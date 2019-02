Die Freiwillige Feuerwehr aus Schriesheim unterstützte die Kollegen in Dossenheim, war aber auch in der eigenen Stadt im Einsatz. Foto: Feuerwehr Schriesheim

Von Anna Manceron und Philipp Weber

Bergstraße/Neckar. Nach der ungewollten Reaktion chemischer Stoffe auf einem Firmengelände in Heidelberg-Wieblingen am Samstagmorgen waren auch die Feuerwehren an Neckar und Bergstraße gefordert. Eine übel riechende Wolke zog von Wieblingen in Richtung Dossenheim, Schriesheim, Ladenburg, Heddesheim und Edingen-Neckarhausen. Die Bürger mehrer Orte wurden per Rundfunk sowie mithilfe der Online-Warnsysteme "Katwarn" und "Nina" aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Gesundheitliche Gefahren hätten aber zu keinem Zeitpunkt bestanden, betonten die Feuerwehrsprecher aus Schriesheim und Edingen-Neckarhausen.

Schriesheimer Wehrleute rückten um kurz vor 8 Uhr zunächst nach Dossenheim aus, um den dortigen Messeinsatz zu unterstützen. Weil dort die ersten Anrufe besorgter Bürgern eingegangen waren, hatte man die Einsatzleitung in Dossenheim eingerichtet. Laut Feuerwehrkommandant Oliver Scherer wurde auch in Schriesheim gemessen, ob die Substanzen Toluol und Phenol gefährlich hohe Werte erreicht haben. "In Schriesheim war ein Messfahrzeug aus Bürstadt im Einsatz", so Scherer. Dieses sei im Schritttempo vom Gewerbegebiet aus in Richtung Altenbach gefahren. Dort musste es aber nicht ankommen: Der Führungsstab in Heidelberg hatte zuvor Entwarnung gegeben. Auch die in Schriesheim vorgenommenen Messungen fielen negativ aus, so Scherer: "Die Geruchsschwelle ist bei diesen Substanzen sehr niedrig", erklärt der Kommandant, warum viele Bürger über Gestank geklagt hatten. Von der Feuerwehr Schriesheim waren bei beiden Einsätzen insgesamt acht Kräfte und drei Fahrzeuge im Einsatz. Ebenso unterstütze der Fachberater Chemie der Feuerwehr Schriesheim, Dr. Karl Martin Rau, die Einsatzleitung.

Auch aus Edingen-Neckarhausen rückten zwei Kameraden an, um die in Dossenheim eingerichtete Einsatzleitung zu unterstützen. Die Substanz in der Luft habe auch er deutlich wahrgenommen, erzählt Marcus Heinze, stellvertretender Gesamtkommandant der Feuerwehr Edingen-Neckarhausen, im Gespräch mit der RNZ. Wie genau es gerochen habe, sei jedoch schwer zu beschreiben: "Weder verbrannt noch beißend, aber auf jeden Fall unangenehm."

Neben dem Messfahrzeug aus Bürstadt seien mindestens zwei weitere sogenannte "Erkunder" aus Walldorf und dem benachbarten Ladenburg im Einsatz gewesen, so Heinze, der selbst Mitglied der Unterkreis-Führungsgruppe ist, die im Zuge dieses Einsatzes alarmiert wurde. Neben der Feuerwehr Edingen-Neckarhausen gehören zu dieser Gruppe auch die Brandschützer aus Ladenburg, Ilvesheim, Dossenheim und Heddesheim.