Weinheim. (web) Wenn weniger ernste Fragen im Raum stünden, könnte man angesichts dieser Szenerie auch schmunzeln: Als der Auftritt der färöischen Metal-Band Týr am Samstagabend im Café Central näher rückte, kamen die zum Teil mit Kutten bekleideten Fans an elf Mitgliedern eines Heidelberger Peta-Zwei-Street-Teams vorbei. Die Tierschützer protestierten vor dem Eingang der Konzertstätte mit einem Banner und Schildern gegen die Jagd auf Grindwale. Wenige Meter weiter parkte der Tour-Bus der Band, während drinnen die Vorgruppen wummerten.

Peta ist eine Tierschutzorganisation, die manche Beobachter als "radikal" einstufen. Bei den Straßenteams handelt es sich um ehrenamtliche Unterstützer. "Wir sind eine Art Jugendorganisation, auch wenn alle Altersstufen willkommen sind", so der 24 Jahre alte Teamsprecher. Er und seine Mitstreiter sind sich sicher: Das Café Central hätte die Band, die auf Facebook eine Viertel Million "Fans" zählt, nicht auf die Bühne lassen dürfen.

Sänger Heri Joensen verherrliche in seinen Songtexten und Statements die Jagd auf Grindwale. Die Meeressäuger werden dabei zuerst verängstigt, dann in die Buchten getrieben, an Land gezogen und schließlich geschlachtet. Die Treibjagd auf See macht auch vor schwangeren Walmüttern nicht halt. Wie das endet, mag sich jeder selbst ausmalen.

Es sei sehr irritierend, dass das Café Central der Band 2016 abgesagt habe und nun eine Kehrtwende vollziehe, so der Teamsprecher, der sich als Bruce Jung vorstellt: "Damals haben die Verantwortlichen sich sogar geäußert und ein Ende dieser Tradition gefordert." Dass die färöische Band Publikum anzieht, ist indessen unstrittig. Auf dem nahen Parkplatz "Luisenstraße" standen schon Stunden vor dem Auftritt Wagen aus der ganzen Region, zum Teil sogar von weiter weg.

"Die Fans sind unterschiedlich drauf", so der junge Peta-Unterstützer. Einige würden sich die Banner anschauen. Man habe sich aber auch schon Sprüche und Hohngesänge anhören müssen. Der Walfang sei fast überall auf der Welt verboten. Aber letztlich gehe es ihnen nicht darum, über die kulturelle Identität eines kleinen Inselvolks zu richten.

Das beteuert auch eine Stuttgarter Peta-Mitarbeiterin, die die RNZ vorab kontaktierte. Im Gegenteil: Auch in größeren Ländern wird gestritten über "Traditionen" wie den Stierkampf, die Stopfleber oder die Fuchsjagd. Aus Sicht von Peta ganz wichtig: Auch dem kommerziellen Fischfang fallen Wale oder Delfine zum Opfer.

Dennoch hat Michael Wiegand das Gefühl, dass Peta sich einen einzelnen Künstler herausgepickt hat. "Das hat etwas von einer Hetzkampagne, die einen Menschen zerstört", so der Veranstalter und Begründer des Café Central. Er persönlich stehe keineswegs hinter dem Walfang. "In erster Linie stehe ich als Veranstalter aber für die Freiheit der Kunst." Es wolle es sich nicht anmaßen, Bands und Gäste einer Gesinnungskontrolle zu unterziehen. Lediglich eindeutig verfassungsfeindliche Tendenzen lehne er ab.

Er habe im Vorfeld eine Benachrichtigung von Peta erhalten, räumt er ein. "Aber man hat einfach einen Standardtext in die Mail kopiert." Diskussionen auf Augenhöhe hätten nicht stattgefunden. "Auch meine Gäste haben mich nicht darauf angesprochen, weder an der Bar noch per Mail", sagt er.

Dennoch hat er recherchiert. Aus seiner Sicht sind die Menschen auf den Färöer-Inseln mehr Opfer als Täter: Sie seien von der Verschmutzung der Meere stärker betroffen als viele andere Nationen. Die Mitarbeiterin von Peta in Stuttgart hat gegenüber der RNZ signalisiert, dass man jederzeit bereit sei, das Café Central persönlich zu kontaktieren.