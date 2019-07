Hirschberg. (ans) Am kommenden Sonntag, 21. Juli, dürfen die Hirschberger ihren neuen Bürgermeister wählen. Die RNZ hat hier mit Unterstützung durch Bürgerbüro-Leiter Christian Müller die wichtigsten Informationen rund um die Wahl zusammengestellt:

Wahlberechtigte: 7966 (Stand am Dienstag). Ab 16 Jahren darf bei Bürgermeisterwahlen gewählt werden.

Wahlhelfer: 102 Menschen sind am Sonntag im Einsatz.

Wahllokale: Die insgesamt zehn Wahllokale befinden sich in der Martin-Stöhr-Schule in Leutershausen und in der Grundschule Großsachsen. Es gibt außerdem zwei Briefwahlbezirke. Die Wahllokale sind am Sonntag von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

Briefwahl: Die Briefwahl haben bis Dienstagnachmittag 1007 Personen beantragt. Bis Freitag, 19. Juli, 18 Uhr, kann sie noch beantragt werden. Das Briefwahlbüro im Rathaus ist an diesem Tag durchgehend bis 18 Uhr geöffnet.

Die Kandidaten: Zur Wahl stehen folgende Kandidaten: Hauptamtsleiter Ralf Gänshirt (parteilos), Erster Kriminalhauptkommissar Christian Würz (CDU), Objektpfleger Tobias Wolk und Volkswirt Jens Flammann.

Das Ergebnis: Bürgerbüro-Leiter Christian Müller rechnet damit, dass das Ergebnis zwischen 19 und 19.30 Uhr feststehen wird. Den Auszählungsfortschritt kann man im Bürgersaal des Rathauses verfolgen. Das endgültige Ergebnis wird auf der Homepage der Gemeinde veröffentlicht. Die RNZ wird live auf Facebook, unter www.rnz.de und natürlich in der Printausgabe berichten.

Der Gemeindewahlausschuss: Am Montag, 22. Juli, tagt der Gemeindewahlausschuss um 18 Uhr öffentlich im Bürgersaal des Rathauses, um das Ergebnis der Bürgermeisterwahl festzustellen.

Nacharbeiten im Rathaus: Am Montag, 22. Juli, sind die Dienststellen im Rathaus sowie der Bürgerdienst Großsachsen wegen Nacharbeiten zur Bürgermeisterwahl geschlossen.

Zweiter Wahlgang: Sollte es am 21. Juli keinem Kandidaten gelingen, die absolute Mehrheit, also mehr als 50 Prozent der Stimmen, zu holen, wird es einen zweiten Wahlgang am Sonntag, 4. August, geben. Bei diesem entscheidet die einfache Mehrheit, also wer die meisten Stimmen bekommt. Die bisherigen Kandidaten würden automatisch zum zweiten Wahlgang zugelassen. Es könnten sich aber auch neue Kandidaten bewerben - bis Mittwoch, 24. Juli, 18 Uhr. Bis dahin könnten auch die bisherigen Kandidaten ihre Bewerbungen zurückziehen. Um 18.30 Uhr würde an diesem Tag - und nur im Falle eines zweiten Wahlgangs - erneut der Gemeindewahlausschuss tagen.