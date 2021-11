Vom Marco Partner

Hirschberg. Acht Kilometer die Weinhänge hoch und runter laufen, sich dann aufs Mountainbike schwingen, um 25 Kilometer durch den Odenwald zu radeln. Und zum Finish nochmals weitere vier Kilometer Trailrun: Bei der Premiere des "Cross Duathlon" vom Odenwald-Bike-Marathon-Verein und dem Naturpark Neckartal-Odenwald sind Kraft, Kondition und ein eiserner Wille gefordert. Rund 100 Teilnehmer stellen sich dem harten Laufduell, und auch die in den Weinbergen verstreut stehenden Zuschauer kommen auf ihre Kosten.

Um kurz vor 10 Uhr ist die Wettkampf-Atmosphäre rund um die Sachsenhalle schon zu spüren. Laute Musik ertönt, ein paar Teilnehmer joggen sich schon mal auf Lauftemperatur und machen in ihren bunten, engen Outfits einen fitten Eindruck. Die Nummernschilder der parkenden Autos verraten es: aus Lörrach, Pforzheim, Köln oder Offenbach haben sich die Extremsportler auf den Weg gemacht. Einen "Indian Summer" hat sich Organisator Markus Kunkel gewünscht. Und das Wetter könnte besser kaum sein: Eine halbe vor dem Start herrschen angenehme 13 Grad. Und die zu erklimmenden Weinhänge sowie der Odenwald bilden einen gelb-grün-rot leuchtenden Farbenteppich.

Gut gelaunt präsentiert sich auch der Topfavorit: Malte Plappert, der deutsche Meister im Cross-Triathlon. "Es ist für mich der Neustart in die Saison, nach drei Wochen ohne Sport hatte ich nur ein kurzes Training", verrät er und lobt die herausfordernde Strecke. "Sie ist nicht nur wegen der Natur, sondern auch aufgrund der Abfahrten und Kurven spannend." Und was frühstückt man als Athlet überhaupt vor einem solchen kräftezehrenden Parcours? "Heute nur Toast, und gestern Abend Nudeln mit Tomatensoße", sagt der Wahl-Heidelberger lachend.

Unverkrampft, locker: So geben sich die meisten Ausdauersportler kurz vor dem Start. Viele flachsen herum, andere wirken stark fokussiert: So wie Peter Liesner aus Ilvesheim, der den Triathlon als über 50-Jähriger in seiner Freizeit betreibt, um fit und gesund zu bleiben.

"Vor Corona habe ich häufiger an Wettbewerben teilgenommen, jetzt ist es mein erster Wettkampf seit einem Jahr", erklärt er. Kathrin Halter, eine der Favoritinnen bei den Damen, dagegen ist noch voll im Saft. Das Triathlon-Jahr 2021: "Es hat sich Richtung normal bewegt", sagt die 24-Jährige, und ist gespannt auf die knackigen 1300 Höhenmeter, die es zu überwinden gilt.

Als die letzten Sekunden heruntergezählt und die flotten Beine der Läufer die Sachsenhalle schnell weit hinter sich lassen, ist die Spannung greifbar. Auch für die Zuschauer: Aus dem Rhein-Main-Gebiet ist Familie Artemiev zur Unterstützung der Tochter angereist, welche die Cross-Variante des Triathlons erst relativ neu für sich entdeckt hat. "Es ist ihr erster Wettkampf, schon sehr aufregend. Ich finde es toll, dass die Ausrichter den Sportlern auch in Corona-Zeiten diese Möglichkeit eröffnen", betonen die Eltern. Möglich gemacht hat das auch der Naturpark Neckartal-Odenwald. Aufgrund des Ferienprojekts "Kids on Bike" gibt es schon länger eine Kooperation zwischen den beiden Institutionen. "Mit dem Wettkampf können wir einen modernen Sport mit Natur verbinden. Zum einen müssen wir den Naturpark bewahren, ihn aber auch zukunftsfähig entwickeln. Cross-Duathlon sehen wir dabei als nachhaltige, naturschutzkonforme Sportart", erklärt Geschäftsführer Paul Siemes. Das sehen auch die Zuschauer so, die sich wie Trauben zwischen den Rebstöcken platzieren, um die Läufer mit Applaus und Jubelrufen anzufeuern.

Malte Plappert geht nach der ersten Laufrunde in Führung, am Ende der 37 Kilometer aber soll es eine Überraschung geben. "Die Strecke ist lustig", sagt Läufern Nummer 89, die von ihrer Verwandtschaft aus Leutershausen begleitet wird. Statt eines Mountainbikes muss Zuschauer Axel Karsten einen Kinderwagen ins Rollen bringen.

"Es ist sehr anspruchsvoll, aber ich hoffe, ich bin nächstes Jahr dabei", blickt der Hirschberger etwas neidisch auf die Extremsportler. Und auch Bürgermeister und Hobbyläufer Ralf Gänshirt kann sich gut vorstellen, im kommenden Jahr eine Neuauflage des "Cross Duathlons" zu erleben.