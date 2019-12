Schriesheim. (pol/mare) An Heiligabend sind Einbrecher an der Bergstraße umgegangen. Die Polizei berichtet von mehreren Fällen.

> Schriesheim: Zwischen 10.20 und 23 Uhr steigen die Einbrecher in ein Einfamilienhaus in der Straße "Weites Tal" ein. Der Bewohner war in dieser Zeit nicht Zuhause. Die Täter kamen über einen Zaun auf das Grundstück und hebelten dann ein Küchenfenster auf.

Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Durch den Einbruch entstand am Fenster ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Die Täter unerkannt entkommen.

> Hirschberg: In ein Einfamilienhaus in der Heddesheimer Straße in Leutershausen wurde ebenso eingebrochen. Die Täter schlugen zunächst ein seitlich zum Hof befindliches Fenster der Wohnung im Erdgeschoss ein.Die Täter sämtliche Räume wie auch Behältnisse, siev stahlen eine Sporttasche und 1123 Euro Bargeld. Der entstandene Sachschaden wird mit mehreren hundert Euro beziffert. Der Bewohner war zwischen 13.30 und 20.15 Uhr außer Haus.

Die Polizei sucht Zeugen für beide Fälle. Diese können sich melden unter den Telefonnummern 06201/10030 oder 0621/1744444.