Von Günther Grosch

Weinheim. Die Erzählung von der Speisung der Fünftausend, in der Jesus und seine Jünger mit nur wenigen Broten und Fischen eine riesige Menschenmenge sättigten, ist für die meisten Menschen ein Begriff. Auch wenn die Wohnungslosenhilfe der Caritas mit dieser Zahl nicht mithalten kann, ist ihr Engagement ebenso bemerkenswert: Rund 100 obdachlose oder bedürftige Frauen und Männer kamen am 24. Dezember in den Gemeindesaal von Herz Jesu für einige Stunden Obhut, Geborgenheit, ein warmes Essen, Gespräche und ein kleines Unterhaltungsprogramm.

"Wunder sind nicht nötig, wenn man sich bedürftiger Menschen annimmt", sagten Diakon Günter Huth, Benjamin Weis und Stefanie Edinger von der Caritas-Wohnungslosenhilfe. Sie konnten auf mehr als zwei Dutzend ehrenamtliche Helfer in der Küche und im Service zählen.

Gut sechs Stunden verströmte der Gemeindesaal aber nicht nur menschliche Wärme und den Duft von Kaffee, heißer Suppe, von Rinderbraten mit Rotkohl und Knödel sowie einem Zimtparfait zum Nachtisch. Unter dem Weihnachtsbaum lagen auch in der kalten Jahreszeit besonders gefragte Gaben: Iso-Matten, Schlafsäcke, Wolldecken und das eine oder andere warme Kleidungsstück. Viele Geldspenden aus der Bevölkerung sowie Einkaufsgutscheine von Geschäften und Institutionen machten deren Anschaffung möglich. "Päckchen für die kalte Jahreszeit" hatte auch die Freiwillige Feuerwehr Gaiberg beigesteuert.

"Wir geben keinen Menschen verloren", sagte Weis. Auch nicht die Frau, die kürzlich bei Eiseskälte einige Tage lang in der Unterführung zum Schlosspark genächtigt hatte. Anwohner und Passanten hatten die Caritas und die Stadtverwaltung auf deren Notlage aufmerksam gemacht. "Die Frau ist inzwischen in Wärme und befindet sich in menschlicher Obhut", gab Weis Entwarnung: "Auch Weinheim ist ein bisschen Bethlehem."

Auf der einen Seite freue er sich, dass so viele Menschen der Einladung der Caritas gefolgt seien, so Weis gegenüber der RNZ. Andererseits bedrücke es ihn, dass die Zahl derer, die auf Unterstützung und Wohnraum angewiesen sind, weiter steigt. Dies merke man nicht nur an einem Tag wie Heiligabend, sondern auch über das Jahr verteilt im Beratungsalltag. "Die Wohnungslosigkeit, die oft nur die letzte Konsequenz aus Sorgen, Verlusten und Ängsten ist, nimmt leider weiterhin zu."

In seiner Ansprache an die Anwesenden verschwieg Weis nicht, dass auch die Wohnungslosenhilfe im zurückliegenden Jahr menschliche Verluste hinnehmen musste. So denke man in diesen Stunden insbesondere an sechs Verstorbene, "die wohl dennoch im Himmel mit uns feiern".

Als "schöne Geste", dass Bedürftige von der Verwaltung nicht vergessen würden und es der Stadtspitze wichtig sei, "persönlich präsent zu sein", lobte Weis die Anwesenheit von Torsten Fetzner. Noch ehe er ihn danach habe fragen können, habe Weinheims Erster Bürgermeister angeboten, mit Gitarre, Akkordeon und Gesang das Programm zu bereichern. In Werner Dengel fand Fetzner einen musikalischen Begleiter an der Mundharmonika.

Zuvor hatte Ursula Kowald-Stöckmann auf dem Klavier Weihnachtsstimmung herbeigezaubert. Katharina Joswig (11 Jahre) und Elena Heckmann (12) von den "Penguin Tappers" aus Hemsbach, Bronzemedaillen-Gewinner bei den Deutschen Meisterschaften in Riesa, zeigten Stepptanz der Extraklasse. Günter Huth und Benjamin Weis steuerten Literarisches bei: der Diakon mit der tierischen "Weihnachtspost" des Katers Novalis, Weis mit dem "Drachen im Dezember".

Wermutstropfen am Ende: Mit Stefanie Edinger verlässt das Team der Wohnungslosenhilfe "eine menschliche Konstante, auf die ich immer bauen konnte", so Weis. Doch es gab auch Grund zur Freude: zum Beispiel bei Margarete, die vor dem Nachhauseweg mit einem Lachen ihren mit Soße und Rotkraut bekleckerten Pullover vorzeigte. "Das ist meine persönliche Heiligabend-Speisekarte, mit der ich meinen Freunden zeigen kann, was ich heute Gutes gegessen habe", sagte sie.

Ein gutes Dutzend Besucher nutzte schließlich noch ein weiteres Angebot der Caritas und des "Brennnessel"-Kinos in Hemsbach: Betreiber Alfred Speiser lud alle zur "Feuerzangenbowle" ein.