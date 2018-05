Von Stephan Kraus-Vierling

Edingen-Neckarhausen. Als 1648 der "Westfälische Frieden" nach drei Jahrzehnten endlich einen Schlussstrich unter das Grauen zog, lagen die Städte und Dörfer der Kurpfalz in Schutt und Asche. Geschätzt über zwei Drittel der Bevölkerung waren ums Leben gekommen, geflohen oder abgewandert.

In Edingen blieb kaum ein Haus verschont. Bis auf eines, das nach mündlicher Überlieferung heute noch stehen soll: Das Fachwerkhaus von Adolf Koch, Hauptstraße 49, gilt als ältestes Haus im Ort. Kann es wirklich stimmen, das es 1643 gebaut wurde?

Eins steht fest: Ein Schmuckstück ist das denkmalgeschützte Gebäude im prächtigen fränkischen Fachwerkstil allemal. Für das an historischer Bausubstanz eher arme Edingen bedeutet das Koch’sche Haus ein Unikat und einen Glücksfall. Und es birgt so manches Rätsel. "Mein Vater hat immer g’sagt, das Haus wär’ 1642 gebaut worde, von einem Bless aus Ladeburg", erzählte der heute 79 Jahre alte Besitzer Adolf Koch schon 1987 dem RNZ-Autor, damals für einen Bericht über die dreijährige Renovierung des Gebäudes.

In einem Aufsatz in der "Oberdeutschen Zeitschrift für Volkskunde", 1936 geschrieben von Luise Vogler, steht, das Haus sei 1643, also fünf Jahre vor Kriegsende, von Wenz Bloß errichtet worden. Das meint bestimmt jenen besagten Bless, von dem Adolf Koch berichtete. Schließlich war die Namensschreibung früher frei, so auch in "Ödingen", das heute alle als Edingen kennen.

Rudolf Kreutzers Ortssippenbuch nennt Pläs/Bless/Blöss in sieben Variationen; den ersten Wenz(eslaus) Ples allerdings erst als 1683 geboren. Im 18. und frühen 19. Jahrhundert gab es mehrere Bürgermeister dieser Familie, auch mit Namen Wenzeslaus. Vielleicht wurde so der falsche Vorname überliefert.

Im Haustürsturz des Anwesens in der Hauptstraße 49 indessen steht "1712" zwischen den Initialen "M" und "K". Letzteres stehen vermutlich für (Hans) Michael Koch. Die Inschrift wurde bisher auf den Kauf des Hauses bezogen. Michael Koch, damals Mitte 50, war wohl ein angesehener Bürger, 1655 geboren und "Gerichtsmann", sprich als gewählter Rat Mitglied des Edinger Dorfgerichts. Zum Haus erfahren wir im Aufsatz von 1936, dass das Erdgeschoss aus Findlingen gemauert ist, die sich auf den Feldern fanden. Das spricht für ein hohes Alter.

Das repräsentative Eichen-Fachwerk weist S-förmige Diagonalbänder, verzierte Andreaskreuze und Rauten auf, sowie einen "fränkischen" oder "wilden Mann", eine markante "X"-Konstruktion aus "Beinen" und "Armen". Das Holz, so Luise, Vogler, sei "aus dem Viernheimer Wald geholt worden", wo der Bauherr Wald besessen habe.

Das Rätsel um ein Fachwerkhaus

Wer aber hätte es überhaupt gewagt, sich in Kriegszeit und so umkämpfter Gegend solch ein prächtiges Domizil hinzustellen? Und wie hätte dieses all die Brandschatzungen und Zerstörungen auch der folgenden Kriege überstehen können?

Schon 1648 zählte Edingen nur noch "zwey schlechte Heußlin" (zitiert in Ralf Fetzers Buch "Das Edinger Schlösschen"). Von sechs verbliebenen Haushalten lebten vier im Keller. 15 Jahre später ließ ein Truppendurchzug im französisch-holländischen Krieg "nur etliche kleine Hüttlin vnd Ställ übrig".

Wohl findet sich im Heft "200 Jahre Evangelische Kirche in Edingen" ein Hinweis für 1679, dass damals nur noch die Kirche und neben ihr ein Haus, und zwar eine Gaststätte, standen. War es das Fachwerkhaus?

Das Gehöft liegt direkt am Kirchhof und soll irgendwann auch einmal Gasthaus gewesen sein. Dazu würde eine im Schlösschen-Buch zitierte Quelle passen, dass 1677 ein auswärtiger Gutachter im zerstörten Ort bei einem einzigen Mann Aufnahme fand, der "sonsten den fürüber ziehenden Etwan ein trunckh gab", sprich Durchreisende bewirtete.

Ende Januar 1689 wurde laut Kirchenbuch erneut "das Dorf von den Franzosen niedergebrannt bis auf die Häuser des Ferdinand Wekesser, Valentin Herold und Heinrich Schäfer." Ein Bless ist nicht dabei; oder gab es noch einen Zwischenbesitzer vor Koch?

Der RNZ-Autor vermutet eher, dass auch dieser Hof, wenn 1643 erbaut, noch im selben Jahrhundert abbrannte und dann in besserer Zeit, wohl 1712 von Michael Koch, in so stattlicher Form neu errichtet wurde. Ob der große Gewölbekeller und das steinerne Erdgeschoss im Kern noch vom Vorgängerbau stammen, müssten Experten untersuchen.

Jedenfalls kann sich auch Edingen-Neckarhausens (in Schriesheim intensiv mit dem Dreißigjährigen Krieg befasster) Gemeindearchivar Dirk Hecht, den die RNZ anhand der Zitate um Einschätzung baten, den Bau des heutigen Hauses zur Kriegszeit so wenig vorstellen wie das Überstehen all der folgenden Zerstörungen.

So oder so, über 300 Jahre ist das Haus nun im Familienbesitz. Adolf Kochs Großvater Ludwig hieß als Gemeinde-Rechner im Ort "der Rentmeischder-Luis". Dessen Sohn Wilhelm setzte die agrarische Tradition fort, ebenso der Enkel bis zum Ruhestand 1999. Dann ließ Koch zwar die rückwärtige Scheune im Zuge der Wohnbebauung "Hinter der Kirche" abreißen, doch hält er noch viele Erinnerungsstücke an die "gute alte Zeit" der Landwirtschaft in Ehren.

Das Haus hatte er schon von 1985 bis 1987 unter Denkmalschutz-Vorgaben saniert. Gewölbte Sprossenfenster - freilich schallisolierend an der verkehrsreichen Hauptstraße - Biberschwanz-Ziegeldeckung über neuem Dachstuhl, die aufwendige Gefache-Restaurierung, dies und einiges mehr ging erheblich ins Geld. Weil aber das Denkmalamt nur ein Fünftel der Mehrkosten trug, sprang die Gemeinde ein.

Weniger Glück hatte im nahen Heddesheim der "Goldene Hirsch", ein prächtiges Fachwerk-Gasthaus vom frühen 18. Jahrhundert, das wie ein etwas größerer Bruder des Koch’schen Hauses aussah. 1971 riss man es ab. Heute steht dort mitten im Ort ein achtstöckiges Hochhaus.