Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. "Reintönig und perfekt harmonisch". Sehr begeistert urteilte die Fachjury vom Verband Badischer Klein- und Obstbrenner Appenweier über Helmut Kochs edlen "Gin Ralph". Der Edinger Landwirt und Schnapsbrenner hatte den hochwertigen London Dry Gin im Rahmen der Prämierung "Baden Best Spirits 2020" neben 15 weiteren Eigenerzeugnissen zur Bewertung abgegeben und dabei "Gold" erzielt. Mit anderen Produkten erhielt Koch Silber sowie viermal Bronze.

"Es ist ein Erfolg, dass alle meine Brände und Liköre gewonnen haben, denn es werden ja auch einige aussortiert", stellt Koch im Pressegespräch zufrieden fest. Insgesamt hatte die Jury bei der Prämierung in Sasbachwalden 3068 Proben von 321 Anstellern zu bewerten. Viele kommen dabei aus dem Postleitzahlenraum sieben, von der Bergstraße waren neben Helmut Koch noch Werner Volk aus Hirschberg und das Weingut Bauer vom Heidelberger Dachsbuckel mit dabei.

Im Vergleich zu 2016, als Koch mit seiner Williams Birne und dem Quitten-Geist zweimal Gold errang, erhielt er diesmal mehr Preise, hatte aber auch mehr Schnäpse zur Verkostung angestellt. Die kostenpflichtigen Proben abzugeben lohne sich, sagt er. "Es ist wichtig für mich zu sehen, wo ich mit meinen Bränden stehe".

Auch für den Neckarhäuser Ralph Brehme ist die Goldmedaille für den harmonischen Gin ein Erfolg. "Er kam vor drei Jahren zu mir mit der Idee, einen eigenen Gin zu brennen", schildert Koch. Brehme als Motivator und Koch als Praktiker mit eigener Brennerei, das passte. Der 44,5-prozentige Gin aus 90 Prozent Wacholder plus Kräutermischung sei nachgefragt, sagt Koch. Und er sei etwas Besonderes. Warum? "Weil er aus Edingen stammt", gibt Koch schlagfertig zurück. Er sei auch ein schönes Mitbringsel und schmecke gut. "Das sieht man an der Prämierung – vor zwei Jahren gab es für den Gin die Silbermedaille, jetzt hat er sich noch mal gesteigert", sagt der Landwirt.

Sein magenfreundlicher "Koch’s Kräutertraum" auf Basis eines Obstlers, angereichert mit Honig und 32 Kräutern wie Salbei, Anis, Orangenblüten, Nelken und Rosmarin, nimmt ebenfalls Kurs Richtung Goldmedaille. Es fehlte ihm lediglich ein einziges Pünktchen zur goldenen Bewertung. Kunden im Hofladen vom "HelDen-Hof" haben den Likör längst zum Liebling erkoren. Dietrich Herold, Kochs Fraktionskollege der UBL-FDP/FWV, hat daran ideellen Anteil, denn er schlug damals vor, den "Kräuterbitter" in einen freundlich klingenden "Kräutertraum" umzubenennen.

Generell habe die Qualität der Produkte durch Verkostungen und Prämierungen weiter gewonnen, findet Koch. Dabei würden Spitzendestillate erzeugt. Das liege an der Abschaffung des Branntweinmonopols, die Ende 2017 in Kraft trat. Dadurch müssten Kleinbrenner in die Direktvermarktung und in den Wettbewerb mit anderen Spitzenerzeugnissen gehen, erklärt er. Er selbst braucht den Vergleich nicht zu scheuen. Klar, eine Goldmedaille mehr wäre noch schöner gewesen, doch die Obstbrände seien einfach jahrgangsabhängiger, was das Obst und den Maischeverlauf angehe. Neu ins Angebot hat er Hagebutte und Preiselbeere aufgenommen, und es freut ihn, dass beide Produkte gleich prämiert wurden.

Im kommenden Jahr feiert Koch sein "silbernes Brennjubiläum". Als er 1996 ein Brennrecht erwerben konnte und sich gleich einen großen Brennkessel anschaffte, war Koch Senior nicht begeistert. Denn gerade siedelte der Betrieb seine Wirtschaftsgebäude in die Bahnhofstraße aus, da richtete Koch Junior gleichzeitig auch noch eine Brennerei ein. "Ich wollte das unbedingt, und ein Jahr später war auch mein Vater überzeugt", erinnert sich der Landwirt. Der größte Teil an Obst und Beeren für die Schnäpse und Liköre stammt von eigenen Obstplantagen. Die Pflege von Streuobstwiesen und der Besitz von Obstplantagen gehören als Auflage fürs Brennrecht dazu.

Die neuen Urkunden für seine prämierten Produkte und das Schild mit der Aufschrift "Baden Best Spirits 2020" wird Koch, so es denn demnächst eintrifft, in seinem Hofladen in der Grenzhöfer Straße aufhängen. Als Werbung für seine Spitzendestillate aus Edingen.