Von Katharina Schröder

Ladenburg/Edingen-Neckarhausen. Ein Kunde der AOK hat ein Problem im Ausland. Nicht nur dauert danach die Bearbeitung sehr lang, es kommt auch noch eine E-Mail, die für reichlich Ärger sorgt.

Ein Trauerfall kostet Angehörige viel Kraft. Ärger mit der Versicherung braucht in solchen Situationen niemand. Damit hat derzeit die Familie von Kevin Gaa aus Edingen-Neckarhausen zu tun. Der Großvater von Gaas Frau verstarb Anfang Februar in Spanien. "Die beiden waren dort wie jedes Jahr in Urlaub", sagte Gaa über die beiden Großeltern im Gespräch mit der RNZ.

Unglücklicherweise brauchten beide bei ihrem Aufenthalt ärztliche Hilfe. Sämtliche Rechnungen aus Spanien schickte Gaa der AOK in Ladenburg, der Versicherung der Senioren. "Das klang alles erst einmal geordnet", sagte Gaa. "Dabei ist es aber nicht geblieben."

Gaa übernahm für die Großmutter seiner Frau den Papierkram. Ein Teamleiter der AOK Ladenburg versicherte ihm in einem Schreiben, das der RNZ vorliegt, man werde sich "schnellstmöglich darum kümmern", brauche aber zwei bis drei Wochen Bearbeitungszeit.

Das klappte nicht ganz. Die Erstattung der Kosten erfolgte erst Mitte Juli. Dazwischen lagen einige Telefonate zwischen Gaa und der AOK. "Eine freundliche Dame, deren Namen ich nicht kenne, hat mir dann erzählt, dass es Probleme bei dem Übersetzungsbüro gibt", sagte Gaa. Dafür habe er auch noch Verständnis gehabt. Als die Erstattung dann im Briefkasten lag, war sie an den verstorbenen Großvater adressiert, und es fehlte eine Auflistung, für welche Leistungen Kosten übernommen wurden. Diese Information brauchte die Familie aber für eine Zusatzversicherung.

"Der Sachbearbeiter war für mich nicht ein Mal erreichbar", schilderte Gaa. "Ich habe es dann über die Zentrale probiert und bin in Weinheim rausgekommen." Danach sei er von einem Ladenburger Mitarbeiter zurückgerufen worden, der sich als neuer Ansprechpartner vorstellte und versprochen habe, sich um die Auflistung zu kümmern.

Mitte August erreichte die Familie noch eine Rechnung aus einem spanischen Krankenhaus. Gaa schickte diese dem neuen Sachbearbeiter und wies erneut darauf hin, dass die versprochene Auflistung der Kostenerstattung noch immer nicht angekommen sei, und er bitte darum, dieses Mal keine Bearbeitungszeit von fast fünf Monaten zu beanspruchen. Knapp 20 Minuten später erhielt er eine Antwort. Doch die war offenbar nicht für ihn bestimmt.

Der Sachbearbeiter beschwert sich darin regelrecht über Gaa: "Der nervt richtig", heißt es in dem Schreiben, das der RNZ vorliegt. Außerdem hielt der Sachbearbeiter die Großmutter anstelle des Großvaters für verstorben. "Und das obwohl wir die Sterbeurkunde geschickt haben", empörte sich Gaa. "Als diese E-Mail kam, war ich auf 180", sagte Gaa. "Da hatte ich dann auch keine Lust mehr, zu diskutieren."

Gaa wandte sich an die Beschwerde-Hotline der Krankenkasse. Dort versicherte man ihm, es werde sich jemand bei ihm melden – Gaa rechnete mit dem Teamleiter. Stattdessen erhielt er einen Anruf des betreffenden Sachbearbeiters, der versucht habe, sich zu entschuldigen. Der Teamleiter war noch immer nicht erreichbar für Gaa, der mittlerweile mit der Geduld am Ende war. "Ich hatte keinen Gesprächsbedarf mehr nach so einem Umgang." Drei Tage später lag die Auflistung der Kostenerstattung im Briefkasten. Gaas Einstellung zu der Krankenkasse änderte sich dadurch allerdings nicht. Die versehentlich an ihn verschickte E-Mail war für ihn einfach eine "bodenlose Frechheit".

Auf Anfrage der RNZ äußerte sich auch die Krankenkasse zu dem Vorfall. Alexander Föhr, Sprecher der AOK Rhein-Neckar-Odenwald, räumte ein: "Mir ist schon einiges untergekommen, aber dass so viele Sachen falsch laufen, ist schon ein Stück." Angefangen habe es mit dem Übersetzungsbüro. "Wir brauchen eine zertifizierte Übersetzung der spanischen Rechnungen", erklärte Föhr. Doch das Büro sei in dieser Zeit relativ schwach besetzt gewesen, daraus sei die Verzögerung entstanden.

Auch für die Tatsache, dass der Teamleiter nie für Gaa erreichbar war, hatte Föhr eine Erklärung: "Die Kundenzentrale in Ladenburg ist umgezogen, und da gab es Probleme mit der Datenleitung." Bis Ende August hätten die Ladenburger Kollegen nicht telefonieren können. "Wir haben es auch über Handys probiert, aber die hatten in dem Gebäude keinen Empfang." Der Mitarbeiter, der Gaas Fall übernommen hat, war der einzige, der in dieser Zeit telefonisch erreichbar war. Doch Föhr sagte auch: "All die Probleme technischer Natur sind keine Entschuldigung für die E-Mail." Dafür laufe die interne Aufarbeitung.

Mittlerweile sei auch der Geschäftsführer der AOK Rhein-Neckar-Odenwald, Joachim Bader, mit dem Fall betraut. "Das ist jetzt Chefsache", sagte Föhr. "Herr Bader hat Herrn Gaa angerufen und sich in aller Form entschuldigt." Das bestätigte Gaa. Er war froh über den Anruf. "Es klingt jetzt nach Wind in den Segeln. Nachdem man so lange nichts gehört hat, ist es natürlich schön, dass das Thema jetzt Chefsache ist."