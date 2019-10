Weinheim. (RNZ) Der große Parkplatz an der Waidallee ist von Freitag, 1. November, bis Sonntag, 10. November, für den Circus Rolina reserviert. Hinter dem Unternehmen Rolina steht die Zirkusfamilie Ortmann, als Hauptattraktion gelten die Showelemente mit Tieren – nicht zuletzt mit Kamelen und Zebras. So will Dompteur Andy Ortmann einen Exotenzug mit bis zu 21 Tieren präsentieren.

Das Publikum bekommt dabei Kamele, Zebras, Wasserbüffel, Schottische Hochlandrinder, Esel und Lamas zu sehen. Sein Bruder Nico entführt die Besucher in die Welt der Reptilien: Bartagame, Schlangen oder Schildkröten werden dabei präsentiert. Der Dritte im Bunde, Toni, führt Rassepferde und Ponys vor. Es gibt aber auch Artistik und Clownerie.

Vorstellungen gibt es an Allerheiligen und werktags jeweils um 16 Uhr zu sehen, lediglich am Mittwoch, 6. November, ist Ruhetag. Samstags treten Artisten und Dompteure um 15 und 18 Uhr auf, sonntags nur um 15 Uhr. Montags und dienstags ist "Kids Happy Day", Kinder zahlen dann acht Euro, Erwachsene kommen für 12 Euro rein. Samstags genießen Mütter um 15 Uhr freien Eintritt, während bei der Spätvorstellung um 18 Uhr der halbe Preis auf alle Plätze winkt. Sonntags ist Familientag. Das heißt, Erwachsene zahlen Kinderpreise. Diese liegen regulär bei 12, bei Erwachsenen bei 14 Euro.

Täglich, von 10 Uhr an, kann man die große Tierschau des Zirkus’ besuchen. Der Kartenvorverkauf an der Zirkuskasse findet von 10 bis 12 Uhr statt, ebenso jeweils eine halbe Stunde vor Beginn der Show. Kartenreservierung ist unter der Telefonnummer 01 57 / 76 34 91 87 möglich.

Die RNZ verlost zehn mal zwei Freikarten. Wer gewinnen will, ruft bis zum heutigen Dienstag, 29. Oktober, 16 Uhr, an unter Tel. 0 13 78 22 / 70 23 26 oder schickt eine SMS an die Nummer 52020 mit RNZ WIN TREFFER (auf Leerzeichen achten!) und dem Kennwort "Zirkus". Die Gewinner werden am Mittwoch, 30. Oktober, benachrichtigt und können sich dann eine der Vorstellungen aussuchen.