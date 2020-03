Ladenburg. (stu) Die Polizei zeigt Präsenz in diesen Tagen – auch in Ladenburg. Zusammen mit dem Ordnungsamt überprüft sie, ob sich die Bürger an die Einschränkungen halten. Ein Reporter hat sich umgeschaut, wie das in der Römerstadt funktioniert.

Im Gespräch mit der RNZ sagte Peter Oechsler, Revierleiter der Ladenburger Polizeistation (auch zuständig für Heddesheim, Edingen-Neckarhausen, Seckenheim und Hochstätt), dass die Präsenz auf den Straßen stark erhöht wurde. Wichtig sei, dass die Maßnahmen in Ladenburg "Gemeinschaftsaktionen" sind.

Die Gruppen bestehen daher bei Kontrollgängen immer aus einem Mitarbeiter des städtischen Ordnungsamtes und einem Beamten der Polizei. "Das soll eine Botschaft sein, dass sich die Stadt und die Polizei eng abstimmen – und die Zusammenarbeit klappt sehr gut", sagte Oechsler, der Chef von den 120 Beamten des Ladenburger Reviers.

Seine Mitarbeiter seien hoch motiviert, sagt Oechsler, der seinem Team zurzeit hohe Einsatzbereitschaft bescheinigt. Viele Ordnungshüter haben nahen Kontakt zu den Menschen und daher sind für Oechsler seine Polizisten ebenso wie Verkäufer im Supermarkt, Paketzusteller oder die Menschen, die für Ältere einkaufen gehen, "kleine Helden" in diesen Zeiten. Ärzte, Krankenschwestern, das Sprechstundenpersonal in Arztpraxen oder Altenpfleger seien die "großen Helden unserer Tage", da sie ein noch höheres Risiko tragen.

Die Lage in Ladenburg war bis zum Samstag relativ entspannt. "Die Menschen sind einsichtig, wenn wir sie darauf hinweisen, dass die Vorgaben einzuhalten sind", meinte Oechsler. Die Menschenansammlungen, die der Polizeichef am vorangegangenen Wochenende vor den Verschärfungen auf der Neckarwiese und rund um den Wasserturm sah, bereiteten ihm Sorgen. "Ein solch uneinsichtiges Verhalten muss verhindert werden, auch wenn es menschlich nachvollziehbar ist, dass die Leute bei diesen Temperaturen ins Freie strömen", betont er. "Aber auch ich appelliere: Bleibt bitte zuhause." Im Gespräch mit der RNZ kündigte er an, dass die Zeit der Belehrungen nun vorbei ist. Wer die Regeln nicht einhält, der müsse mit einer Anzeige und hohen Bußgeldern rechnen.

Viel Lob sprach Oechsler den Gewerbetreibenden aus. Die Geschäftsinhaber hätten alle Vorschriften umgesetzt und bei Unklarheiten die Polizeidienststelle kontaktiert. "Natürlich waren einige verbittert, weil sie um ihre Existenz fürchten", sagte Oechsler und lobte: "Aber ihren Ärger und ihre Enttäuschung haben sie nicht an der Polizei ausgelassen."Auch ein Großteil der Bevölkerung sei sensibilisiert. Kaum ein Beamter habe sich unnötigen Diskussionen stellen müssen. Nur ein Autofahrer habe sich über einen Strafzettel wegen Falschparkens beschwert. "Habt ihr jetzt keine anderen Sorgen, als Knöllchen zu schreiben?", habe er gefragt.

Oechsler betont, dass Verkehrsregeln auch durch Corona nicht außer Kraft gesetzt sind. Die gute Zusammenarbeit zwischen der Verwaltung und der Polizeibehörde sieht auch Bürgermeister Stefan Schmutz. "Die Polizei und die Stadt Ladenburg arbeiten aus meiner Sicht sehr gut zusammen." Die täglich mehrmaligen Patrouillengänge hält er für notwendig. Schmutz appelliert an die Ladenburger, sich an die Regeln zu halten. Wer das nicht tue, müsse mit einer Anzeige und einem Bußgeld rechnen, sagt auch er und erinnert daran, dass solche Verstöße als Straftaten eingestuft werden. "Das kann schnell teuer werden."