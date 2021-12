Heddesheim. (RNZ) Norbert Hölscher (49) kandidiert für das Amt des Bürgermeisters in Heddesheim. Er tritt als parteiloser Kandidat an, wolle aber zeitnah auf alle Parteien zugehen. Wie der Diplom-Verwaltungswirt in einer Mitteilung über seine Kandidatur angibt, führt er seit zehn Jahren das Jobcenter des Rhein-Neckar-Kreises und blickt auf 33 Jahre Berufserfahrung bei der Bundesagentur für Arbeit zurück. Diese Verwaltungs- und Führungserfahrung sowie die Motivation, nah am Bürger zu sein, inspiriere ihn zur Kandidatur. Ein Etat von 40 Millionen Euro mit 140 Mitarbeitern sei für ihn gewohntes Terrain. "Derzeit trage ich Verantwortung für 327 Mitarbeiter und einen Etat von 140 Millionen Euro." Er wolle den Heddesheimern zuhören und in Abstimmung mit dem Gemeinderat zukunftsweisende Entscheidungen treffen. Seit drei Jahren lebt er in Weinheim, seit zehn in der Kurpfalz. Als Hobbyschwimmer und Mountainbiker sei Hölscher im Verein tätig. Seine Vision sei daher die Entwicklung Heddesheims als Sportgemeinde weiter voranzutreiben. Aber auch Klimaschutz, Unterstützung öffentlicher Einrichtungen und der ortsansässigen Firmen sowie bezahlbarer Wohnraum seien ihm wichtig.