Von Axel Sturm

Ladenburg. Jüngst wurde über ein Autokino auf der Festwiese diskutiert, und so sah es zeitweise danach aus, als würde Ladenburg wieder zur Kinostadt werden. Dabei werden sich die wenigsten daran erinnern, dass es hier einmal zwei Filmtheater gab. Die Zeitzeugen Helmut Brand und Horst Müller berichten, dass es in Ladenburg zeitweise sogar zwei Kinos gab, in denen die Spätvorstellung am Samstag und der Sonntagabend fast immer ausverkauft waren.

Das erste Ladenburger Kino wurde am 27. November 1920 von August Lowinger im damaligen Gasthaus "Zum Schiff" in der Hauptstraße 4 eröffnet – als erstes im damaligen Landkreis Mannheim. Der Saal, in dem zuvor gesellschaftliche Treffen stattfanden, wurde vom Kinobetreiber umgebaut. "1939 gab es in ganz Deutschland 5500 Lichtspielhäuser, und wir in Ladenburg hatten eins davon", so Brand. Die Erstaufführung eines Tonfilms erfolgte am 6. Februar 1931 mit dem Film "Die drei von der Tankstelle". Nach dem Tod Lowingers 1948 wurde das Kino mit den 300 Sitzplätzen von seinem Sohn Rudolf allein betrieben.

Zwischen 1930 und 1950 wurden gerne Revue- und Tanzfilme mit Johannes Heesters und Marika Rökk gezeigt. Bei den Kindern waren Märchen- und Tierfilme sehr beliebt. Der Film "Der Dschungel ruft – Abenteuer im Urwald" beispielsweise wurde 1936 am Sonntagnachmittag im Familienprogramm gezeigt. Auf dem Filmplakat wird auch mit dem "üblich schönen Vorprogramm und der Tonwoche" geworben. Natürlich nutzten auch die braunen Machthaber die Propagandamöglichkeiten, gerade mit der Wochenschau. Am 6. Oktober 1932 mietete die NSDAP-Ortsgruppe das Lichtspielhaus an. "Hitler spricht in Ladenburg im Tonfilm", stand auf den Plakaten und in Anzeigen.

"Kino war dazu da, den arg geplagten Menschen ein wenig Freude und Abwechslung vom Alltag zu schaffen", erzählt Brand. Die Nachmittagsvorstellungen wurden ab und zu auch von ihm und seinem Alterskameraden Horst Müller besucht, die sich einen regelmäßigen Kinobesuch natürlich nicht leisten konnten: 50 Pfennig kostete der Eintritt. Sie erinnern sich aber an das heillose Durcheinander beim Einlass. Auch während der Filmvorführung für Kinder und Jugendliche am Nachmittag war es oft unruhig. Der Schwager des Kinobesitzers, der für Ordnung sorgte, war Josef Hertel. Wenn es Hertel dann allzu bunt war, rief er in den Saal: "Wänn’s kä Ruh gibt, here ma uff!"

Als im Jahre 1952 Rudolf Lowinger plötzlich verstarb, war die Ära des Lichtspielhauses zu Ende. Danach erwarb das Ehepaar Plschek das Gebäude und die Gaststätte "Zum Schiff". Das alte Kinogebäude wurde abgerissen und neugebaut. Mit dem Film "Schützenliesel" wurden die neuen "Schloß-Lichtspiele Ladenburg" am 28. Oktober 1955 wieder eröffnet. "Schlichte und vornehme Eröffnung des Schloß-Lichtspieltheaters" titelte die Presse am 29. Oktober 1955. Die Stadt sei um einen Kulturträger und eine vornehme Unterhaltungsstätte reicher geworden. Die Besucher der ersten Vorstellung empfanden das neue Kino als sehr angenehm. "Die Innenausstattung des Theaters ist geschmackvoll und gibt dem Eintretenden das Gefühl, sich in einem heimeligen, vornehmen Raum zu befinden", hieß es im Mitteilungsblatt.

In den siebziger Jahren setzte in Deutschland das große Kinosterben ein. Große, moderne Kinos in den Großstädten, die die aktuellen Filme früher zeigen konnten, machten den Kleinstadtkinos das Leben schwer. Die "Schloß-Lichtspiele Ladenburg" wurden bereits am 1. April 1968 wegen Unrentabilität geschlossen. Danach wurde der Kinosaal neu genutzt – mit der Diskothek "Pop-Center", die damals die angesagteste im Landkreis Mannheim war.

1953 wurde in der Bahnhofstraße 17 neben der damaligen Volksbank von Hermann und Elisabeth Haeffner ein neues Kino, das "Capitol", gebaut und im Juni mit dem deutschen Farbfilm "Im weißen Rössl" eröffnet. Mit 600 Plätzen war es größer als die "Schloß-Lichtspiele". Neben den drei üblichen Sitzkategorien I, II und III – am billigsten waren die vorderen Reihen, die man auch Rasiersitze nannte – gab es im Capitol auch einen überdachten Logenbereich. Das war bei jungen Burschen, die ihrer Liebsten besonders imponieren wollten, besonders beliebt, und so manches Mädchen erhielt auf diesen breiten und gemütlichen Sitzen ihren ersten Kuss. "Das Kino war oft die einzige Möglichkeit, um sich mit der Angebeteten zu treffen", sagt Brand, der ein fleißiger Kinogänger war: 1952 besuchte er 19 Vorstellungen, 1953 zehn, 1954 elf und jeweils 22 in den Jahren 1955 und 1956. Weil der ehemalige Rektor der Merian-Realschule akribisch Tagebuch führte, sind ihm noch die Filme bekannt, die er gesehen hatte.

1952 war hier die Krönung der englischen Königin Elisabeth II., aber auch die "Helden von Bern" im Jahr darauf, zu sehen. Weil kaum jemand einen Fernseher hatte, wurden von wichtigen Ereignissen Kinofilme gedreht. Auch Oswald-Kolle- und Beate-Uhse-Filme flimmerten hier. Die Filme waren erst ab 18 Jahren freigegeben, und natürlich wollten sich auch die Jüngeren die Streifen ansehen. Das gelang meistens: Die Karten wurden dann von älteren Freunden gekauft, und als die Kartenabreißer bei der Saalöffnung den Überblick verloren, flutschten auch die jüngeren Kinobesucher in die Sexfilme hinein.

Das Kino wurde auch gebaut, damit Ladenburg einen repräsentativen Veranstaltungssaal hatte. Im Capitol gastierte regelmäßig die Unterländer Volksbühne, im Oktober 1953 auch der schwäbische Volksschauspieler Willy Reichert mit dem Lustspiel "Mein Sohn, der Herr Minister". Der Kinosaal wurde auch gern von den Schulen, gerade für Entlassfeiern, genutzt. Wenige Wochen nach Eröffnung des Kinos, am 25. Juli 1953, fand der Festakt zur 90-Jahr-Feier des damaligen Realprogymnasiums statt. Auch das 100-jährige Jubiläum, dann als Carl-Benz-Gymnasium, wurde hier gefeiert. Anfang 1972 erwarb dann die Volksbank das Gebäude, damit endete die Kinozeit in der Römerstadt. 2013 wurde dann die Bank geschlossen und das Gebäude abgerissen. Heute steht auf dem Gelände die Seniorenresidenz Villengarten.