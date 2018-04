Dreistes Vorgehen, strategisches Manöver, Mitgehen-Lassen ohne Hemmungen: Über das Thema Ladendiebstahl weiß die Ladenburger Geschäftswelt so einiges zu berichten. Foto: Beckmann

Von Silke Beckmann

Ladenburg. "Traurig ist es, dass es Menschen gibt, die uns kleine Einzelhändler mit ihren Diebstählen darüber nachdenken lassen, einen Laden zu schließen." Diesen Satz postete Jutta Dankworth, Inhaberin des Handarbeits-Paradieses "Zierstich", im Februar auf der Facebook-Seite ihres Geschäfts.

Damals wurde ein aus Woolly Hugs Bobbel gestrickter Schal gestohlen, erst tags zuvor erstmals präsentiert als Muster "für unsere vielen netten Kunden im Laden". 70 bis 80 Stunden Arbeit, so Dankworths Einschätzung, steckten in dem 1,60 Meter langen Unikat, das eine versierte Strickerin angefertigt hatte und dessen Wert angesichts der immensen Arbeitszeit mit rund 120 Euro vergleichsweise noch recht niedrig angesetzt ist.

Aber es ist längst nicht allein der finanzielle Verlust, der Dankworth zu schaffen macht: "Ich war so enttäuscht, als ich den Diebstahl entdeckt habe. An diesem Tag habe ich wirklich überlegt, für was ich das hier eigentlich mache." Diebstahl ist schon seit Eröffnung des "Zierstich" ein Thema: "Als ich kaum eine Woche aufhatte, kam schon das erste Sockenpaar weg." Denn neben dem breiten Angebot von Handarbeitsutensilien und Materialien aller Art finden sich hier ebenso zahlreiche Musterprodukte und fertige Teile.

Socken, Wollknäuel und immer wieder auch Mützen und Schals sind im Laufe der Zeit verschwunden: "Wenn es sich um fertige Stücke handelt, ist der Schaden immens", sagt Dankworth. Den monatlichen Verlust durch solche Diebstähle beziffert sie auf durchschnittlich 30 bis 130 Euro je nach Saison.

Wer etwas mitgehen lässt, legt oft eine verblüffende Dreistigkeit an den Tag - das haben Überlegungen zu Rekonstruktionen des Tathergangs mehrfach erbracht. Doch auch wenn ein Verdacht noch so konkret ist: Schwierig gestaltet sich der Nachweis. Zur Anzeige gebracht hat die Geschäftsinhaberin derartige Delikte bislang nicht: "Ich weiß von anderen, dass das bei solchen Bagatellschäden nichts bringt." Um weiteren Diebstählen vorzubeugen, wurden zwischenzeitlich weitere Vorsichtsmaßnahmen umgesetzt.

Ist Ladendiebstahl generell ein Thema, mit dem die Geschäftswelt in Ladenburg zu kämpfen hat? "Es hält sich in Grenzen", sagt Helen Treffurt von der Parfümerie Schneckenburger. "Kommt vor", so Sigrid Platsch, Inhaberin der Buchhandlung Seitenweise Bücher am Markt. Und wenn es passiert, sei es "immer sehr schmerzhaft, wenn man das merkt".

Nichtsdestotrotz überwiege das Positive, betont Platsch mit Verweis auf ihre "guten Stammkunden". Wenn aber tatsächlich Langfinger am Werk waren, seien dies eher Einzelfälle, einige schwarze Schafe unter vielen weißen, deren Handeln in der Wahrnehmung allerdings schwer wiege und die Einzelhändler auch emotional massiv beschäftige. Elke Jung, die in der Altstadt "Akzente" setzt, weiß von negativen Erlebnissen zu berichten, die zwar nicht häufig, aber doch hin und wieder zu beklagen sind. Oftmals gestalteten diese sich strategisch, ausgeführt von zwei oder drei Tätern gleichzeitig, die ein gezieltes Ablenkungsmanöver fahren.

Doch wie reagiert man in konkreten Verdachtsmomenten? Festhalten, Tasche zeigen lassen, Polizei einschalten? Jung winkt ab. Konsequenzen hat sie gezogen, indem der Nebenraum wohlüberlegt und vorrangig ohne handliche, kleine Teile bestückt wird. Und an Ausnahmetagen wie dem Altstadtfest, an dem viele Menschen mit großen Taschen unterwegs sind und sich die Diebstähle häuften, wird inzwischen früher geschlossen.

Gefragt, ob Diebstähle in ihrer Wahrnehmung zugenommen haben, antwortet Elke Jung mit einem vorsichtigen Ja: "Generell denke ich das." Negative Begleiterscheinung ist das Erschüttern von Vertrauen. Sogar ihr eigenes Portemonnaie ist schon abhandengekommen: "Das war das Oberhighlight", meint Jung sarkastisch, die später einen Anruf erhielt, in dem versucht wurde, ihr mit einer hanebüchenen Geschichte die Geheimzahl der EC-Karte zu entlocken.

Holger Zillikens hält das Problem des Ladendiebstahls eher für gleichbleibend; auch im Schreibwarenhandel ist man davor nicht gefeit. Schlimm sei es im Sommer, da ließen Touristen zum Beispiel quasi im Vorbeigehen Schals vom außen platzierten Ständer mitgehen, "ohne Hemmungen". Doch wenngleich "einiges mitgenommen" werde, sei der Verlust insgesamt schwer zu kontrollieren. Und "der Großteil ist ehrlich, es sind ja alles Kunden und keine potenziellen Täter". Hinter manchen Fällen vermutet Zillikens "Mutproben von Kindern". Es sei ärgerlich, halte sich aber in Grenzen. Und ab und zu werde auch mal jemand auf frischer Tat ertappt. "Dem reden wir ins Gewissen, und die Eltern werden benachrichtigt."

Eine Vorgehensweise, die oft zielführend ist insofern, als sie tatsächlich schon zu Einsicht und Besserung geführt hat. Dagegen gebe es aber auch Wiederholungstäter, die ein Hausverbot kassiert haben. "Die meisten Kinder sind aber ehrlich und auch recht freundlich", sagt Zillikens, "doch wie überall gibt es schwarze Schafe."

Wie in den Gesprächen deutlich wurde, zieht Ladendiebstahl nicht nur finanzielle Einbußen nach sich. Fast noch schwerer wiegt die zwischenmenschliche Komponente des erschütterten Vertrauens, nicht zuletzt durch die Dreistigkeit, mit der die Geschädigten sich konfrontiert sehen. Ebenso zeichnete sich aber ab, dass die Geschäftsinhaber nichts auf ihre Stammkunden kommen lassen.

Schwarze Schafe existieren dennoch. Sofern möglich, wird vieles auf dem kurzen und direkten Weg geklärt. Und in manchen Fällen ist es ratsam, in die Offensive zu gehen, so wie Jutta Dankworth es getan hat. Wo auch immer der entwendete Schal gelandet sein mag, ein gewisser Wiedererkennungswert seitens der Öffentlichkeit kann dem Stück nicht mehr abgesprochen werden.