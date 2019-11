Leutershausens BDS-Vorsitzender Andreas Well stellte bei der Versammlung am Montag im "Löwen" die Pläne zur Gründung eines BDS Hirschberg vor. Trotz fehlender Kandidaten für zwei Vorstandsämter geht er von einer Gründungsversammlung noch in diesem Jahr aus. Foto: Dorn

Von Stefan Zeeh

Hirschberg-Leutershausen. Gesucht wird: ein Vorstand. Das ist derzeitiger Stand der Planungen zur Gründung eines Bundes der Selbstständigen (BDS) Hirschberg, welche die Ortsvereine Großsachsen und Leutershausen vorantreiben, um im neuen Verein zu verschmelzen. Bisher gibt es nur zwei Kandidaten für vier Vorstandsämter. "Klaus Erdmann hat sich bereit erklärt, das Amt des Zweiten Vorsitzenden zu übernehmen, Johannes Teutsch würde die Kasse führen", erläuterte der Vorsitzende des BDS Leutershausen, Andreas Well, den rund 30 erschienenen Mitgliedern seines Ortsvereins bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am Montag.

Demnach ist man in den beiden Ortsvereinen noch auf der Suche nach einem Ersten Vorsitzenden und einem Schriftführer für den neuen Verein. "Bevor wir keine Kandidaten für alle Vorstandsämter haben, setzen wir keine Gründungsversammlung an", verdeutlichte Well, woran es derzeit noch hakt.

Dabei sind die Vorbereitungen zur Gründung eines BDS Hirschberg weit fortgeschritten. Ein Satzungsentwurf ist vorhanden, genauso wie ein Verschmelzungsvertrag und ein Verschmelzungsbericht. Diese sind notwendig, da es sich beim Zusammengehen der beiden BDS-Ortsvereine keinesfalls um eine Fusion handele, sondern um eine Verschmelzung, wie Well betonte.

Daher muss zunächst ein BDS Hirschberg gegründet werden, in dem dann die beiden Ortsvereine verschmelzen. "Wir wollen nicht, dass ein Verein in dem anderen aufgeht", erklärte Well diese Vorgehensweise. Denn zukünftig soll es gleichgültig sein, ob ein BDS-Mitglied aus Großsachsen oder Leutershausen kommt. Das zeigt sich unter anderem daran, dass für die Besetzung der Vorstandsämter kein Proporz entsprechend der bisherigen Ortsvereine vorgesehen ist. Einige wenige Neuerungen bringt die Verschmelzung jedoch mit sich. So wird für die Großsachsener BDS-Mitglieder der Beitrag von 80 auf 100 Euro angehoben, entsprechend dem Mitgliedsbeitrag, der im BDS Leutershausen gültig ist. Ansonsten gibt es laut Well einige redaktionelle Änderungen in der Satzung des neuen Vereins. So werde etwa darin nicht mehr von Beisitzern, sondern von Beiräten gesprochen.

Eine Einigung hat man in den Gesprächen auch bezüglich der Vereinsvermögen erzielt. "Beide Vereine stehen ähnlich da", beschrieb Well die finanzielle Ausgangslage. So befinden sich auf den Konten des BDS Leutershausen gut 7500 Euro, auf denen des BDS Großsachsen rund 5700 Euro, sodass diese einfach zusammengeführt werden sollen. Eine größere Differenz gibt es nur bei den Konten der Hirschberg-Geschenkgutscheine. Fast 22.000 Euro befinden sich auf den Geschenkgutscheinkonten des BDS Leutershausen, nur gut 30 Euro sind es auf dem des BDS Großsachsen.

Das liege an den vor einigen Jahren bekannt gewordenen Unstimmigkeiten in der Kontoführung, so Well, die zu einem Fehlbetrag auf dem Großsachsener Gutscheinkonto geführt hätten. Trotzdem will man die Konten zusammenführen. "Was wir auf dem Konto haben, dürfte den Fehlbetrag aus Großsachsen abdecken", so Well. Er zeigte sich optimistisch, dass durch nicht eingelöste oder verloren gegangene Gutscheine ein gewisser Überschuss auf den Gutscheinkonten des BDS Leutershausen vorhanden sei. Ebenso optimistisch war Well - trotz der noch fehlenden Kandidaten für einige Vorstandsämter eines BDS Hirschberg - bezüglich der Zeitplanung für die Gründung des neuen Vereins und der Verschmelzung der beiden Ortsvereine darin. So rechnete er damit, dass noch in diesem Jahr eine Gründungsversammlung für den BDS Hirschberg stattfinden könne. Wenn dieser in das Vereinsregister eingetragen sei, müssten die beiden Ortsvereine jeweils eine Mitgliederversammlung einberufen, in der sie der Verschmelzung zustimmen. Diese könnte dann im Frühjahr kommenden Jahres erfolgen.

Von den erschienen Mitgliedern gab es gegen die vorgelegten Planungen keinerlei Einwände, sodass der Vorstand die Planungen zur Verschmelzung der beiden Ortsvereine weiter vorantreiben wird.