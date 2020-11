Hirschberg. (ans) Die Bürgerinitiative "Bürgerbegehren Hirschberg", die sich gegen die Erweiterung des Gewerbeparks stark macht, wurde mehrfach von den Befürwortern aufgefordert, Vorschläge zu machen, wie kommunale Aufgaben beziehungsweise zukünftige Projekte ohne die Gewerbesteuer aus dem Erweiterungsgebiet bewältigt werden sollen. Dem will die BI nun in einer Pressemitteilung "gerne nachkommen".

Die Verknüpfung von Gewerbesteuer und anstehenden Projekten ist aus Sicht der Bürgerinitiative "deutlich zu kurz gegriffen". Hier müsse die Frage lauten: "Wie stellt man eine nachhaltige Finanzierung der Gemeinde sicher?"

Hirschberg habe keine weiterführenden Schulen, keine Schwimmbäder, keine Theater oder Museen zu unterhalten. "Dennoch, und obwohl es seit 2001 ein ,erfolgreiches’ Gewerbegebiet mit ,sprudelnder’ Gewerbesteuer gibt, hatte sie schon vor der Corona-Krise ein Problem mit der Finanzierung kommunaler Aufgaben", stellt die BI fest. Es habe keine Rückstellungen für den Erhalt der Infrastruktur zum Beispiel im Neubaugebiet "Sterzwinkel", kein Geld für die Sanierung ihrer Sporthallen, der Alten Villa oder anderer gemeindeeigener Liegenschaften gegeben. "Wegen eines Einbruchs an Gewerbesteuer musste 2019 (in Zeiten starker Konjunktur, vor Corona) eine Haushaltssperre verhängt werden", schreibt die Bürgerinitiative.

Stattdessen habe sich der Ort "sehr teure Projekte" geleistet: das Hilfeleistungszentrum, den Skulpturenpark, die Renovierung eines Spielplatzes und den Bau eines Kindergartens. Parallel dazu sei die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde von acht Euro pro Einwohner 2005 auf voraussichtlich 720 Euro pro Einwohner 2021 gestiegen.

Dennoch werde die geplante Erweiterung des Gewerbegebiets von mehreren Seiten ähnlich begründet wie in der Vergangenheit: Man benötige das Geld für teure Projekte wie für die Ortsrandstraße oder eine Kulturhalle. Damit würden Begehrlichkeiten geweckt, die aus Sicht der BI jeder Grundlage entbehren und ohne die Konsequenzen aufzuzeigen. "Bis heute reden die Befürworter der Erweiterung nur über Einnahmen und nicht über (Folge-)kosten und schon gar nicht über Erträge (Einnahmen abzüglich Kosten)", kritisiert die BI. Sie ist der Meinung, dass bei Berücksichtigung aller Kosten für die Gemeinde kein oder kaum zusätzlicher finanzieller Spielraum mehr bleibe. "Im Gegenteil, man verlagert das Problem in die Zukunft und bürdet die Folgekosten den kommenden Generationen auf." Wenn kein Geld übrig bleibe, sei die Erweiterung keine Lösung zur Finanzierung weiterer Projekte.

Deshalb fordert die BI die Befürworter auf, eine neutrale Wirtschaftlichkeitsanalyse vorzulegen beziehungsweise die Analysen und Prüfungen für den Aufstellungsbeschluss zur Gewerbegebietserweiterung offenzulegen. So könne sich jeder damit auseinandersetzen und objektiv beurteilen, wie stark sich der Gemeinderat mit Themen wie Verkehr, Wirtschaftlichkeit und Bodenversiegelung intensiv auseinandergesetzt hat, "um zu so einer weitreichenden Entscheidung für die Gemeinde zu kommen".

Update: Freitag, 6. November 2020, 19 Uhr

GLH ist noch geteilter Meinung

Der Bürgerentscheid war Thema bei der Online-Versammlung. Die Mehrheit empfiehlt, mit Ja zu stimmen.

Von Stefan Zeeh

Hirschberg. Wo steht die Grüne Liste Hirschberg bezüglich der Erweiterung des Gewerbegebiets um zehn Hektar und dem Bürgerentscheid dazu? Denn als es im Gemeinderat um den entsprechenden Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplans ging, hatte sich die GLH-Fraktion mehrheitlich der Stimme enthalten, Jürgen Steinle (GLH) hatte dagegen gestimmt. Gleichzeitig signalisierte man, dass man eine Erweiterung um fünf Hektar möglicherweise mitgetragen hätte. Zusätzlich forderte die GLH einen Kriterienkatalog zur Ansiedlung von Unternehmen ein.

Um ein Stimmungsbild zu den strittigen Fragen einzuholen, hatte der GLH-Vorstand daher zu einer Mitgliederversammlung in der Alten Synagoge eingeladen. Aufgrund der steigenden Coronainfektionszahlen hielt man diese Versammlung jedoch am Mittwoch online ab.

Hintergrund Infos rund um den Bürgerentscheid Wie lautet die Frage, die die Bürger mit Ja oder Nein beantworten können? "Sind Sie dafür, dass der Beschluss des Gemeinderats vom 20. Juli 2020 zur Aufstellung eines Bebauungsplans zur Erweiterung des Gewerbeparks Hirschberg Süd auf heutigen Ackerflächen aufgehoben wird?" [+] Lesen Sie mehr Infos rund um den Bürgerentscheid Wie lautet die Frage, die die Bürger mit Ja oder Nein beantworten können? "Sind Sie dafür, dass der Beschluss des Gemeinderats vom 20. Juli 2020 zur Aufstellung eines Bebauungsplans zur Erweiterung des Gewerbeparks Hirschberg Süd auf heutigen Ackerflächen aufgehoben wird?" Wie kommt es zu einer Entscheidung? Die Frage wird in dem Sinne entschieden, indem sie von der Mehrheit der gültigen Stimmen beantwortet wurde. Diese Mehrheit muss mindestens 20 Prozent der Stimmberechtigten betragen. Die Zahl der Wahlberechtigten (ab 16 Jahren) beläuft sich laut Hauptamtsleiterin Anna Dorothea Richter auf 7925 (Stand 22. September), kann sich aber noch bis 14. März ändern. Das Quorum würde bei 1585 liegen. Der Bürgerentscheid hat die Wirkung eines Gemeinderatsbeschlusses. Er kann innerhalb von drei Jahren nur durch einen neuen Bürgerentscheid abgeändert werden. Wenn nun das Quorum zustande kommt und die Mehrheit dafür stimmt, könnte der Gemeinderat theoretisch einen Aufstellungsbeschluss für ein kleineres Areal (beispielsweise fünf anstatt der geplanten zehn Hektar) vor Ablauf der Drei-Jahres-Frist fassen? Das Kommunalrechtsamt des Kreises ist der Auffassung, dass der Gemeinderat einen Aufstellungsbeschluss für ein kleineres Areal vor Ablauf der Drei-Jahres-Frist nicht fassen könnte; dies resultiert aus dem Urteil des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg, Beschluss vom 6. November 2014 (1 S 1596/14) und dem dortigen vierten Leitsatz: "Die Bindung an einen Bürgerentscheid erstreckt sich auf dasselbe (identische) Vorhaben sowie auf gleichartige Vorhaben, bei denen das zum früheren Bürgerentscheid gestellte Vorhaben nur geringfügig oder nur im Detail geändert worden ist." Es würde sich demnach um ein gleichartiges Vorhaben handeln, bei dem lediglich die Gemarkungsfläche geändert worden ist. Was passiert, wenn das Quorum nicht erreicht wird? Der Gemeinderat muss sich dann in jedem Fall (nochmals) mit der Angelegenheit befassen. Das Kommunalrechtsamt verweist hier auf die Gemeindeordnung.

[-] Weniger anzeigen

"Wir haben uns noch nicht festgelegt", sagte GLH-Fraktionsvorsitzende Monika Maul-Vogt. Eine Entscheidung zur Erweiterung des Gewerbegebiets und der Unterstützung des Bürgerbegehrens stehe innerhalb der Fraktion noch aus. Man sei sich bisher nur einig, dass man die Erweiterung um zehn Hektar nicht mittragen werde. "Es gibt zwei Positionen zu einer Erweiterung des Gewerbegebiets im Gemeinderat", so Maul-Vogt. Die GLH sei dafür, das Gebiet nach Bedarf zu erweitern, die Fraktionen von CDU, FDP und Freien Wählern würden nach dem Motto "es wird schon voll werden" auf jeden Fall erweitern wollen.

Die Fraktionsvorsitzende ging auch auf die Gemeinderatssitzung am Dienstag ein, bei der die drei Vertrauenspersonen des Bürgerbegehrens das Anliegen der Bürgerinitiative vorgetragen hatten. "Die Bürgerinitiative hat sich sehr gut präsentiert, sachlich und kompetent", fand Maul-Vogt. In diesem Zusammenhang kam die Frage, ob der Gemeinderat sofort einen neuen abgeänderten Bebauungsplan für eine Erweiterung des Gewerbegebiets beschließen kann, wenn durch den Bürgerentscheid der jetzige Gemeinderatschluss gekippt wird. Eine Antwort darauf hatten aber die 17 angemeldeten GLH-Mitglieder nicht.

Der ehemalige GLH-Vorsitzende Egon Müller, Gemeinderätin Claudia Helmes und GLH-Vorstandsmitglied Manju Ludwig machten dagegen deutlich, dass sie generell gegen eine Erweiterung des Gewerbegebiets sind. "Wir können so nicht weiter machen", sagte Müller mit Blick auf die in den letzten Jahrzehnten versiegelten Flächen. Ludwig sah zudem die Notwendigkeit, einen Kriterienkatalog zur Ansiedlung von Unternehmen aufzustellen, falls die Bürger für die Erweiterung des Gewerbegebiets stimmen.

"Es wird zum Bürgerentscheid eine Kampagne von allen Seiten geben", war sich der stellvertretende Vorsitzende Arndt Weidler sicher. Daher müsse die GLH eine klare Position vertreten. Das von Weidler eingeholte Stimmungsbild ergab, dass man den Bürgerentscheid unterstützen und empfehlen will, mit "Ja" zu stimmen. In den nächsten Wochen will man unter den GLH-Mitgliedern ein breiteres Stimmungsbild einholen.

Update: Donnerstag, 22. Oktober 2020

Vertrauenspersonen sehen Verkehrsproblem und Bodenverlust

Die Vertrauenspersonen des Bürgerbegehrens in der Gemeinderatssitzung am Dienstag: Arnulf Tröscher, Edgar Wunder und Manfred Maurer (v.l.). Foto: Dorn

Von Stefan Zeeh

Hirschberg. Die Hirschberger können am 14. März 2021 nicht nur die Zusammensetzung des Landtags mitbestimmen, sondern auch darüber entscheiden, ob der Gewerbepark um zehn Hektar erweitert werden soll. Der Gemeinderat erklärte in seiner Sitzung am Dienstag das Bürgerbegehren "Erhalt der Ackerflächen südlich des Gewerbeparks" für zulässig, sodass ein Bürgerentscheid stattfindet.

Einen großen Ermessensspielraum hatten die Gemeinderäte bei ihrer Entscheidung allerdings nicht, wie zu Beginn der Sitzung deutlich wurde. Den drei Vertrauenspersonen des Bürgerbegehrens, Manfred Mauer, Arnulf Tröscher und Edgar Wunder, war Zeit zu einer Stellungnahme eingeräumt worden, und diese nutzte Wunder, um die Gemeinderäte darauf hinzuweisen, dass sie das Bürgerbegehren als zulässig erklären müssen, sollten die Voraussetzungen dafür nach der Gemeindeordnung vorliegen. Und diese sind laut Bürgermeister Ralf Gänshirt gegeben.

So wurde etwa die Frist zur Einreichung des Bürgerbegehrens eingehalten, ebenso wie die erforderliche Form. Ebenso hätten die Gemeinderäte bei der Fragestellung für den Bürgerentscheid keinen großen Spielraum, so Wunder. "Der Gemeinderat kann nur redaktionelle Änderungen vornehmen, der Sinngehalt muss gleich bleiben", erläuterte er. Die Räte befürworteten auch einstimmig die von der Bürgerinitiative vorgeschlagene Frage für den Bürgerentscheid: "Sind Sie dafür, dass der Beschluss des Gemeinderats vom 20. Juli 2020 zur Aufstellung eines Bebauungsplans zur Erweiterung des Gewerbeparks Hirschberg Süd auf heutigen Ackerflächen aufgehoben wird?"

Nur beim Termin für den Bürgerentscheid habe der Gemeinderat einen gewissen Spielraum, wusste Wunder. Den nutzten die Räte aber nicht und beließen es bei dem vorgeschlagenen Termin, der auf den Tag der Landtagswahl fällt, da eine Zusammenlegung Kosten spare.

Tröscher ging in seinen Ausführungen auf die Bedeutung des Bodens etwa als Speicher für Kohlendioxid, als Lebensraum für verschiedenste Organismen oder für die Ernährung der Menschen ein. "Schon heute importieren wir große Mengen an Lebensmitteln aus Brasilien." Tröscher erinnerte daran, dass mit der Lebensmittelproduktion in Brasilien die Vernichtung des Regenwaldes einhergehe. Deshalb sei es wichtig, Böden für die Landwirtschaft in Deutschland zu erhalten.

Auf die mit der Erweiterung des Gewerbegebiets verbundenen offenen Fragen wies Maurer hin. "Droht eine Erschließung über die Heddesheimer Straße?", fragte er in die Runde der Gemeinderäte. Denn bereits heute sei der Kreisel an der Zufahrt zum Gewerbegebiet "stark unter Druck". Unklar sei ebenso, wie sichergestellt werden könne, dass Unternehmen aus Hirschberg sich bevorzugt auf den neu ausgewiesenen Flächen ansiedeln können. Denn eine solche Bevorzugung ist laut Maurer rechtlich nicht möglich.

"Der Gemeinderat hat sich an die demokratischen Spielregeln zu halten", betonte Christian Würz (CDU). Seine Fraktion erkenne die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens an. Er forderte die Bürgerinitiative allerdings auf, Alternativvorschläge für die Ansiedlung weiterer Unternehmen zu machen, die über das von Maurer angesprochene Auffüllen von Leerständen hinausgehen.

"Der Tag ist gut gewählt und wird die Wahlbeteiligung erhöhen", befürwortete genauso Monika-Maul-Vogt (GLH) das Bürgerbegehren, und Eva-Marie Pfefferle (SPD) bezeichnete die Fragestellung als "deutlich". "Demokratie muss manchmal eine extra Runde drehen, um ein Ergebnis zu erzielen", hatte Oliver Reisig (FDP) kein Problem mit dem Bürgerentscheid. Werner Volk (Freie Wähler) wies jedoch auf die mit dem Bürgerentscheid verbundenen Ausgaben hin: "Schade, mit dem Geld hätte man was anderes machen können."

Update: Donnerstag, 22. Oktober 2020

Bürger entscheiden am 14. März 2021 über die Gewerbepark-Erweiterung

Hirschberg. (ze) Im kommenden Jahr werden die Einwohner Hirschbergs mit einem Bürgerentscheid darüber bestimmen, ob der an der westlichen Gemarkungsgrenze gelegene Gewerbepark der Gemeinde um zehn Hektar erweitert werden soll oder nicht.

Einstimmig folgte der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag dem Bürgerbegehren "Erhalt der Ackerflächen südlich des Gewerbeparks", für das 840 gültige Unterschriften vorlagen und damit fast 300 mehr als notwendig.

Zugleich legte der Gemeinderat den Tag des Bürgerentscheids fest. Dieser soll am Sonntag, 14. März 2021, stattfinden und damit am gleichen Tag wie die Landtagswahl. "Sind Sie dafür, dass der Beschluss des Gemeinderats vom 20. Juli 2020 zur Aufstellung eines Bebauungsplans zur Erweiterung des Gewerbeparks Hirschberg Süd auf heutige Ackerflächen aufgehoben wird?", lautet die Frage auf dem Stimmzettel.

Bürgermeister Ralf Gänshirt wies darauf hin, dass der Gemeinderat keinen großen Ermessensspielraum hat, da die rechtlichen Voraussetzungen für den Bürgerentscheid erfüllt sind. Daher stimmten die Gemeinderäte nach kurzen Stellungnahmen der Fraktionen allen Punkten zu.

Update: Dienstag, 20. Oktober 2020 Uhr