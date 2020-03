Von Karin Katzenberger-Ruf

Hirschberg-Leutershausen. Glutrot geht im Westen über der Rheinebene die Sonne unter, begleitet von munterem Vogelgezwitscher. Dieses Naturschauspiel kann man im Bibelgarten oberhalb der evangelischen Kirche in Leutershausen erleben oder von noch weiter oben. Etwa auf den Balkonen der Häuser mit der Adresse "In der Hühl". Dort findet am Dienstagabend zum fünften Mal das "Balkonsingen" statt, zu dem die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) seit einigen Tagen ermuntert. Nach italienischem Beispiel sollen Gläubige ein Zeichen für den Zusammenhalt in der Corona-Krise setzen.

Andrea Müller-Bischoff, sozusagen die "Mutter" des besagten Bibelgartens, und ihr Mann Rainer stimmen da gerne mit ein. Genau wie die Nachbarsjungen Gero und Noah, die das Lied "Der Mond ist aufgegangen" mit Saxophon und Trompete begleiten. Von der Nachbarschaft talwärts sind zusätzlich zu den Blechblasinstrumenten Blockflöten- und Trommelklänge zu vernehmen. Noch sind es nur vier Familien, die mit der Aktion ein Zeichen setzen wollen. Nach und nach könnten es mehr werden, die täglich um 19 Uhr singen und musizieren. Vielleicht macht so nach und nach der ganze Ort mit?

So ging der Mond über Heidelberg, Dossenheim und Schriesheim auf Kamera: Peter Dorn, Benjamin Miltner und Lena Scheuermann / Produktion: Reinhard Lask

Die EKD schlägt vor, dass Menschen zur gleichen Uhrzeit zusammen das Lied "Der Mond ist aufgegangen" singen. Der deutsche Dichter Matthias Claudius (1740-1815) hat der Nachwelt das siebenstrophige Gedicht hinterlassen, zu dem sein Zeitgenosse Johann Abraham Peter Schulz (1747-1800) die Melodie lieferte.

Andrea Müller-Bischoff hat das Lied von Kindheit an geliebt, findet es einfach wunderschön. Über die Aktion an sich sagt sie: "Wir singen die Strophen eins bis vier und dann die siebte." In der siebten heißt es: "Kalt ist der Abendhauch." Das passt. Ein eisiger Ostwind macht den Aufenthalt auf den Balkonen und Vorgärten an dem Abend eher ungemütlich. Doch die Akteure halten durch.

"Verschon’ uns Gott mit Strafen und lass uns ruhig schlafen und unsern kranken Nachbarn auch", lauten die letzten Textzeilen. Diese mag Andrea Müller-Bischoff gerade in diesen Tagen besonders gern, weil schließlich alle an ihre Nächsten denken sollten. Als das Lied "Der Mond ist aufgegangen" entstand, gab es Hungersnöte und wurden viele Menschen durch tödliche Infektionskrankheiten aus dem Leben gerissen. Da kann man durchaus Parallelen zur gegenwärtigen Situation erkennen. Wenn auch in milderer Form.

Andrea Müller-Bischoff sagt angesichts der Corona-Pandemie: "Wir haben es hier noch gut, sind privilegiert, weil wir schöne Gärten haben, und wir sind auch noch alle gesund." Sie weiß aber eben auch um das "unsichtbar Bedrohliche", das den Menschen im Land Angst macht. In dem alten Lied ist von der "Dämmerung Hülle" die Rede, so "traulich und so hold als eine stille Kammer, wo ihr des Tages Jammer verschlafen und vergessen sollt." Das Ende des Lieds vermittelt noch mehr Lehrreiches. In Strophe drei heißt es: "Seht ihr den Mond dort stehen, er ist nur halb zu sehen und ist doch rund und schön. So sind wohl viel Sachen, die wir getrost verlachen, weil unsre Augen sie nicht sehn." Mehr Philosophie in einem Volkslied geht eigentlich kaum.

Auf der Homepage der Evangelischen Kirche Deutschland (EKD) kann man sich den Liedtext runter laden, dazu allerlei Tröstliches in diesen schweren Zeiten, in der Gemeinschaft "auf Abstand" gefragt ist – wie beim "Balkonsingen".