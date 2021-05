„Velowino“ war im letzten Jahr ausgefallen, soll aber in diesem stattfinden. Foto: Dorn

Bergstraße-Neckar. (hö) Die Radnostalgie-Tour "Velowino" soll es in diesem Jahr wieder geben – wenn auch nicht, wie geplant, am 13. Juni, sondern am 12. September. Denn zum gegenwärtigen Zeitpunkt hätte man "aufgrund der gültigen Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg für den 13. Juni keine Genehmigung erhalten", wie die Veranstalter schreiben. Alle bisherigen Anmeldungen bleiben für den neuen Termin aktiv. Man kann sich auch weiter anmelden – und zwar im Internet: www.velowino.de; die Organisatoren teilen rechtzeitig mit, wenn es eine zahlenmäßige Teilnehmerbegrenzung geben sollte.

Die vier Strecken zu 40, 55, 80 und 120 Kilometern sollen leicht überarbeitet werden, bleiben aber im Grunde bestehen. Diese führen die Freunde alter Fahrräder über die Bergstraße und – je nach Gusto – tief in den Odenwald. Startpunkt ist in Weinheim.