Bergstraße. (rnz) Das Coronavirus hat die Region inzwischen fest im Griff. Mit der Zahl der Infizierten steigt auch die Zahl der Absagen von Veranstaltungen. Ein Überblick, soweit bekannt:

SCHRIESHEIM:

> Fitnessstudios geschlossen

Schriesheim. (vkn) Die Fitnessstudios "medaktiv" des Kraftsportvereins und "Venice Beach" der Pfitzenmeier-Gruppe sind nach einem entsprechenden Erlass der Bundesregierung vorerst geschlossen. Das teilten die jeweiligen Betreiber in einer Pressemeldung und via Facebook mit.

> Protestanten wollen weiter streamen

Schriesheim. (fjm) Die Evangelische Kirchengemeinde Schriesheim will nach der Untersagung von Gottesdiensten weiterhin auf ihren YouTube-Livestream setzen. "Unser Plan ist, dass wir Gottesdienste mit den Mitwirkenden, aber ohne Besucher in der Kirche feiern und dann über Livestream verbreiten", teilte Pfarrerin Suse Best auf Nachfrage mit.

> Vereine sagen Veranstaltungen ab

Schriesheim. (kaz) Weitere Vereine haben ihre Treffen und Jahreshauptversammlungen bis Ostern abgesagt, darunter der MGV Lyra, die Naturfreunde, die Freien Wähler, die Schriesheimer SPD, der Sozialverband VdK und der Verband Wohneigentum.

HIRSCHBERG

> DRK/Feuerwehr: DRK und Freiwillige Feuerwehr sagen das Fest am 1. Kehrrang zum 1. Mai ab, da die Entwicklung der Pandemie unklar sei und die Fürsorge diesen Schritt gebiete.

> Bouler des LSP und 1. Dartclub Hirschberg: Die Bouler des Laufsportvereins Leutershausen (LSP) stellen den Übungsbetrieb bis auf Weiteres ein. Die Ligaverwaltung des Dartverbandes hat den Spielbetrieb bis nach den Osterferien eingestellt. Das Training sei aber möglich, so lange die Pubs noch geöffnet haben, teilte der Leutershausener Dart-Club-Vorsitzende Oliver Richter mit.

> Schachklub Großsachsen: Die 8. Verbandsrunde, die am Sonntag gespielt werden sollte, wurde vom Schachverband abgesetzt. Das Schachtraining und die Spiele um die Vereinsmeisterschaft in Großsachsen ruhen zunächst bis 18.April.

> Odenwaldklub Leutershausen: Die Tour des Odenwaldklubs Leutershausen am 24. März nach Linnenbach zum Gasthaus "Hannes" fällt aus. Zudem ist der Vorosterkaffee am 29. März abgesagt.

> kfd Großsachsen: Die Eucharistiefeier für Verstorbene und Lebende der Katholischen Frauengemeinschaft Großsachsen, die für 31. März geplant war, findet nicht statt. Auch das gemütliche Beisammensein im Gasthaus "Weißes Lamm" fällt aus.

> Sing- und Volkstanzkreis Leutershausen: Die für 25. März geplante Mitgliederversammlung vom Sing- und Volkstanzkreis Leutershausen fällt aus. Ob das Maibaumstellen am 30. April stattfinden kann, steht noch nicht fest. Vorsitzender Jürgen Gustke will dies mit dem Bürgermeister besprechen, und den Baum notfalls ohne Zuschauer aufstellen lassen.

> Kulturförderverein: Der Vorstand des Kulturfördervereins Hirschberg hat beschlossen, die im Programm angekündigten Veranstaltungen vorerst bis einschließlich 30. April auszusetzen.

> Rathaus geschlossen: Im Rathaus und im Bürgerdienst Großsachsen können aufgrund der aktuellen Lage im Zusammenhang mit dem Coronavirus auf unbestimmte Zeit keine Öffnungszeiten mehr angeboten werden. Das teilte die Verwaltung in einer Pressemitteilung mit. Diese Vorsichtsmaßnahme diene dem Schutz von Besuchern sowie Mitarbeitern gleichermaßen. "Die Einschränkung des Publikumsverkehrs ist eine Vorsichtsmaßnahme, die dazu beitragen soll, die Verbreitung des Virus durch das frühzeitige und konsequente Unterbrechen möglicher Infektionsketten zu verlangsamen."

Rücksprachen und Gesprächstermine sollen bis auf Weiteres telefonisch wahrgenommen und erforderliche Unterlagen auf postalischem Weg eingereicht werden. Ob bei bestimmten Angelegenheiten das persönliche Erscheinen tatsächlich notwendig ist, kann telefonisch oder per E-Mail abgeklärt werden. Für wichtige Anliegen können im Rathaus, Großsachsener Straße 14, auch telefonisch Termine vereinbart werden.

Die Termine können entweder über die Telefonzentrale des Bürgermeisteramts unter der Nummer 0 62 01/5 98-00 oder direkt bei den jeweiligen Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeitern vereinbart werden. Per E-Mail ist die Verwaltung unter gemeinde@hirschberg-bergstrasse.de zu erreichen. Die einzelnen Kontaktdaten der Sachbearbeiter sind auf der Homepage der Gemeinde zu finden: www.hirschberg-bergstrasse.de/gemeinde-rathaus/rathaus/rathausteam/

EDINGEN-NECKARHAUSEN

> Kein Sommertagszug: Aufgrund der aktuellen Corona-Krise sagt nun auch die Verwaltung der Doppelgemeinde den örtlichen Sommertagsumzug ab. Ursprünglich war er für Sonntag, 26. April, geplant. "Wir würden uns freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind", teilte Gerhard Fischer vom Hauptamt mit.

Update: Dienstag, 27. März 2020, 19.15 Uhr

SCHRIESHEIM

Schriesheim. (fjm/flb) Weitere Einrichtungen und Vereine in Schriesheim haben am Wochenende Entscheidungen darüber getroffen, wie sie mit der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus umgehen. Ein Überblick:

> Turnverein Schriesheim: Der TVS stellt bis Sonntag, 19. April, jeglichen Übungs- und Trainingsbetrieb ein. Die Entscheidung fiel in einer Dringlichkeitssitzung am Freitagabend, an der Vorstand und Turnrat teilnahmen. Das Ergebnis sei einstimmig beschlossen worden, so der Vorsitzende Jürgen Busch. Die Jahreshauptversammlung, die für den 8. Mai geplant ist und bei der unter anderem zwei Ämter im Vorstand neu besetzt werden sollen, sei bisher nicht gefährdet. Für die Floorballer des Turnvereins ist zudem die Saison beendet: Der letzte Spieltag der Bundesliga und die anschließenden Play-offs entfallen ersatzlos.

> Kraftsportverein: Der KSV stellt "bis auf Weiteres" den Trainingsbetrieb komplett ein, teilte Vorsitzender Herbert Graf am Freitagabend mit. Dies betreffe alle Übungsstunden des Vereins, den kompletten Rehasport und alle Fitnesskurse. Der Beschluss gelte, "bis von den Behörden Entwarnung kommt". Der Verein werde zu gegebener Zeit darüber informieren. Das KSV-Fitnessstudio "Medaktiv" bleibe dagegen mit Ausnahme der Saunen vorerst geöffnet. "Im Trainingsbereich und in den Duschen werden wir erhöhte Hygienemaßnahmen treffen", so Graf. Seine für April geplante Mitgliederversammlung will der Verein auf einen späteren Zeitpunkt verschieben.

> Arbeiterwohlfahrt: Bei der AWO fallen vorerst die Seniorennachmittage aus. Diese würden voraussichtlich erst wieder von Mittwoch, 15. April, an stattfinden, die Treffen des Handarbeitskreises entfallen ebenfalls.

> TV Altenbach: Noch am Freitag hatte der Turnverein Altenbach mitgeteilt, dass er seine Jahreshauptversammlung eingeschränkt stattfinden lassen werde – weil diese sich nicht verschieben lasse. Am Samstag teilte Vorsitzende Suzanne Epp dann aber mit, dass das für Dienstag, 17. März, geplante Treffen abgesagt und zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werde – "wenn sich hoffentlich alles wieder beruhigt hat".

> MGV Eintracht: Auch der Männergesangverein stellt "alle Aktivitäten" bis Ostern ein, wie Vorsitzender Helmut Hölzel am Sonntag mitteilte.

WEINHEIM

Weinheim. (RNZ) Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus wird das öffentliche Leben in Weinheim weiter eingeschränkt. Ein Überblick:

> KiJuBei entfällt: Die öffentliche Sitzung des Kinder- und Jugendbeirats am Mittwoch, 18. März, wird aufgrund des erhöhten Infektionsrisikos abgesagt.

> Volkshochschule: Die VHS Badische Bergstraße unterbricht den aktuellen Kursbetrieb bis einschließlich Sonntag, 19. April. Alle neuen Kurse werden auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

> Alte Druckerei: Für den am Sonntag geplanten Kabarettabend mit Ramon Chormann wurde kein neuer Termin im Herbst gefunden, die Tickets können an den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden. Der Auftritt von Lisa Fitz am Freitag, 20. März, wurde verlegt auf 14. Juni. Die Tickets behalten dafür ihre Gültigkeit oder können zurückgegeben werden. Für alle weiteren Termine werden ebenfalls Ersatztermine gesucht.

> Finanzamt: Die Einrichtung ist für den allgemeinen Besuchsverkehr bis auf Weiteres geschlossen. In dringenden Fällen können Bürger einen Besprechungstermin telefonisch vereinbaren oder das Kontaktformular auf der Internetseite nutzen. Für allgemeine Fragen zur Steuererklärung steht zudem ein Chatbot unter steuerchatbot.digital-bw.de zur Verfügung.

> Das Wohnzimmer: Der Generationentreffpunkt ist von Montag, 16. Mürz, an bis auf Weiteres geschlossen. "Uns ist diese Entscheidung wirklich nicht leicht gefallen, da wir im Gründungsjahr und als gemeinnütziger Verein natürlich keine großen finanzielle Rücklagen bilden konnten", heißt es in einem offenen Brief. "Eine Schließung und der damit verbundene Einnahmeausfall kann uns an die Grenze der Existenz bringen." Daher wird um Spenden gebeten an Bürgerverein Weinheim-West, IBAN: DE 96 6709 2300 0008 0906 02, Stichwort: Das Wohnzimmer.

> Gremiensitzungen: Die Grüne Alternative Liste hat Oberbürgermeister Manuel Just in einer Pressemitteilung dazu aufgefordert, ab sofort alle Sitzungen des Gemeinderats und der Ausschüsse auszusetzen. "Das Risiko ist zu groß, und wir müssen die Arbeitsfähigkeit unseres Hauptorgans sichern", wird Stadtrat Uli Sckerl zitiert. Die bloße räumliche Verlegung bringe keine zusätzliche Sicherheit.

> Das Freizeitbad Miramar bleibt von Montag, 16. März, an auf unbestimmte Zeit geschlossen. "Wegen der aktuellen, zunehmend dynamischen Entwicklung der Corona-Krise" habe man "nach einer sehr gründlichen Abwägung" entschieden, den Betrieb nach dem 15. März für eine noch nicht bekannte Zeitdauer einzustellen, wird Geschäftsführer Marcus Steinhart in einer Pressemitteilung zitiert.

Die Mitarbeiter seien seit Beginn der Krise sensibilisiert, die sowieso gesetzlich sehr hohen Hygienestandards durch zusätzliche Maßnahmen erweitert worden. "Hinter uns liegen viele Wochen der Unsicherheit – ebenso vor uns", so Steinhart. "Da eine der stärksten Umsatzzeiten, die Osterferien, betroffen sein werden, rechnen wir mit einem Umsatzverlust in Millionenhöhe."

Obwohl das von den Stadtwerken betriebene Hallenbad Weinheim (Hawei) erst am Montag bekannt geben wolle, ob es schließt, werde das Miramar mit seiner Entscheidung vorangehen. "Aus unternehmerischer Sicht machen ein, zwei Tage keinen entscheidenden Unterschied, aus Krisenpräventionsgründen schon", so Steinhart.

Der Geschäftsführer des Miramar schlägt aber auch kritische Töne bezüglich der behördlichen Schutzmaßnahmen an: "Selbstverständlich tragen wir die allgemeine Last mit – tatsächlich ist aber offen, ob aktuelle Entwicklungen und behördliche Entscheidungen diese Krise lindern oder befördern werden," so Steinhart. Von den politisch Verantwortlichen erwarte das Miramar wie viele andere betroffene Betriebe nun schnellstmöglich Antworten darauf, wie die Krise überwunden werden kann.

> Das Hallenbad HaWei bleibt ab Montag zu. Das Hallenbad HaWei der Stadtwerke Weinheim samt Salzgrotte bleibt ab Montag, 16. März, bis auf Weiteres geschlossen. Grund hierfür ist das aktuelle Infektionsgeschehen in Deutschland. Die Stadtwerke Weinheim schließen derweil den Kundenservice vorerst für den Publikumsverkehr ab dem Dienstag, 17. März, und setzen verstärkt auf Telefon- und Online-Service.

EDINGEN-NECKARHAUSEN

Edingen-Neckarhausen. (nip) Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, sagen weitere Vereine Veranstaltungen ab oder stellen ihren Sport- und Probenbetrieb ein:

> Der Anglerverein Edingen teilt mit, dass die für den 21. März zusammen mit der Pestalozzi-Schule geplante Neckaruferreinigung entfällt.

> Der Behindertensportverein Edingen-Neckarhausen setzt den Übungsbetrieb (Hallengymnastik und Wassergymnastik) bis auf Weiteres aus. Die Mitgliederversammlung am 3. April wird abgesagt.

> Der TV Edingen teilt mit, dass der gesamte Sportbetrieb des Turnvereins ab sofort bis mindestens einschließlich Sonntag, 19. April, pausiert. Die Räumlichkeiten des Vereins sind in dieser Zeit geschlossen, und die Geschäftsstelle ist in diesem Zeitraum ebenfalls nicht besetzt. E-Mails an Info@Turnverein-Edingen.de werden aber in gewohnter Weise beantwortet und bearbeitet. Rechtzeitig vor dem Ende der Osterferien will der TVE über die weitere Vorgehensweise informieren.

> Die VHS Edingen-Neckarhausen teilt mit, dass nach reiflicher Überlegung alle VHS-Angebote bis Freitag, 20. März, ausgesetzt werden und dann wöchentlich entschieden wird, wann der Kursbetrieb wieder aufgenommen werden kann. "Wenn Sie möchten, nutzen Sie diese gewonnene Zeit zur Entschleunigung und Einkehr", schreibt VHS-Leiter Hermann Ungerer.

> Der evangelische Singkreis Neckarhausen hat seinen wöchentlichen Probenbetrieb ebenfalls eingestellt. Dies gelte bis zunächst einmal bis nach Ostern, also bis Sonntag, 19. April. Vorsitzender Christian Huy informiert, dass die Absage auch die Jahreshauptversammlung am Montag, 30. März, betreffe sowie das Singen am Gründonnerstag im Gottesdienst.

> Die Sängereinheit Edingen hat ihre Singstunden ebenfalls eingestellt, und die Jahreshauptversammlung am 19. März abgesagt.

HIRSCHBERG

Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus und den Empfehlungen von staatlichen Behörden zu dessen Eindämmung werden in Hirschberg weitere Veranstaltungen und Treffen abgesagt oder verschoben, eine Einrichtung schließt vorübergehend. Ein Überblick:

> Katholische Öffentliche Bücherei: Die KÖB bleibt vorerst bis zum Ende der Osterferien am Sonntag, 19. April, geschlossen und sagt alle Veranstaltungen sowie den wöchentlichen Schmökertreff bis zu den Osterferien ab. Karten für die Lesung mit Silke Ziegler behalten ihre Gültigkeit; sie soll zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Bei Bedarf wird auch das Geld zurückerstattet.

> MGV "Sängerbund" Großsachsen: Der Vorstand des Männergesangvereins hat beschlossen, die für 20. März anberaumte Mitgliederversammlung auf unbestimmte Zeit zu verschieben.⋌anzi

> Kulturförderverein: In Anbetracht der Entwicklungen hat sich der Vorstand der Kulturfördervereins Hirschberg entschlossen, die für Dienstag, 17. März, angekündigte Jahreshauptversammlung abzusagen.

> Reit-, Fahr- und Pferdezuchtverein: Der Vorstand des Großsachsener Vereins hat beschlossen, die ursprünglich für Dienstag, 17. März, geplante Mitgliederversammlung auf einen späteren Zeitpunkt im Jahr zu verschieben.

> Schützenverein "Hirschburg": Der Schützenverein Hirschburg hat nicht nur die für Freitag, 20. März, vorgesehene Jahreshauptversammlung aus gegebenem Anlass abgesagt, sondern muss auch das beliebte Ostereierschießen dieses Jahr ausfallen lassen. Die Schützengaststätte bleibt bis Montag, 13. April, ebenfalls geschlossen. Die Jahreshauptversammlung soll zu einem späteren Termin nachgeholt werden.

> Arbeitskreis Ehemalige Synagoge: Die für Mittwoch, 18. März, vorgesehene Mitgliederversammlung des Arbeitskreises Ehemalige Synagoge Leutershausen wird abgesagt. Der Vorstand werde zu einem späteren Termin einladen, teilte der Verein mit.

> Katholische Pfarrgemeinde Leutershausen: Die für Samstagabend, 21. März, geplante Meditation mit Erläuterungen zum Hungertuch in der katholischen Kirche St. Johannes Baptist fällt aus.

> MGV 1884 Leutershausen: In einer außerordentlichen Sitzung hat der geschäftsführende Vorstand des MGV 1884 Leutershausen beschlossen, dass mit sofortiger Wirkung alle Aktivitäten des Vereins bis auf Weiteres ruhen. Abgesagt wurden das Chorwochenende in Lindenfels, das Skatturnier und die öffentliche Chorprobe im April. In Absprache mit Dirigent Michael Kuhn ruhen auch die Chorproben.

> Grüne Liste Hirschberg: Nach den Entwicklungen der vergangenen Tage hat der GLH-Vorstand entschieden, die für Montag, 16. März, geplante Jahreshauptversammlung der Grünen Liste Hirschberg und alle weiteren für März vorgesehenen Veranstaltungen, wie den Thementag "Klima- und Naturschutz", vorerst abzusagen. Die Termine sollen nachgeholt werden.

> Konzert im "Lamm": Das Konzert von "Dr. Wisebrod and the Swing Boppers" am Samstag, 21. März, im "Lamm" in Großsachsen wird aufgrund des Coronavirus abgesagt.

> Heisemer Dorftheater: Den Sicherheitsvorkehrungen folgend, sagt der Verein "Heisemer Dorftheater" die für Montag, 16. März, geplante Mitgliederversammlung ab. Sie wird nachgeholt. An den Montagstreffen, die in sehr kleinem Kreis stattfinden sollen, will der Verein aber festhalten.

Update: Montag, 16. März 2020, 17 Uhr

> Ladenburg: Kabarett-Ensemble "Dusche" sagt Auftritt am 9. April ab. Die Eintrittskarten können zurückgegeben werden.

> Musikvereinigung Neckarhausen sagt Jahreskonzert am 28. März ab.

> Ladenburg: Die Deutschen Meisterschaften der B-Jugend im Freistil und griechisch-römischer Stil, die am 27. bis 29. März ausgetragen werden sollten, fallen aus.

> Stadtbibliothek Ladenburg verschiebt das Kindertheater "Mein Freund Charlie" am 24. März in den November.

> Buwe-Flohmark tam Sonntag, 22. März, fällt aus: Aufgrund "der derzeitigen unklaren Lage" sehen die Großsaasemer Buwe es als erforderlich an, zum Schutz der Standbetreiber, Besucher und Vereinsangehörigen den Flohmarkt rund ums Kind abzusagen.

> Der Sommertagszug in Weinheim ist abgesagt. Er hätte am Sonntag, 22. März, stattfinden sollen.

> Die vom Kulturkreis Schriesheim für den 22. März geplante Matinee-Veranstaltung mit Theo Stemmler unter dem Titel "Goethe und Friederike – Wahrheit und Dichtung" im Museum Théo Kerg fällt aus.

> Die für Samstag, 21. März, in Schriesheim geplante Müllsammelaktion in Weinbergen und Wald wird nicht stattfinden.

> Das Ladenburger Bürgerbüro und das Rathaus bleiben bis Freitag, 20. März, geschlossen. Grund dafür ist die positive Testung eines Mitarbeiters auf das Coronavirus.

> Konzert mit Matz Scheid verlegt: Das für 20. März geplante Konzert mit Matz Scheid in Erik’s Weinscheuer wird auf den 13. November verlegt. Schon erstandene Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit oder können in Erik’s Weinscheuer zurückgegeben werden, das Eintrittsgeld wird zurückerstattet.

> Sängereinheit sagt Termine ab: Auch die Sängereinheit Edingen muss wegen der Corona-Krise Termine absagen: Die für Donnerstag, 19. März, vorgesehene Jahreshauptversammlung entfällt und wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. Ab sofort fallen alle Singstunden aus bis zunächst Donnerstag, 17. April. Zudem findet das Frühlingskonzert am 16. Mai nicht statt.

> FW Hirschberg verschieben Versammlung: Die Freien Wähler Hirschberg haben sich entschlossen, die für Donnerstag, 19. März, geplante Mitgliederversammlung zu verschieben. Sobald die inzwischen zur Pandemie hochgestufte Corona-Epidemie abgeklungen sei, werde die Versammlung nachgeholt. Das Bemühen einer weiteren schnellen Ausbreitung des Virus zu begegnen und die Rücksichtnahme insbesondere gegenüber den älteren Mitgliedern hätten Vorstand und Fraktion zu diesem Schritt veranlasst. Ein Ersatztermin werde rechtzeitig bekannt gegeben.

> Der Kulturförderverein Hirschberg sagt seine Mitgliederversammlung am Dienstag 17. März ab. Die angekündigte Jahreshauptversammlung wird bis auf weiteres verschoben.

> Das Konzert The Spirit of Woodstock am 15. März in der Stadthalle in Weinheim wird verlegt. Nach einem Ersatztermin wird gesucht, Tickets behalten ihre Gültigkeit.

> Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus sind drei weitere Veranstaltungen in Schriesheim abgesagt worden. Nachdem Gastredner Oliver Luksic am Donnerstagmorgen mitteilte, dass er nicht nach Schriesheim kommen werde, entschied sich der FDP-Ortsverband gegen sein geplantes Treffen im Gasthaus "Zum Goldenen Hirsch" am Sonntag, 15. März.

> Awo-Versammlung vertagt: "Aus gegebenen Anlass" hat der Vorstand der AWO Hirschberg entschieden, die geplante Jahreshauptversammlung am Samstag, 14. März, abzusagen. Diese wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.

> Kleiderkammer Ladenburg geschlossen: Die Kleiderkammer ist ab 14. März bis einschließlich 21. April geschlossen. Anschließend bleiben die Öffnungszeiten wie bisher samstags von 11 bis 13 Uhr und mittwochs von 15 bis 17 Uhr. Zu beiden Terminen können Kleidung für Damen, Herren und Kinder, ebenfalls Schuhe, Bettwäsche und Handtücher abgegeben und auch geholt werden. Man sollte nur gut erhaltene Kleidung, die sauber und ganz ist, abgeben. Für Haushaltsartikel oder größere Gegenstände können über die Pinnwand Kontakte hergestellt werden. Aus Platzmangel werden diese Sachen nicht mehr entgegengenommen. Jetzt sollte man keine Wintersachen mehr mitbringen. Saisongemäß werden die Regale mit leichter Kleidung für den Frühling und den Sommer gefüllt.

> Schulkind-Flohmarkt verschoben: Aufgrund der aktuellen Lage bezüglich des Coronavirus wird der für Samstag, 14. März, geplante "Flohmarkt rund ums Schulkind" in der Turnhalle der Pestalozzischule Edingen verschoben. Gründe für die Verschiebung sind unter anderem "die aktuell sehr dynamische Gesundheitslage, die gegebenen Räumlichkeiten und die Art der Veranstaltung mit vielen Menschen auf engstem Raum". Hierbei orientieren sich die Veranstalter an den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts. Die Entscheidung sei ihnen nicht leichtgefallen. So wollen die Veranstalter auch versuchen, einen Ersatztermin zu bekommen. Alle Verkäufer, die für diesen Flohmarkt vorgemerkt waren, behalten ihre Verkäufernummer für einen eventuellen Ersatztermin. Wer dies nicht möchte, sollte Bescheid geben, damit die Nummer freigegeben werden kann.

> Keine AWO-Veranstaltungen im März: "In Wahrnehmung der Verantwortung für das Wohlergehen der großenteils betagten Gäste und unserer ehrenamtlichen Helfer" hat der geschäftsführende Vorstand der Ladenburger Arbeiterwohlfahrt beschlossen, alle Veranstaltungen, zunächst für den Monat März 2020, abzusagen. Der Skatfrühschoppen und die Seniorenkaffeenachmittage fallen ersatzlos aus, während die für den 28. März geplante Jahreshauptversammlung auf einen späteren Termin verschoben wird. Sollte es notwendig werden, die Veranstaltungspause zu verlängern, will die AWO rechtzeitig darüber informieren.

> Odenwaldklub Ladenburg: Es entfallen bis Ostern alle Veranstaltungen.

> Proben der Edinger Chöre sowie des Feuerwehrchors Ladenburg fallen aus.

> Der Badische Handball-Verband setzt ab sofort den Spielbetrieb aller aktiven Mannschaften aus und beendet den Jugendspielbetrieb 2019/2020.

> Das Ladenburger Rathaus ist wegen des Coronavirus geschlossen.

> Hirschberger Partnerschaftsverein verschiebt Treffen: "Aus gegebenem Anlass" verschiebt der Partnerschaftsverein seine Mitgliederversammlung, die für 18. März geplant war. Er hofft, diese bis Juli nachholen zu können.

> Vortrag über Antisemitismus in Hirschberg fällt aus: Der Vortrag von Albrecht Lohrbächer über neue Formen und Hintergründe des Antisemitismus, der am Freitag, 13. März, um 19 Uhr in der Ehemaligen Synagoge Leutershausen stattfinden sollte, fällt aus. Der Arbeitskreis Ehemalige Synagoge Leutershausen bedauert den Ausfall, der durch die aktuelle Gesundheitssituation begründet ist, und will sich bemühen, diesen Vortrag "zu einem wichtigen und aktuellen Thema" möglichst bald nachzuholen.

> Weinheims große Pflegeeinrichtungen reagieren auf die Ausbreitung des neuartigen Corona-Virus. Das GRN-Pflegezentrum und das Bodelschwingh-Heim haben Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe vor allem Infektionen von älteren und gesundheitlich vorgeschädigten Menschen verhindert werden sollen. Sie haben aber auch Notfallpläne erarbeitet, falls doch ein Corona-Fall auftritt.

> Der Weinheimer Sommertagszug am Sonntag, der Pflänzeltag und die Automeile sind bereits abgesagt worden oder stehen kurz davor.

> In Hirschberg werden etliche Veranstaltungen wie die Müllsammelaktion oder die Einweihung des historischen Ortsrundgangs abgesagt.

Update: Freitag, 13. März 2020, 16.30 Uhr

> Schlemmerkino abgesagt: Hörbar schwer fällt Monika Erdmann vom Verein "Verbindung kultureller Genüsse" der Anruf: "Wir müssen das Schlemmerkino absagen." An neun Abenden zwischen Montag, 16. März, und Mittwoch, 1. April, hätten die Besucher im Olympia-Kino eigentlich die Kriminalkomödie "Knives out – Mord ist Familiensache", ein mehrgängiges Menü und die Musik von "Freddy Wonder and Friends" genießen sollen. Aber daraus wird nun aufgrund der Ausbreitung des Corona-Virus nichts. "Wir beugen uns dem öffentlichen Druck", sagt Erdmann bedauernd.

Sie und das Team hätten gerne an der Veranstaltung festgehalten, aber gemeinsam beschlossen, sie abzusagen. "Auch der Bürgermeister hat dazu geraten", fügt Erdmann an. Sie hofft, dass es eventuell möglich ist, im Sommer Alternativtermine anzubieten, möglicherweise open air. Was mit den Karten passiert, kann sie noch nicht sagen. Alle Abende waren ausverkauft, 1170 Besucher sind somit betroffen. Beim Buchungsanbieter "Reservix" habe sie bislang niemanden erreichen können, sagt Erdmann.

"Wir versuchen auf jeden Fall, eine zufriedenstellende Lösung für alle zu finden." Von Nachfragen bittet sie zunächst abzusehen, weil sie noch keine weiteren Informationen habe. Der Verein will in den nächsten Tagen über die Internet-Seite schlemmerkino.net und die Presse informieren, wie die weitere Abwicklung vonstattengeht.

> Solidaritätsessen in Leutershausen abgesagt: Nach reiflicher Überlegung hat der Ökumeneausschuss der Evangelischen und Katholischen Kirchengemeinde beschlossen, das für Sonntag, 15. März, geplante Solidaritätsessen mit Blick auf die Ausbreitung des Corona-Virus abzusagen. Ob das Essen zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt wird, muss noch entschieden werden. Allerdings wird die Kollekte für das Projekt bei der Messfeier am 15. März in der St. Johannes-Kirche auf jeden Fall gehalten. In diesem Jahr soll ein Baumpflanzprojekt für die Mädchenschule in Kibene in der Diözese Njombé/Tansania unterstützt werden. Wer gern zum Solidaritätsessen gekommen wäre, um die Kinder und Jugendlichen in Tansania zu unterstützen, kann auch spenden: Stichwort "Projekt Tansania", Konto der Katholischen Pfarrgemeinde DE54 6729 0100 0052 2813 00. Das Geld wird vom Pfarramt weitergeleitet.

> GLH-Bürgerforum abgesagt: Die Grüne Liste Hirschberg (GLH) hat sich nach reiflicher Überlegung entschlossen, das für Freitag, 13. März, geplante Bürgerforum Klimaschutz zu verschieben. Angesichts der steigenden Infektionen mit dem Corona-Virus will sie kein Risiko eingehen. Ihr ist es wichtig, "dass jeder, der sich einbringen und teilnehmen möchte, dies auch ohne Verunsicherung und mit gutem Gefühl tun kann". Die Grüne Liste Hirschberg wird daher zu einem späteren Zeitpunkt einen Alternativtermin anbieten. Das Thema Klimaschutz sei und bleibe wichtig, im Augenblick hätten aber Präventivmaßnahmen zum Schutz der Gesundheit Priorität. Die Jahreshauptversammlung der GLH am Montag, 16. März, 20 Uhr, im Anbau der Alten Turnhalle in Großsachsen findet aber statt.

> Fest der Kulturen und Sitzung des Integrationsausschusses in Edingen-Neckarhausen abgesagt: Nach vier bestätigten Coronavirus-Fällen und weiteren ausstehenden Tests in Edingen-Neckarhausen hat sich die Gemeinde dazu entschieden, die Sitzung des Integrationsausschusses am Mittwoch sowie das Fest der Kulturen am Sonntag abzusagen. Das teilte Bürgermeister Simon Michler am Montagabend mit. "Aufgrund der dynamischen Entwicklungen haben wir uns dazu entschlossen, die beiden öffentlichen Veranstaltungen der Gemeinde in dieser Woche abzusagen." Er bittet die Bürger aber, Ruhe zu bewahren. (krs)

> Solidaritätsessen für Peru in Großsachsen verschoben: Das Solidaritätsessen für Peru, das für 15. März in Christkönig Großsachsen geplant war, wird aufgrund des Ansteckungsrisikos mit dem neuartigen Corona-Virus auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. (ze)

> In Ladenburg bleibt die Merian-Realschule bis einschließlich Freitag, 13. März, geschlossen. (krs)

> Der Budoclub Rhein-Neckar setzt sein Training in der Turnhalle der Ladenburger Astrid-Lindgren-Schule aus. (krs)

> Der Seniorennachmittag Ladenburg am Mittwoch, 11. März, und der Volkslieder-Singtreff am Mittwoch, 18. März, entfallen. (krs)

> VHS-Vortrag in Hirschberg erst im Herbst: Der Vortrag "Wenn ich mal dement bin...", zu dem die VHS am Donnerstag, 12. März, um 19 Uhr, in die Seniorenbegegnungsstätte Alte Villa eingeladen hatte, findet nicht statt. Der Referent hat den Vortrag aufgrund des Ansteckungsrisikos mit dem neuartigen Corona-Virus abgesagt. Er wird im Herbst wieder angeboten. (aste)

> Mathaisemarkt-Fanfarenzug abgesagt: Die Stadt Schriesheim hat die erste Mathaisemarkt-Veranstaltung wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus abgesagt: Das traditionelle Fanfarenzug-Treffen am zweiten Festsonntag, 15. März, im Festzelt werde nicht stattfinden, sagte Bürgermeister Hansjörg Höfer bei einem Treffen mit Behördenvertretern und Ehrengästen am Dienstag. Auch der danach geplante Umzug der Musikgruppen durch die Stadt fällt damit aus.

Über die weiteren Programmpunkte am zweiten Mathaisemarkt-Wochenende ist damit aber noch keine Entscheidung gefallen. Man wolle sich am Mittwoch dazu äußern, so Höfer. (fjm)

> Keine weiteren Absagen in Edingen-Neckarhausen: Nachdem am Montag vier Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus in der Doppelgemeinde bestätigt wurden, gibt es gute Nachrichten: Bürgermeister Simon Michler teilte am Dienstag mit, dass die Verdachtsfälle im Kreis der betroffenen Familien negativ getestet wurden.

"Es müssen daher keine weiteren Einrichtungen in Edingen-Neckarhausen geschlossen werden", sagte der Bürgermeister. Die Pestalozzi-Grundschule bleibt bis Montag, 16. März, geschlossen. (krs)

> Die Jahreskonzerte des Werner-Heisenberg-Gymnasiums (WHG) verschoben: Die für Mittwoch und Dienstag, 18. und 19. März, jeweils um 19 Uhr in der Stadthalle angekündigten Konzerte nicht wie geplant stattfinden. Das teilte Schulleiterin Gabriele Franke am Montag mit.

Update: Freitag, 13. März 2020, 15.14 Uhr