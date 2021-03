Weinheim. (RNZ) Das Bündnis "Weinheim bleibt bunt" wendet sich erneut gegen eine Kundgebung von Corona-Leugnern, die sich am Wochenende im Schlosspark versammeln wollen. Das Pandemiegeschehen mit aktuell hohen Infektionsraten im Rhein-Neckar-Kreis verlange gerade in diesen Tagen eine anhaltende Reduzierung von Kontakten. "Jetzt sind Zurückhaltung und Solidarität angesagt, nicht aber die vorsätzliche oder fahrlässige Schaffung weiterer Infektionsquellen", so die Bündnissprecher. Es sei wohl erneut damit zu rechnen, dass die Demonstranten "aus reiner Provokation" keine Masken tragen oder das Abstandsgebot ignorieren.

"Wir fordern erneut, dass gerade an Wochenenden der Schlosspark den Weinheimern und auswärtigen Besuchern gehört und nicht Bühne für obskure Demonstrationen wird", so das Bündnis in einer zornigen Erklärung. Es sei unverhältnismäßig, dass eine radikale Minderheit über Stunden den Ton angebe. Die Landtagswahl habe gezeigt, dass die überwiegende Mehrheit den Parteien der Corona-Leugner eine Absage erteilt. "Die sogenannten Querdenker missbrauchen das Grundrecht auf Demonstrationsfreiheit für krude und unwahre Theorien", lautet ein weiterer Vorwurf. Das Bündnis veranstaltet keine Gegenkundgebung, auch wenn die Verantwortlicheng gern dazu aufrufen würden: "Aber wir leisten keinen Beitrag zur Anheizung des Pandemiegeschehens."

Das Bündnis will nun mit der Stadt über Veranstaltungsorte reden. "Wir stellen das Grundrecht auf Demonstrationen nicht infrage, aber warum muss es der Schlosspark sein?", so die Frage.