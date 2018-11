Von Karin Katzenberger-Ruf

Hirschberg-Leutershausen. Eine lange Theke, gemütliche Sitzecken mit Eckbänken, zwei große Nebenzimmer, eine Terrasse, eine Freifläche mit traditionellen Gartenstühlen und einem Strandkorb: Im Gasthaus "Zur Bergstraße" in Leutershausen ist viel Platz für Gäste. Man kann dort auch übernachten. Das inzwischen kaum noch gebräuchliche Wort "Fremdenzimmer" steht in großen Lettern an der Fassade.

Schließlich wurde das Haus im Jahr 1957 am 3. August eröffnet und feierte kürzlich sein 60-jähriges Bestehen. Jürgen Drefs, der dort seit fünfeinhalb Jahren die Geschäfte führt, ist stolz darauf. Immer noch steht das "Jägerschnitzel nach Art des Hauses" auf dem Programm, das seine Großmutter erfand und das mit einem Spiegelei serviert wird.

Männer vergaßen heimzugehen

Eine vegane Karte gibt es inzwischen ebenfalls. Doch viele Gäste kommen wegen Schnitzel und halben Hähnchen, Bauernomelette oder Handkäs’ mit Musik in die Gaststätte. Oder weil sie dort ihren Stammtisch haben. So wie der "Club 66". Er macht den Anfang in der RNZ-Sommerserie "Hirschberger Stammtische". Der "Club 66" bestand ursprünglich aus Männern, die sich am Sonntagvormittag zum Kartenspiel trafen und dabei das Heimgehen vergaßen. Ihren Frauen gefiel das nicht. So entstand der Stammtisch am Sonntagabend, das Spielen wurde zweitrangig und irgendwann ganz aufgegeben.

Im Gasthaus treffen sich aber auch Leute, die Spaß an der Tradition "Sparverein" haben. Das Schränkchen, dem sie bei jedem Besuch ein paar Münzen oder Scheine zustecken, wird von den Kassierern regelmäßig geleert und das Geld zur Bank gebracht. Klar, man könnte auch zu Hause den Sparstrumpf füllen. Doch gemeinsam scheint das Sparen irgendwie effektiver zu sein.

Wenn sich der "Club 66" trifft, ist auch Beate Siegel dabei. Sie ist schon seit 28 Jahren die nette Bedienung in der "Bergstraße". Die Zeit, sich beim Stammtisch einfach mal dazuzusetzen, kann sie sich aber nehmen.

Im Gasthaus "Zur Bergstraße" gibt es noch eine Kegelbahn. Eine Gruppe aus Großsachsen nutzt diese seit etwa drei Jahren, nachdem jene in ihrem Ortsteil geschlossen wurde. Ein ehemaliger Kegelklub trifft sich nach Geschlechtern getrennt zum Stammtisch, Mitglieder des Fußballvereins schauen gern nach dem Training vorbei, Damen im Rentenalter haben das Gasthaus ebenfalls als Treffpunkt entdeckt und kommen einmal im Monat vorbei. Einen Ruhetag gibt es dort übrigens nicht, stattdessen jeden Sonntag ab 9.30 Uhr einen Frühschoppen - da kann es erfahrungsgemäß ähnlich zugehen wie an einem Stammtisch. Alle zwei Wochen findet das Frühstückbuffet statt. Hier geht es aber erst nach der Sommerpause am 3. September weiter.

Damit nochmals zum "Club 66", der in all den Stammtisch-Jahren auch viele gemeinsame Reisen unternahm. Harald Hofmann kommt mit dem Aufzählen kaum nach. Die ehemaligen Kartenspieler (Lieblingsspiel "66") besuchten Städte wie Hamburg, Berlin, Wien, Paris, Prag und London, waren aber auch schon auf Teneriffa, in Ägypten und in Irland.

Wohin die nächste Reise geht, muss am Stammtisch noch ausdiskutiert werden. Und so sitzt man gemütlich zusammen in den Gaststuben, wo viele historische Fotos hängen, auch vom "Bähnchen", jener kleinen Gaststätte neben der Schalterhalle, die der Großvater des Wirts einst betrieb. Die Schalterhalle wurde nach der Installation von Fahrkartenautomaten überflüssig, dann musste das Gebäude der Unterführung weichen. Die RNV-Haltestelle befindet sich wie einst direkt vor dem Gasthaus "Zur Bergstraße". Nur heißen die Züge nicht mehr wie früher "Feuriger Elias."