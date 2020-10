Die Vertrauenspersonen des Bürgerbegehrens in der Gemeinderatssitzung am Dienstag: Arnulf Tröscher, Edgar Wunder und Manfred Maurer (v.l.). Foto: Dorn

Von Stefan Zeeh

Hirschberg. Die Hirschberger können am 14. März 2021 nicht nur die Zusammensetzung des Landtags mitbestimmen, sondern auch darüber entscheiden, ob der Gewerbepark um zehn Hektar erweitert werden soll. Der Gemeinderat erklärte in seiner Sitzung am Dienstag das Bürgerbegehren "Erhalt der Ackerflächen südlich des Gewerbeparks" für zulässig, sodass ein Bürgerentscheid stattfindet.

Einen großen Ermessensspielraum hatten die Gemeinderäte bei ihrer Entscheidung allerdings nicht, wie zu Beginn der Sitzung deutlich wurde. Den drei Vertrauenspersonen des Bürgerbegehrens, Manfred Mauer, Arnulf Tröscher und Edgar Wunder, war Zeit zu einer Stellungnahme eingeräumt worden, und diese nutzte Wunder, um die Gemeinderäte darauf hinzuweisen, dass sie das Bürgerbegehren als zulässig erklären müssen, sollten die Voraussetzungen dafür nach der Gemeindeordnung vorliegen. Und diese sind laut Bürgermeister Ralf Gänshirt gegeben.

So wurde etwa die Frist zur Einreichung des Bürgerbegehrens eingehalten, ebenso wie die erforderliche Form. Ebenso hätten die Gemeinderäte bei der Fragestellung für den Bürgerentscheid keinen großen Spielraum, so Wunder. "Der Gemeinderat kann nur redaktionelle Änderungen vornehmen, der Sinngehalt muss gleich bleiben", erläuterte er. Die Räte befürworteten auch einstimmig die von der Bürgerinitiative vorgeschlagene Frage für den Bürgerentscheid: "Sind Sie dafür, dass der Beschluss des Gemeinderats vom 20. Juli 2020 zur Aufstellung eines Bebauungsplans zur Erweiterung des Gewerbeparks Hirschberg Süd auf heutigen Ackerflächen aufgehoben wird?"

Nur beim Termin für den Bürgerentscheid habe der Gemeinderat einen gewissen Spielraum, wusste Wunder. Den nutzten die Räte aber nicht und beließen es bei dem vorgeschlagenen Termin, der auf den Tag der Landtagswahl fällt, da eine Zusammenlegung Kosten spare.

Tröscher ging in seinen Ausführungen auf die Bedeutung des Bodens etwa als Speicher für Kohlendioxid, als Lebensraum für verschiedenste Organismen oder für die Ernährung der Menschen ein. "Schon heute importieren wir große Mengen an Lebensmitteln aus Brasilien." Tröscher erinnerte daran, dass mit der Lebensmittelproduktion in Brasilien die Vernichtung des Regenwaldes einhergehe. Deshalb sei es wichtig, Böden für die Landwirtschaft in Deutschland zu erhalten.

Auf die mit der Erweiterung des Gewerbegebiets verbundenen offenen Fragen wies Maurer hin. "Droht eine Erschließung über die Heddesheimer Straße?", fragte er in die Runde der Gemeinderäte. Denn bereits heute sei der Kreisel an der Zufahrt zum Gewerbegebiet "stark unter Druck". Unklar sei ebenso, wie sichergestellt werden könne, dass Unternehmen aus Hirschberg sich bevorzugt auf den neu ausgewiesenen Flächen ansiedeln können. Denn eine solche Bevorzugung ist laut Maurer rechtlich nicht möglich.

"Der Gemeinderat hat sich an die demokratischen Spielregeln zu halten", betonte Christian Würz (CDU). Seine Fraktion erkenne die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens an. Er forderte die Bürgerinitiative allerdings auf, Alternativvorschläge für die Ansiedlung weiterer Unternehmen zu machen, die über das von Maurer angesprochene Auffüllen von Leerständen hinausgehen.

"Der Tag ist gut gewählt und wird die Wahlbeteiligung erhöhen", befürwortete genauso Monika-Maul-Vogt (GLH) das Bürgerbegehren, und Eva-Marie Pfefferle (SPD) bezeichnete die Fragestellung als "deutlich". "Demokratie muss manchmal eine extra Runde drehen, um ein Ergebnis zu erzielen", hatte Oliver Reisig (FDP) kein Problem mit dem Bürgerentscheid. Werner Volk (Freie Wähler) wies jedoch auf die mit dem Bürgerentscheid verbundenen Ausgaben hin: "Schade, mit dem Geld hätte man was anderes machen können."