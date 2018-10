Ladenburg. (stu) Über 2000 Abnahmeprüfungen waren erforderlich, um die Sportabzeichenleistungen 2017 in Ladenburg einzuordnen. "Wenn jemand glaubt, er könne ohne Training die Vorgaben erreichen, dann hat er sich geschnitten", sagte der Sportabzeichenbeauftragte der Stadt, Kurt W. Zepf, im Domhofsaal, wo 131 Sportler das Ehrenzeichen des Deutschen Olympischen Sportbundes entgegen nehmen durften. Mit der Anzahl der Bewerber war Zepf "recht zufrieden", allerdings hat er den Ehrgeiz, den Rekord von vor zwei Jahren, als 164 Sportbegeisterte den Wettbewerb aufnahmen, wieder zu erreichen.

Die Zahlen zeigen bei näherer Betrachtung, dass sich der Nachwuchs in diesem Jahr zurückhielt. Zwar wollten 78 Kinder und Jugendliche die Prüfungen für das Sportabzeichen ablegen, doch davon waren die 51 Teilnehmer des LSV-Leichtathletik-Feriencamps eindeutig in der Überzahl. Zepf dankte besonders den Teilnehmern, die im Römerstadion, im Schwimmbad oder auf der Radstrecke an ihre Leistungsgrenzen gingen. Nicht alle konnten das Goldene Sportabzeichen erreichen, aber auch die Vorgaben für das silberne und bronzene Abzeichen seien eine Herausforderung, sagte Zepf. Die siebenjährige Amelie Mergl und der gleichaltrige Luik Maser waren die jüngsten Bewerber, Gerhard Nied mit 86 Jahren der älteste. Nied legte zum 44. Mal erfolgreich die Prüfungen ab und dafür erhielt er einen Sonderapplaus. Das Sportabzeichen ist die höchste sportliche Auszeichnung für Breitensportler in Deutschland. "Sie dürfen die Auszeichnung daher mit Stolz tragen", sagte Zepf. Der geht selbst mit gutem Beispiel voran. Mit seinen Enkelkindern Bennett und Helen Meier nahm der sportliche Opa beim Familien-Sportabzeichen teil. "Es hat uns allen viel Freude gemacht", meinte Zepf, der mit Bennett die Urkunde, das Abzeichen und ein kleines Präsent entgegen nahm.

Prüferin Beate Salingen und die Organisationschefin der Abnahmen, Petra Klodt, überreichten die Urkunden und beglückwünschten die erfolgreichen Teilnehmer zu ihrem Erfolg.

Zepf dankte auch der Firma Jungbunzlauer, die die Breitensportveranstaltung unterstützt. Deshalb ist das Absolvieren des Sportabzeichen in Ladenburg kostenlos und auch dafür gab es von den Teilnehmern der Verleihung einen Sonderapplaus.