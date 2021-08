Bergstraße-Neckar/Weinheim. (RNZ) Das baden-württembergische Kultusministerium richtet in den letzten 14 Tagen der Sommerferien auch in diesem Jahr sogenannte Lernbrücken ein. Sie sind ein Angebot für Schülerinnen und Schüler, die insbesondere wegen der Corona-Pandemie Lernlücken haben.

"Damit soll ein guter und motivierter Start in das neue Schuljahr ermöglicht werden", sagt der grüne Landtagsabgeordnete Uli Sckerl, der sich freut, dass es im Wahlkreis Weinheim an 17 Schulen "Lernbrücken"-Angebote geben wird. Für die "Lernbrücken" plant das Kultusministerium aktuell mit einem Mittelbedarf in Höhe von etwa acht Millionen Euro, um die zusätzlichen Personalkosten zu finanzieren. Diese entstehen im Rahmen des freiwilligen Einsatzes von Lehrpersonen bei den "Lernbrücken" an öffentlichen und privaten Schulen.

An Bergstraße und Neckar beteiligen sich unter anderem folgende Schulen an den "Lernbrücken": in Weinheim die Bonhoeffer-Grundschule, die Carl-Orff-Grundschule, die Friedrich-Realschule sowie das Heisenberg-Gymnasium. In Ladenburg die Merian-Realschule, die Werkrealschule Unterer Neckar und das Carl-Benz-Gymnasium. In Heddesheim die Karl-Drais-Gemeinschaftsschule und die Hans-Thoma-Grundschule. Aus Ilvesheim kommen die Schlossschule und die Friedrich-Ebert- Grundschule hinzu. Schließlich beteiligen sich in Hemsbach vier Schulen: Goetheschule (Grundschule), Carl-Engler-Realschule, Hebelschule (Grundschule) und das Bergstraßen-Gymnasium. Aus Laudenbach wird die Sonnberg-Grundschule gemeldet. An den genannten Schulen sind allein bisher etwa 460 Schülerinnen und Schüler für die "Lernbrücken" angemeldet.

Insgesamt beteiligen sich im Rhein-Neckar-Kreis 72 Schulen am "Lernbrücken"-Programm. Anmeldungen zu den Kursen sind noch bis 30. Juli möglich. Dann werden die Kurse im allgemeinbildenden Bereich endgültig festgelegt.

Sckerl betont weiter: "Die Evaluation der ,Lernbrücken’ im vergangenen Jahr hat ergeben, dass das Konzept stimmig ist: Die Zielgruppe der Schülerinnen und Schüler mit besonderen Defiziten wurde erreicht, der Zeitraum – die letzten beiden Wochen der Sommerferien – ist gut geeignet, und auch der Unterrichtsumfang von drei Zeitstunden am Vormittag ist passend. Im Unterschied zum Vorjahr soll in diesem Jahr der Fokus auch auf der Förderung im sozial-emotionalen Bereich legen. Damit sollen auch Lernblockaden gelöst werden, die ein Vorankommen in verschiedenen Bereichen verhindern können".

Die "Lernbrücken" werden von Lehrkräften, Pensionärinnen und Pensionären sowie Referendarinnen und Referendaren angeboten. Letztere haben durch ihre Mitwirkung die Möglichkeit einer vorzeitigen Aufnahme in ein Beamtenverhältnis, nämlich bereits zum 31. August. Neu ist, dass in diesem Jahr auch Studierende die "Lernbrücken" mitgestalten sollen.

Die allgemeinbildenden und die beruflichen Schulen sind freiwillig an den "Lernbrücken" beteiligt.