Ladenburg. (stu) Beim Partnerschaftsabend der Stadt Ladenburg und des Garangovereins im Domhofsaal hatten die Delegationsmitglieder viel zu erzählen, denn das Programm der Gastgeber war für die sechs Besucher aus Burkina Faso interessant und lehrreich zugleich. Die Betriebe und Einrichtungen besuchten die Gäste alle mit dem Fahrrad, welche die Firma Radsport-Ruster zur Verfügung stellte. "Ladenburg ist eine fahrradfreundliche Stadt, und es ist doch bequemer, mit dem Fahrrad zu den Zielorten in der Umgebung zu fahren", sagte Bürgermeister Stefan Schmutz.

Wassermeister Wolfgang Schulze lud zur Führung in das Wasserwerk im Hinteren Rindweg ein. Die Besucher waren überrascht, dass hier kein Stausee zu sehen war, aus dem das Wasser gezogen wird. Das Brunnenwasser aus den Tief- und Flachbrunnen wird im Wasserwerk gemischt und über Rohrleitungen in Trinkwasserqualität abgegeben. "Für unsere Gäste aus Burkina Faso war die Technik absolutes Neuland", meinte der ehemalige Tiefbaumeister der Stadt Ladenburg, Herbert Felbek, der sich jetzt im Partnerschaftsverein für Wasserprojekte in Garango engagiert. In den vergangenen Jahren wurden dort viele Brunnen gebohrt, die der Partnerschaftsverein bezahlte. Die meisten Dörfer haben noch keine zentrale Wasserversorgung. "Einfach den Wasserhahn aufdrehen, und dann kommt sauberes Wasser aus der Leitung - das kennen die Menschen in Garango nicht", sagte Felbek.

Beeindruckt war die Delegation auch vom Besuch des Obsthofes Schuhmann. Tina Schuhmann erklärte den Gästen in perfektem Französisch den Produktionsablauf. Äpfel werden in Garango übrigens nicht angebaut. Die Verkostung verschiedener Sorten zeigte ein eindeutiges Ergebnis: Säuerliche Äpfel mochte die Delegation nicht, die sich wunderte, dass sie keine Mangobäume auf der Obstplantage sahen. "Wenn sich das Klima weiter so rasch verändert, werden wir eines Tages vielleicht auch Mangos ernten", meinten dazu Hanspeter und Louis Schuhmann.

Auch beim Besuch der Baumschule Huben kamen die Gäste aus dem Staunen nicht heraus. "Grün bedeutet Leben für uns - und hier sehen wir nur Grün", meinte der Präsident des Partnerschaftsvereins in Garango, Koudabouré Bancé. Die Fahrräder wurden auch auf dem HelDen-Hof in Edingen-Neckarhausen abgestellt. Weil eine Kooperative eine Hühnerfarm in Garango aufbauen möchte, war diese Besichtigung besonders interessant.

Beim Partnerschaftsabend standen der Eintrag ins Goldene Buch der Stadt und die Übergabe der Geschenke an die Delegation im Mittelpunkt. Schmutz sagte, die Herzlichkeit der Begegnungen sei sehr beeindruckend. Präsident Bancé verdeutlichte mit einer Erzählung, wie gut die Zusammenarbeit mit Ladenburg funktioniert. Als ein Sturm das Dach einer Grundschule in Garango wegfegte, baten die Verantwortlichen im Schulministerium um schnelle Hilfe. Wochenlang tat sich nichts. Kaum war der Partnerschaftsverein in Ladenburg kontaktiert, reparierten Handwerker den Schaden innerhalb weniger Tage. "Unser Staat schafft es nicht, uns zu helfen - auf euch Ladenburger können wir uns aber verlassen", sagte Bancé .

Der Eintrag ins Goldene Buch lautete: "Es lebe die Freundschaft." Ordensschwester Pascaline wünschte Ladenburg, Gott möge die Bevölkerung schützen. Der Delegation war es außerdem wichtig, an die verstorbenen Freunde zu erinnern, die viel für die Partnerschaft getan haben. "Sie werden immer in unseren Herzen bleiben", sagte Bildhauer Jean-Luc Bambara.