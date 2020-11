Von Christina Schäfer

Hirschberg. Für Theodor Bickel waren die Montagabende über Jahre fest verplant. Erst war er selbst Mitglied in der Jugendgruppe des Deutschen Roten Kreuz in Hirschberg – heute ist er der Gruppenleiter. Zehn Kinder und Jugendliche sind derzeit in der Gruppe. "Im Alter zwischen 10 und 20 Jahren", erzählt Theodor. Heißt: Die Ältesten sind in seinem Alter. Doch mit seinen 20 Jahren ist Bickel wahrlich schon ein alter Hase beim DRK.

"Ich bin schon so lange dabei, ich weiß die meisten Sachen", sagt Theodor so selbstbewusst wie bescheiden. Großes Tamtam um seine Person macht er nicht. Im Gegenteil, scheint er eher ein zurückhaltender Typ zu sein. Vor zwei Jahren hat er seinen notwendigen Gruppenleiterschein gemacht, doch als es ernst wurde, da sei er nervös gewesen, gibt Bickel zu. "Vorträge kann ich gar nicht", sagt er mit einem Lachen. Mittlerweile ist das anders, er hat sich "eingegroovt". Das hat er auch den Kindern zu verdanken: "Die sehen mich als Teil der Gruppe." Einige teilen ja schließlich auch noch diese Zeit mit ihm.

Damals wie jetzt ist der Jugendraum des Hilfeleistungszentrums sein Wirkungskreis. In ihm kennt er sich aus, wie in seiner Westentasche. Er findet sich zurecht im Schminkkoffer, den er für die Jugendwettbewerbe des Kreisverbands braucht. Er kennt die Plakate, die die Wände schmücken, auf denen verschiedene Themen erklärt werden. Der Nachwuchs lernt Grundlagen des Körpers, ihm werden Symptome zu Sonnenstich oder Hitzeschlag vermittelt, die stabile Seitenlage beigebracht – und natürlich die Wurzeln des DRK erklärt.

Für Theodor Bickel begann die Reise zu diesem Wissen im Alter von sechs Jahren. "Eine Freundin von mir ging hin", beschreibt er den klassischen Weg, den so viele Kinder und Jugendliche gehen. Doch bei Theodor Bickel liegt das DRK auch in der Familie. Schon sein Großvater war Materialwart, ehe sein Vater das Amt übernahm. Der Sohn folgt ihm - ebenso seine drei Schwestern. Zuhause ist ihre gemeinsame soziale Tätigkeit aber in all den Jahren kein Thema: "Höchstens, wenn Veranstaltungen anstehen oder der Vater mal einen Einsatz hatte."

Theodor Bickels Einsatz findet derweil jeden Montag statt, wenn die Kinder in den Ortsteilen eingesammelt und anschließend wieder nach Hause gebracht werden. In der Zeit der Gruppenstunde selbst muss er dann einen Kampf führen, den viele Eltern kennen. "Derzeit sind die meisten in der Pubertät", lächelt der Gruppenleiter. Er erzählt vom Heraushören von Doppeldeutigkeiten, wo keine sind. "Das ist gerade ein bisschen schwierig", beschreibt er die Herausforderung. Aus der Ruhe bringt ihn das aber nicht. Denn da sind ja auch noch die anderen Tätigkeiten, die er als Gruppenleiter übernimmt und die die Gruppe zusammenwachsen lässt. Bickel spricht die Filmnacht zu Halloween an und das Zeltlager. Und eben die Jugendwettbewerbe des Kreisverbands. "Da machen wir nicht so oft mit."

Doch wenn, dann bereitet er die Gruppe vor auf die Wissensübungen und jene, in denen sich die Kinder und Jugendlichen als Team beweisen müssen – ebenso wie in Kreativität: Bei einer Rettungsübung wird vom geschminkten Opfer bis zu dessen Schauspiel und die "Rettung" ganz verschiedene Bereiche bewertet. "Ich weiß selber dann auch nicht, was dran kommt", so Bickel.

In seiner Jugendzeit habe man nicht oft an den Wettbewerben teilgenommen. Das mag auch an den wenigen Kindern gelegen haben. Kurz vor der Fusion, sagt Bickel, habe die Jugendgruppe nur noch aus ihm und seinen Schwestern bestanden. Das ist lange her, und der Nachwuchs ist wieder da. "Kinder bringen immer mal wieder Freunde mit und viele bleiben länger." Es ist nach wie vor so, wie es auch bei ihm selbst war.

Während seine Freundin, die ihn zum DRK brachte, sich irgendwann in die Jugendfeuerwehr verabschiedete und auch seine Schwestern neue Wege gingen, ist Theodor Bickel geblieben. "Der Hauptgrund ist die Geselligkeit", sagt er. Die fehlt im Moment. Seit Monaten finden wegen Corona keine Treffen statt. Auch nicht beim Jugendrotkreuz. Es gäbe zu viele Auflagen, sagt Bickel. Die Kreisjugendleitung hatte eine Empfehlung herausgegeben, dass man sich nach den Sommerferien wieder treffen kann. Doch die Jugend ist nun erneut vom Lockdown betroffen, aber sie steht über die sozialen Medien weiter im Kontakt.

Für Theodor Bickel war das Kapitel als Jugendleiter jedoch da sowieso schon beendet. Anfang August ist er der Liebe wegen nach Norwegen ausgewandert. Die Sprache konnte er zu diesem Zeitpunkt noch nicht, und auch ein Job stand für den Zimmermann noch aus. Die Gruppe hatte er informiert. "Ich wollte eigentlich eine richtige Verabschiedung machen, aber das geht leider nicht", ist Theodor Bickel zerknirscht. Doch er werde zu Besuch wiederkommen, sagt er. Dann soll die Verabschiedung gebührend nachgeholt werden.

Ob das Rote Kreuz in Norwegen künftig zu seinem Leben gehören wird, weiß er noch nicht. Doch egal wie: Sein Wissen, das hat er sich nicht umsonst angeeignet. "80 Prozent der Erste-Hilfe-Maßnahmen passieren in der Familie", sagt Bickel. Für den Fall ist er ausgebildet und gerüstet. Gebraucht hat er seine Fähigkeiten bisher "Gott sei Dank", wie er sagt, noch nicht. Warum Gott sei Dank? Theodors Antwort: "Sonst würde ich mich ja auf irgendeine Weise über das Leid eines anderen freuen. Das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren." Natürlich wolle man helfen, sagt er. Für den Fall, dass er das muss, ist Theodor Bickel da. Wenn auch einige tausend Kilometer entfernt in einem anderen Land und für andere Menschen als jene in Hirschberg.

Sein Vorgänger Daniel Gutfleisch, der bedingt durch sein Studium etwas kürzer treten musste, wird sich aber durch Änderungen am Studienplan wieder stärker einbringen können. "Dadurch ist eine gewisse Kontinuität schon gegeben", sagt DRK-Vorsitzender Michale Frank.