​Tosenden Applaus gab es am Samstag in der Jahnhalle für die Lateinformation des TSC Grün-Gold aus Heidelberg (li.). Die Heidelberger Mannschaft war in der vergangenen Saison von der Landes- in die Oberliga aufgestiegen. Foto: Schneider

Von Katharina Schröder

Edingen-Neckarhausen. Der Turnhallenboden bebte, denn die vielen darüber hinwegfegenden Paare hörten nicht mehr auf zu tanzen. Immer wieder unterbrochen von kurzen tänzerischen Einlagen der eigenen Abteilungen stand beim diesjährigen Ball des Turnvereins Edingen (TVE) in der Jahnhalle kein Bein mehr still. Die Band "Celebration" versorgte die Tänzer am Samstag mit der passenden Musik für Walzer, Cha-Cha-Cha, Jive, Discofox und mehr.

Die "HelDen-Boys" eröffneten den Abend - und das in neuer Optik. Sie trommelten gekonnt rhythmisch auf ihre alten Ölfässer ein. Die Gruppe hat kürzlich beim "HelDenHof" ihre neue Probeunterkunft gefunden (die RNZ berichtete). Passend dazu sind ihre Fässer jetzt nicht mehr golden, sondern rußig-schwarz und ihre Augenmasken passend zum neuen Logo grün.

Mit der neuen Choreografie zu "Maniac", dem Soundtrack des Films "Flashdance", begeisterten die zwölf "HelDen-Boys" unter der Leitung von Beatrice Winkler ihr Publikum. Die Begrüßungsrede hielt Udo Mildenberger. Er ging auf die Tradition des Balls ein, die schon 122 Jahre zurückreicht, und erklärte die Geschichte von Tanzbällen. "Er kann das einfach gut, und es muss ja nicht immer jemand vom Vorstand die Rede halten", sagte TVE-Vorstand Jochen Heil.

Die Stimmung war ausgelassen. Programm und Musik kamen bei den Besuchern gut an. "Ich bin begeistert. Die Musik trifft den Geschmack hier, bei dem Repertoire ist für alle was dabei", fand Almira Siegel. Auch Vorstandsmitglied Barbara Peithner war zufrieden. "Es war eine sehr gelungene Veranstaltung, die viele Vorarbeit hat sich gelohnt", lautete ihr Fazit. Frederik Geier lobte: "Mir gefallen die vielfältigen Auftritte der verschiedenen Abteilungen und der Mix aus alten und neuen Sachen bei der Musik."

Weil das Tanzlehrerpaar Emily Leipold und Ricardo de Freitas am Tag vor dem Ball Nachwuchs bekommen hatte, konnten sie nicht wie gewohnt einen Teil des Programms übernehmen. Der TVE wünschte der jungen Familie viel Glück und begrüßte den TSC Grün-Gold aus Heidelberg. Das Publikum kam in den Genuss eines Lateinformationstanzes. Die Heidelberger Mannschaft stieg in der vergangenen Saison von der Landes- in die Oberliga auf. Mit ihrer Choreografie "Unstoppable" lösten sie tosenden Applaus und Pfiffe der Begeisterung bei den Zuschauern aus.

Zum Schluss heizten die international bekannten Musiker und Tangotänzer Pablo und Ludmila den Besuchern ein. An Elektrogeige und Klavier interpretierten sie zunächst drei Stücke, um im Anschluss den Tango Argentino vorzuführen. "Wirklich sehr virtuos", wie TVE-Vorstand Peithner fand.

Als "besonderes Sahnestück" kündigte Peithner die Gruppe "FunGym" an. Ausgesprochen werden sie nicht, wie man meinen könnte, englisch, sondern genau so, wie sie geschrieben werden. Denn der Name ist eine Abkürzung für "Funktionelle Gymnastik". Die Gruppe feiert in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bestehen. Eigentlich treten sie nicht mehr auf, anlässlich ihres Jubiläums wollten sie auf dem TVE-Ball aber noch einmal zeigen, was sie machen. Mitglied Sonja Zimmer moderierte den Auftritt. Während ihre Kolleginnen auf der Tanzfläche ihre Übungen präsentierten, erzählte sie von der Geschichte der Gruppe, die vor 40 Jahren noch als "Jazz-Frauen" begann. Mit Sportgeräten und ohne stellten sie ihr Können unter Beweis.

Die Gruppe "X-Dreams" glänzte ebenfalls mit einer Einlage. "Heute zeigen sie uns eine Performance zu einem Film, der in die Kinos kam, als die Mädchen noch nicht auf der Welt waren", kündigte Barbara Peithner die sieben Tänzerinnen an. Gemeint war die "Rocky Horror Picture Show". Nach kurzen technischen Problemen tanzte die Gruppe in authentischen Kostümen durch die Halle und gab sogar eine Zugabe. Die jüngste Tänzerin war 15, die älteste 19.

Auch die Edinger Kälble schauten mit ihrer Faschingsprinzessin Sabrina beim Ball vorbei, bevor die Band gegen 1.30 Uhr einpackte und der Abend ausklang.