Da ziehen sie ein: Die Abiturienten des Carl-Benz-Gymnasiums ließen sich am Samstag in der Lobdengauhalle gebührend feiern. Foto: Sturm

Ladenburg. (stu) "Abu Dhabi - die Scheichs gehen, die Kamele bleiben". Wenn sich ein Abiturjahrgang ein solches Motto aussucht, wie es jetzt am Carl-Benz-Gymnasium geschehen ist, dann sind gewisse Missverständnis nicht auszuschließen. Sind denn die Lehrer Kamele, die schließlich an der Schule bleiben müssen? Können 18- oder 19-Jährige einen Scheichstatus beanspruchen? Fragen, die bei der Abschlussfeier in der proppevollen Lobdengauhalle nicht ganz geklärt wurden. Dennoch griff Rektorin Hannelore Buchheister in ihrer Rede den Kamelbegriff gerne auf. Und sie zeigte viel Sympathie für die vierbeinigen Wüstenschiffe.

Kamele nämlich seien mit viel Ausdauer gesegnet, sie bewahren Ruhe, auch wenn es einmal brenzlig wird. Eine solche Gelassenheit wünschte Buchheister auch den Schulabgängern. Ebenso die den Wüstentieren eigene Demut und Überlegtheit. Weil Kamele als Nutztiere und im Rennsport Geschichte schrieben, gab Buchheister den Abiturienten auch dazu einen Ratschlag mit. Wer nur mit hohem Tempo durchs Leben rase, werde bald den Überblick verlieren, doch auch als reines Nutztier aufzutreten mache das Leben eines Menschen nicht wirklich lebenswert. "Schlagen Sie eine Brücke", sagte Buchheister, "und dann sehen wir uns in fünf Jahren beim Jahrgangstreffen im wieder." Warum 2024? Die Vereinten Nationen haben 2024 zum Internationalen Jahr der Kamele erklärt, so Buchheister.

Der Jahrgang 2019 sei ein besonderer, sagte die Rektorin. Er habe sich eingemischt, wenn es um wichtige gesellschaftliche Themen ging, habe zum Beispiel für eine gerechtere Gesellschaft und den Klimaschutz demonstriert. Die Abiturienten, sagte Buchheister, seien gut aufs Leben vorbereitet. Ihr Rat: "Gehen Sie neue Wege, probieren Sie sich aus, denn gerade darauf kommt es im Leben an." Man könne zwar nicht jeden Tag über sich hinauswachsen, aber es sollte das Ziel sein, manchmal große Dinge zu erreichen.

"Ihr habt es in den eigenen Händen und in den Köpfen", sagte Buchheister, und kam dann noch einmal auf die Kamele zurück: "Und wenn der Weg einmal zum Irrweg werden sollte, denkt an die Kamele, denn die finden den Weg stets zurück." Stark war die Rede von Scheffelpreisträgerin und Jahrgangsbester Leonie Keilbach. Ihr war der Begriff Inspiration wichtig. Sie konnte sich zwar in ihrer Schulzeit nicht an besonders guten Unterricht erinnern, aber an einige Lehrkräfte, die inspirieren konnten. Ihren Mitschülern rief sie zu, dass letztendlich jeder selbst dafür verantwortlich sei, wie er das Buch seines Lebens schreibe. Sei es ein Phantasie-Roman, eine Liebesgeschichte oder ein Sachbuch - am Ende sei es wichtig, stolz zu sein. "Noch haben wir keine Ahnung vom Leben, daher ist es wichtig auszuprobieren", sagte Keilbach. Nach musikalischen Beiträgen durch Marvin Jakob, Julian Menge (Trompetenduo) sowie Katharina Knapp und Robin Stemmler (Gesang) überreichten die Tutoren Victoria Clay, Markus Berberich, Steffen Hölzel, Julia Bundenthal, Sigrid Basten und Lars Göbel zusammen mit Rektorin Buchheister die Zeugnisse.

Nach der Preisverleihung stimmte der Grundkurs Musik den Song "Don’t stop me now" an. Ob nun Scheich oder Kamel: Zumindest bei der Abifeier ließ sich niemand vom Feiern abhalten.