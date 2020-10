Birkenau. (pol/ahn) Im Fall der beiden seit Sonntag vermissten jungen Männer aus Birkenau kann Entwarnung gegeben werden. Wie die Polizei mitteilt, wurden die Beiden am Mittwochmittag kurz vor 12 Uhr im Bereich des Steinbruchs bei Weinheim von einer Streife des zuständigen Polizeireviers gefunden. Im Rahmen der Personenkontrolle wurde die Identität der beiden eindeutig bestätigt. Es geht ihnen den Umständen entsprechend gut. Sie wurden für die weiteren polizeilichen Maßnahmen zur Wache gebracht.

Während der Suche am Dienstag hatten sich zuvor die Hinweise darauf verdichtet, dass sich die jungen Männer freiwillig im Waldgebiet bei Hemsbach aufhalten dürften.

Bis in die Abendstunden fanden rund um Hemsbach Suchmaßnahmen statt. Hierbei versuchte die Polizei, unter anderem mit Megafone Kontakt zu den jungen Männer aufzunehmen. Diese reagierten allerdings nicht darauf. Ebenfalls vermieden sie den Kontakt zu Spaziergängern, die ihnen seit dem Wochenende begegnet waren.

Aufgrund der Ermittlungen und der Fährten, die die Suchhunde aufgenommen haben, ist derzeit davon auszugehen, dass die beiden Heranwachsenden zu Fuß unterwegs sind. Hinweise auf eine mögliche Straftat oder eine noch andauernde Notsituation haben sich bislang nicht ergeben.

Deshalb hat die Polizei die Suchmaßnahmen, wie sie in den letzten Tagen stattfanden, eingestellt. Die Ermittlungen dauern allerdings noch an. Die Polizei geht weiterhin verschiedenen Hinweisen nach.

Update: Mittwoch, 21. Oktober 2020, 12.57 Uhr

Birkenau. (pol/rl) Die Suche nach den beiden seit Sonntag vermissten jungen Männern dauert an. Sowohl am Montag als auch am Dienstag durchsuchten Kräfte der Polizei, der Feuerwehr, dem Technischen Hilfswerk und Mantrailerhunde den Wald bei Schnorrenbach, wo die Männer gezeltet hatten. Auch die Ortsrandlagen und die Gemeinde Birkenau gehören zum Suchgebiet, teilte die Polizei am Dienstagnachmittag mit. Bislang habe es zwar einige Zeugenhinweise gegeben, die aber bisher noch nicht zum Auffinden der beiden Vermissten führten.

Am Dienstag konzentrierte sich die Suche mit mehreren Mantrailerhunde auf den Bereich des Wanderwegs B9 bei Birkenau. Hier hatten zwei Zeugen unabhängig voneinander die beiden Vermissten am Wochenende gesehen. Die Spur führte die Hunde vom Wanderweg bis in die Gemeinde Birkenau. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann die Polizei nicht ausschließen, dass die beiden jungen Männer möglicherweise mit dem Zug weitergefahren sind.

Am Dienstagnachmittag dauern die Suchmaßnahmen im Wald und der Gemeinde an und sollen bis zum Einbruch der Dunkelheit fortgesetzt werden. Zudem ging im Laufe des Dienstagnachmittags der Hinweis einer Spaziergängerin ein. Sie soll die beiden Männer im Bereich Hemsbach gesehen haben. Danach kam es auch hier zu umfangreichen Suchmaßnahmen eingeleitet, an denen ebenfalls ein Polizeihubschrauber beteiligt war. Bislang verliefen auch diese Suchmaßnahmen mit negativem Ergebnis.

Die Polizei bittet Zeugen, die die beiden vermissten Personen gesehen haben oder Hinweise zu ihrem möglichen Aufenthaltsort geben können, sich unter der Rufnummer 06252/706-0 bei der Polizeistation Heppenheim oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Update: Dienstag, 20. Oktober 2020, 16 Uhr

Suche nach jungen Männern bislang erfolglos

Birkenau. (pol/rl) Seit Sonntagmittag werden der 19-jährige Henri H. und der 18-jährige Nico S., beide aus Birkenau, vermisst. Beide jungen Männer hatten sich zuvor mit Freunden zum Zelten in einem Waldgebiet bei Birkenau beim Skilift Schnorrenbach aufgehalten.

Die groß angelegte Suche mit Rettungshunden, Rettungsdiensten und dem THW, Suchmannschaften der umliegenden Freiwilligen Feuerwehren und einem Polizeihubschrauber war bislang erfolglos, teilt die Polizei Südhessen in der Nacht zu Montag mit. Am Montagvormittag wurde der Einsatz wieder fortgesetzt.

Die Polizei geht nach derzeitigem Stand der Ermittlungen davon aus, dass sich beide Männer in einer hilflosen Lage befinden und dringend ärztliche Hilfe benötigen.

Nach Aussagen von Zeugen waren die beiden jungen Männer möglicherweise am Sonntag gegen 15 Uhr auf dem Wanderweg B9 kurz vor Birkenau unterwegs. Einer von ihnen soll keine Schuhe getragen haben. Als weiterer Anlaufpunkt konnte die Fischerhütte und das sogenannte Franzosenkreuz im Wald bei Schnorrenbach ermittelt werden. Eine Mantrailerspur führte in Richtung der Gemeinde Birkenau.

Der eine der beiden Gesuchten ist 1,98 Meter groß, schmal, hat braune Augen und dunkelblonde, gelockte lange Haare. Wahrscheinlich trägt er eine schwarze Daunenjacke mit der Aufschrift "Northface" und eine schwarz-weiß-karierte Kappe der Marke "Carhartt".

Der andere ist 1,80 Meter groß, hat kurze braune Haare und ist Bartträger. Er soll mit einem dunkelblauen Sweatshirt und einer schwarzen Jogginghose bekleidet sein.

Wer Hinweise zum Aufenthalt der Vermissten geben kann, soll sich bei der Polizeistation in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle melden.

Update: Montag, 19. Oktober 2020, 10.40 Uhr