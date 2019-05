Weitere mögliche Kandidaten

> Freie Wähler: "Wir werden ab dem Zeitpunkt der Stellenausschreibung auf mögliche Kandidaten reagieren", sagt FW-Vorsitzender Alexander May. Gegebenenfalls würden diese zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Der Erweiterte Vorstand spricht dann eine Empfehlung aus, über welche die Mitglieder zu entscheiden haben. Gespräche mit Interessenten hätten stattgefunden. Gut möglich sei, dass die Freien Wähler selbst mit einem Kandidaten ins Rennen gehen, so May. Christian Würz und Ralf Gänshirt gehörten aufgrund ihrer Vita und ihrer Ausbildung sicherlich in den Kreis ernst zu nehmender Kandidaten.

> CDU: Nach Beginn der Bewerbungsfrist wollen sich die Christdemokraten mit den bürgerlichen Parteien zusammensetzen, um eventuell einen Konsens hinsichtlich eines Kandidaten zu erzielen, sagt der stellvertretende CDU-Vorsitzende Ulrich Zeitel. Auch wenn Interessent Christian Würz aus den eigenen Reihen kommt, steht eine Unterstützung noch nicht fest. Voraussichtlich in der Woche ab 27. Mai soll es eine Mitgliederversammlung geben, die entscheidet.

> Grüne Liste Hirschberg: Laut Fraktionsvorsitzender Monika Maul-Vogt läuft die Vorbereitung zur Bürgermeisterwahl schon länger, nun stehe die Kommunalwahl im Fokus. Diese Wahlen seien unabhängig voneinander. "Wir werden Aussagen zur Bürgermeisterwahl deshalb erst nach dem 26. Mai treffen."

> SPD: Die SPD hat eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die in den nächsten Wochen mit allen Kandidaten sprechen wird, die in Frage kämen. Eine Mitgliederversammlung werde entscheiden, wen sie unterstützt. "Wir haben mit zwei potenziellen Kandidaten gesprochen und werden das auch mit weiteren tun", sagt Fraktionsvorsitzender Thomas Scholz. Hinsichtlich eines eigenen Kandidaten sei man auf der Suche. Würz und Gänshirt seien auf der Liste derjenigen, die grundsätzlich in Frage kommen.

> FDP: "Für uns haben die Wahlen am 26. Mai absoluten Vorrang", sagt FDP-Vorsitzender Andreas Maier. "Danach sehen wir weiter." (ans)

