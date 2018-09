Die Ladenburger Metalrocker Dawedda heizten dem Publikum am Samstagabend bei "Rock at Church" im evangelischen Pfarrhof ein. Bei dem Benefizkonzert trat außerdem das Trio Lenner aus Ladenburg auf. Foto: Sturm

Von Axel Sturm

Ladenburg. Am Ende hatte sich die viele Arbeit der Veranstalter von "Rock at Church" doch gelohnt. Pressesprecher Jan Gerstenberger jedenfalls war zufrieden. Trotz des Tote-Hosen-Konzerts in Mannheim lockten die Auftritte der zwölf Bands viele Besucher zum Benefizkonzert in den Kirchgarten.

Und so kam in diesem Jahr eine beträchtliche Summe für die Unterstützung eines Schulprojekts im peruanischen Olmos zusammen. Auch die UNO-Flüchtlingshilfe im Jemen profitiert dieses Jahr vom Erlös von "Rock at Church". Die Hälfte der Einnahmen fließt jedoch in die Jugendarbeit der evangelischen Kirchengemeinde Ladenburg.

Beim Altstadtfest am vergangenen Wochenende fand das Benefiz-Konzert zum 27. Mal statt. Die Macher des Festivals hatten zwölf ambitionierte Bands eingeladen, die für beste Unterhaltung sorgten. "Uns ist wichtig, eine große Bandbreite abzudecken", erklärte Gerstenberger der RNZ. Von Pop bis Metal waren die unterschiedlichsten Musikrichtungen zu hören. Mit dabei waren altbekannte Bands und örtliche Musikgruppen - sie legten sich bei ihrem Heimspiel besonders ins Zeug.

Den Schluss-Act hatte man jedoch für beide Konzerttage an Vollprofis überlassen. Am Samstag zündeten die Ladenburger Metalrocker Dawedda ein echtes Soundgewitter. Die Hardrockjungs machten ihrem Name alle Ehre und gingen richtig "dawedder", um mit zum Teil derben Texten ihre Botschaften zu verkünden.

Eine Premiere gab es zum Abschluss am Sonntagabend mit dem Gig von Dirty Deeds. Eigentlich bekommen die Teilnehmer des Rockfestivals keine Gage. Doch weil ein Fan von Dirty Deeds die Heidelberger Hardrocker unbedingt mal beim Ladenburger Festival sehen wollte, bezahlte er den Auftritt der Band. Deren Performance erinnerte an legendäre AC/DC-Konzerte, und als im Schatten der Stadtkirche der Klassiker "Highway to Hell" angestimmt wurde, flippten die Fans im Kirchgarten regelrecht aus .

Aber Rock at Church ist auch ein Festival mit krassen Gegensätzen. Thorsten Scharbert, Mitglied der Band Papperlapapp, weiß, was Popfans gerne hören. Der Auftritt der Musiker vor dem Konzert von Dawedda war gespickt mit Balladen und Schmusestücken, sodass bei Rock at Church für kurze Zeit Kuschelstimmung aufkam. Viele Fans waren auch wegen des Auftritts des Trios Lenner gekommen. Der aus Ladenburg stammende Gitarrist und Bandleader Rainer Döhring, der auch Vorsitzender des Jugendzentrum-Fördervereins ist, organisiert zu Jahresabschluss regelmäßig das Kiste-Christmas-Festival. Daher weiß er, wie viel Arbeit es ist, ein Festival wie "Rock at Church" auf die Beine zu stellen.

Die Festivalmacher mussten unter 50 Bewerbern die passenden Bands für das Festival 2018 aussuchen. Die begehrte "Einladungskarte" nach Ladenburg erhielten Too Late, arcadien, USED und die Alternativrocker von MODESTE. Am Sonntag bewiesen Pascal & Rouven, Endless Second, Fist of All sowie die Grooverocker von Firstborn Unicorn, dass die Jury von Rock at Church gute Arbeit geleistet hatte. Alle Bands erfüllten die Erwartungen der Organisatoren. "Es war ein tolles Festival", brachte es Jan Gerstenberger nach der letzten Zugabe von Dirty Deeds am späten Sonntagabend auf den Punkt.

Das Festival sei ein wichtiger Bestandteil des Altstadtfests, unterstrich auch der neue Pfarrer, David Reichert. Er war vom Engagement des Rock at Church-Teams begeistert: "So etwas habe ich noch nie erlebt."