Heddesheim. (ans) Der erste Kandidat für die Heddesheimer Bürgermeisterwahl hat sich erklärt: Der langjährige SPD-Gemeinderat Daniel Gerstner will Nachfolger des amtierenden Bürgermeisters Michael Kessler werden. Ende Juli hatte dieser mitgeteilt, bei der Wahl im Frühjahr 2022 nach 24 Jahren im Amt nicht mehr kandidieren zu wollen. Der Gemeinderat gab am gestrigen Donnerstagabend seine Zustimmung für die von der Verwaltung vorgeschlagenen Wahltermine: 20. März (erster Wahlgang) und eventuell 10. April (zweiter Wahlgang).

Dem Heddesheimer Gerstner (41) liegt die Gemeinde am Herzen. Er habe sich schon länger mit dem Gedanken getragen zu kandidieren und die Entscheidung getroffen, als Kessler seine Erklärung abgegeben hat. Der Sozialdemokrat ist schon seit über 20 Jahren kommunalpolitisch aktiv, seit 2002 Mitglied in der SPD und sitzt seit 2014 im Gemeinderat. Er gehört dem Bau- und dem Umweltausschuss sowie dem Kultur- und Sportausschuss an. Ehrenamtlich aktiv ist der Heddesheimer als Abteilungsleiter der Alten Herren bei der Fortuna 1911.

Kürzlich stellte sich der Sozialdemokrat bei der Jahreshauptversammlung der Genossen im Bürgerhaus Pflug vor, wo diese der Kandidatur einmütig zustimmten. Gerstner will auch das Gespräch mit den anderen Parteien suchen. Seiner Einschätzung nach wird es wohl mehrere Kandidaten geben. So möchte die FDP in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am Freitag, 22. Oktober, über die Unterstützung eines Bewerbers abstimmen.

Gerstner hat bereits einen siebenseitigen Leitfaden verfasst mit seinen Zielen. Einer der wichtigsten Punkte: "Kommunikation." Man müsse die Bürger anders mitnehmen, findet er. In diesem Bereich gelte es viel auf- und nachzuholen. Auch die Themen Umwelt und Familie, "das Zusammenführen der Gesellschaft", liegen dem Projektmanager, verheiratet und zwei Kinder, am Herzen.