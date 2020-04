Sollte es über mehrere Monate so weitergehen, könnte es schon sein, dass das Olympia-Kino in „schwieriges Fahrwasser“ kommt. Immerhin gibt es ein paar „Rettungsschirme“. Fotos: Dorn

Von Annette Steininger

Hirschberg-Leutershausen. Wie viele kleine Gemeinden können noch von sich behaupten, ein Kino im Ort zu haben? Und dann noch so eines mit Wohlfühlatmosphäre wie das Olympia-Kino in Leutershausen. So mancher fürchtet nun um die Existenz dieses Kleinods, schließlich ist es seit 16. März aufgrund der Landesverordnung wegen der Coronakrise bis auf Weiteres geschlossen. Die zuletzt beschlossenen Lockerungen betrafen nicht die Kinos.

Aber die Vorsitzende des Förderkreises, Wiebke Dau-Schmidt kann beruhigen: "Momentan haben wir noch keine Existenzsorgen." Sollte es jetzt allerdings über mehrere Monate so weitergehen, könnte es schon sein, dass das Kino in "schwieriges Fahrwasser" kommt. Gerade der März, der April und meist auch noch der Mai seien üblicherweise sehr gute Kino-Monate, sodass die Verluste schmerzhaft sein würden.

Hintergrund Streamen, spenden, Gutschein kaufen oder Mitglied werden Damit das Olympia-Kino die fehlenden Einnahmen abfedern kann, würde es sich über Unterstützung freuen. Hier ein Überblick über die verschiedenen Möglichkeiten: > Mitglied des Förderkreises [+] Lesen Sie mehr Streamen, spenden, Gutschein kaufen oder Mitglied werden Damit das Olympia-Kino die fehlenden Einnahmen abfedern kann, würde es sich über Unterstützung freuen. Hier ein Überblick über die verschiedenen Möglichkeiten: > Mitglied des Förderkreises werden: Die Infos zur Mitgliedschaft sowie der entsprechende Antrag finden sich unter olympia-leutershausen.de; hier unter "Unser Kino". > Spenden: Der Förderkreis freut sich auch über Einmalspenden und kann entsprechende Quittungen ausstellen. Die Bankverbindung: Förderkreis Kommunales Olympia-Kino e.V.; Volksbank Kurpfalz; IBAN: DE35.6729.0100.0060 3176 07; BIC: GENODE61HD3. > Kino-Gutscheine kaufen: Der Förderkreis hat auf seiner Webseite die Möglichkeit eingerichtet, Wertgutscheine über das Internet zu kaufen. "Dann hätten wir in dieser schweren Zeit zumindest einige Einnahmen", schreibt der Verein dazu. Alles dazu findet man unter olympia-leutershausen.de; hier unter "Gutscheine". Wer lieber außerhalb des Internets einen Gutschein erwerben möchte, kann dies im Restaurant "FantasTisch" in der Raiffeisenstraße. > Streamen: Das Olympia-Kino beteiligt sich an einem Projekt, bei dem man einen Film streamen kann, was wiederum auch dem Kino zugutekommt. Dabei geht es um die Fynn-Kliemann-Doku am 25. April. Zum Inhalt: Der außerordentlich erfolgreiche YouTuber und Musiker Fynn Kliemann hat schon in der Vergangenheit ein Faible für einmalige Aktionen entwickelt: Sein Album "nie" wurde 2016 nur ein einziges Mal produziert und zwar genauso oft, wie es Vorbestellungen gab. Später releaste er nach demselben Prinzip sein Album "POP". Für dieses Jahr war geplant, seinen Dokumentarfilm "100.000 – Alles, was ich nie wollte" für einen Tag deutschlandweit in ausgewählte Kinos zu bringen, danach nie wieder. Das Olympia-Kino wäre dabei gewesen. Dann kam die Coronakrise; seitdem ist das Kino geschlossen. Nun gibt es eine Alternative: Der Film kommt zu den Fans und Follower nach Hause. Für einen Tag – am 25. April. Aber das Olympia-Kino ist trotzdem mit dabei. Wie das funktioniert? Als Stream. Der Vorverkauf auf der Seite www.oderso.cool/doku hat bereits begonnen. Wenn man dabei das Olympia-Kino auswählt, hat man ein virtuelles Kinoticket gekauft. 25 Prozent der Gewinne gehen an das Olympia-Kino, nach dem Motto: #supportyourlocalcinema An die schnellsten 5000 Ticketkäufer schicken die Filmemacher zudem ein Carepaket nach Hause mit Popcorn-Tüten und einer Anleitung zum Popcorn-Machen und mit Kinoplakaten, damit die Fans ein möglichst echtes Kino-Gefühl zu Hause haben.

[-] Weniger anzeigen

Was aber hilft und was das "Olympia" von den Großkinos unterscheidet, ist das Engagement der Ehrenamtlichen, das Kosten spart. Darunter fallen Kartenvorverkauf und Kassendienste. "Eine Riesen Bank", wie es Dau-Schmidt formuliert. Gleichwohl laufen einige Kosten weiter, sei es für die Miete – hier war die Vermieterin so nett, für drei Monate mit der Höhe entgegengekommen –, für den Putzdienst oder auch die Pflege der Homepage.

Um diese Verluste zumindest ein bisschen auszugleichen, hat der Förderkreis für die beiden Filmvorführer in Festanstellung Kurzarbeitergeld beantragt – und auch genehmigt bekommen, sodass er 60 Prozent der Lohnkosten von der Arbeitsagentur erhält. Der Förderkreis stockt diesen Betrag auf, damit er zumindest für die nächsten drei Monate den "langjährigen und sehr zuverlässigen Mitarbeitern" den vollen Lohn bezahlen kann. Das ist auch möglich, weil das vergangene Jahr so gut gelaufen sei und sie daher noch Rücklagen hätten, erläutert Dau-Schmidt.

Sehr dankbar ist der Vorstand des Förderkreises auch dafür, dass die Zahl der Mitglieder so groß ist. Inzwischen gehe man mit 450 stark auf die 500 zu. Dadurch dass der Verein in der Krise darum geworben hat, mit einer Mitgliedschaft dem Kino zu helfen, seien zehn Neumitglieder dazugekommen, freut sich die Vorsitzende. "Und wenn wir sehr in die Bredouille kommen, würde uns die Gemeinde auch unter die Arme greifen", erzählt Dau-Schmidt. Die Kommune fördert das Kino ohnehin schon mit einem fixen Betrag.

Wiebke Dau-Schmidt. Fotos: Dorn

Diese Gemeinde-Förderung bietet auch die Möglichkeit, eine weitere Förderung durch die Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg zu erhalten. "Das haben wir schon seit vielen Jahren nicht mehr gemacht, könnten wir aber wieder in Anspruch nehmen", sagt die Förderkreis-Vorsitzende. "Wir haben also Rettungsschirme." Gleichwohl ist sie jedem der Mitglieder dankbar, die aus Sicht des Vorstands derzeit "Der Fels in der Brandung" sind.

Damit den Kinofans in der kinofreien Zeit nicht langweilig wird, hat das "Olympia" auf seiner Homepage olympia-leutershausen.de Infos und Links zusammengestellt, wie man trotzdem ganz kostenlos tolle Filme schauen kann, sei es über das Filmerbe der DEFA – dem früheren volkseigenen Filmunternehmen der DDR –, den Bundesverband Jugend und Film oder filmportal.de.

"Ich denke, wir kommen durch", sagt Dau-Schmidt abschließend. Wer dabei mithelfen will, kann Mitglied werden, spenden oder auch Gutscheine kaufen.