Bergstraße. (pol/rl) Am Dienstag wollten Betrüger mehrere Bürger mit Schockanrufen mit ihr Geld bringen. Dabei durchsuchen die Täter laut Polizei die Telefonbücher der Gemeinden gezielt nach Berufsbezeichnungen, die auf Gutverdiener und Beute schließen lassen.

In Bensheim und Birkenau wurden drei ältere Menschen zwischen 12 und 13.30 Uhr angerufen, die neben ihrem Namen auch mit ihrer Berufsbezeichnung im Telefonbuch standen. Ihnen wurde weisgemacht, ihre Kinder hätten schweren Verkehrsunfall verursacht, bei dem auch Menschen gestorben seien. Ein Schnellgericht wolle nun die Haft anordnen, was die Angerufenen nur mit einer schnellen Geldzahlung noch verhindern könnten. Ein Anwalt - manchmal ist auch von einem Notar in Rede - sei bereits auf den Weg, um das Geld abzuholen.

In diesen Momenten haben alle drei Angerufenen auf die innere "Stopp-Taste" gedrückt. Sie legten auf und verständigten die Polizei.

Die Polizei rät:

> Wenn Sie so einen oder ähnlichen Anruf bekommen, dann legen Sie am besten gleich auf. Erkundigen Sie sich bei der Polizei, ob der Sachverhalt so stimmt oder Kriminelle am Werk sind. Auch ist es ratsam, mit den betreffenden Personen zu sprechen, um zu hören, ob alles in Ordnung ist.

> Um für die Zukunft weniger in den Fokus von Telefonbetrügern zu gelangen, können Sie sich überlegen, ob es für Sie wichtig ist, weiterhin mit der Berufsbezeichnung, dem Vornamen und/ oder der Wohnadresse eingetragen zu bleiben. Mit diesen Parametern arbeiten viele Betrüger, weil sie wissen, dass überwiegend ältere Menschen so in den Telefonbüchern registriert sind.