot, einige Zeitgenossen warfen Unmengen an Brot und Abfall in das Gehege. Ziegen fressen von Natur aus aber Gras und Heu, alles andere macht sie fett und krank", erklärt Stein. Als Leckerli bekommen sie außerdem etwas rohes Gemüse sowie ein paar Apfelstückchen zum Frühstück. In absehbarer Zeit will man einen umgerüsteten Futter-Automaten anbringen. Für kleines Geld soll dann "ganz automatisch" ein gesunder "Ziegen-Snack" erhältlich sein.

Hinter alledem steckt eine Menge Arbeit. "Wir leisten das ja alles ehrenamtlich und halten ganz nebenbei auch noch die Anlage in Schuss", erklärt Kleintierzucht-Chef Gerhard Stein. Die Züchter selbst tragen zudem zur Erhaltung alter Haustierrassen bei. "Die heutige Massentierhaltung beschränkt sich bei den Hühnern auf wenige spezielle Züchtungen als Fleisch- oder Eierlieferanten; dabei geht die Vielfalt verloren", bedauert der Zuchtwart für Geflügel, Leonhard Aistleitner.

In den 15 Parzellen auf der Anlage tummeln sich Hühner und Tauben sowie Kaninchen in den verschiedenen Rassen und Farbschlägen. Selbst Sittiche und farbenprächtige Fasane genießen hier ihr munteres Dasein. Und auch hoch oben im Storchenhorst tut sich was. Nachdem im vergangenen Jahr nur ein Storchenmann auf dem Hochsitz gelandet und solo geblieben war, hat dieses Mal ein Storchenpaar erfolgreich gebrütet und zieht bereits Junge auf. "Vermutlich kehrte der gleiche Storch hierher zurück, dem es bereits im Vorjahr bei uns auf der Anlage gefallen hat", mutmaßt Helmut Stein. "Wenige Tage später flog ihm eine Störchin zu."

Er ist nicht nur der Brutwart bei den Kleintierzüchtern, sondern auch ehrenamtlicher Storchenberinger der Vogelwarte Radolfzell und kennt sich somit aus bei Meister Adebar. Störche sind mehr auf den gewohnten Stammsitz als auf den Partner fixiert, weshalb die Ankömmlinge auch nicht immer warten, bis der oder die Altvertraute wieder auftaucht. Sie "trauen" sich dann schon einmal neu.

"Derzeit darf man die Anlage bei einem Spaziergang zwar durchqueren, aber wir bitten die Leute, sich an die vorgegebenen Corona-Regeln zu halten, die an den Eingängen ausgeschildert sind", informiert der Kleintierzucht-Chef. Die Besucher interessierten sich bisher aber nicht nur für das lebende Federvieh, sie kamen bislang gerne kulinarisch auf ihre Kosten. Bereits zum zweiten Mal fällt das überregional bekannte Gockelfest der Edinger Kleintierzüchter aus. "Selbst wenn etwas mehr geöffnet werden könnte, ist der Planungszeitraum für eine Großveranstaltung Ende Juli zu kurz", bedauert der Vorstand.