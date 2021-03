Hirschberg. (RNZ) Die Freien Wähler freuen sich über das Ergebnis des Bürgerentscheids in Hirschberg. Sehr schön finden sie, "dass sich mit einer Differenz von vier Prozentpunkten die Hirschberger, die Mehrheit der Vertreter aus dem Hirschberger Vereinsleben und große Teile des Bundes der Selbstständigen (BDS) den Argumenten für eine Erweiterung anschließen konnten".

Es werde nun zum einen möglich sein den bereits im Gewerbegebiet ansässigen Firmen die notwendige Perspektive zu bieten, um damit den Standort zu sichern, schreiben die Freien Wähler in einer Pressemitteilung. Zum anderen würden neue Firmen die Möglichkeit zur Ansiedlung bekommen, um neue, attraktive Arbeitsplätze an die Bergstraße zu bekommen.

Dass es zu einem knappen Ergebnis kommen würde, war den Freien Wähler aufgrund des intensiven Wahlkampfes schon bewusst. "Schließlich stand man einer engagierten, kämpferischen und über die Grenzen des ,guten Geschmacks’ hinausgehenden Bürgerinitiative gegenüber", resümieren sie.

Der Tenor der Freien-Wähler-Gemeinderäte nach diesem Erfolg laute unisono: "Wir werden uns dafür einsetzen, dass Hirschberg eine moderne, zukunftsfähige und ökologisch nachhaltige Erweiterung bekommen wird."

Eine ihrer Ideen sei es, ein modernes Gewerbegebiet mit Blühstreifen, Biotopen, Baumalleen, Ruhezonen und Versickerungsflächen zu realisieren. "Auch werden wir selbstredend eine ergebnisoffene und ehrliche Diskussion bei der Gestaltung und Besetzung des Gewerbegebietes führen", versprechen die Freien Wähler. Ob, wie und inwieweit sich andere an dieser Diskussion beteiligen, bleibe jedoch abzuwarten.

"Verstörend" sei jedoch wieder einmal, so die Freien Wähler, die seitens der GLH publizierte These, dass sich viele "ehemalige" Wähler von FW, CDU und FDP den Argumenten von GLH und SPD angeschlossen hätten.

Dazu äußert sich FW-Gemeinderat Alexander May: "Wir wundern uns da immer wieder über die Kreativität der GLH-Kollegen bei der Interpretation von Zahlen und Fakten. Uns ist nicht bekannt, dass der Bürgerentscheid in öffentlicher Wahl stattgefunden hätte." Wieso die Grüne Liste Hirschberg dann "zu so schrägen Herleitungen" kommt, erschließe sich den Freien Wählern nicht. Sie würden sich jedenfalls über 52 Prozent freuen und bedanken sich bei allen, die sie dabei unterstützt haben.