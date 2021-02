Weinheim. (web) Plus-Temperaturen im zweistelligen Bereich mit bis zu 17 Grad Celsius: Wenn die Wetterprognosen für die kommenden sechs Tage halbwegs stimmen, dürften zumindest in dieser Zeit keine Wintereinsätze nötig werden. Doch wie ist der Weinheimer Baubetriebshof durch die letzten Wochen gekommen? Die RNZ bat um eine Bilanz. "Nach dem Winter ist ja bekanntlich vor dem Winter, wobei ich noch nicht sagen würde, dass die Saison 2020/21 bereits vorbei ist", so Bauhof-Leiter Kay Zimmer.

> Die Streumittel: Beim Thema Streumittel sei die Strategie der "externen Vorratslagerhaltung" zum Einsatz gekommen, erläutern die städtischen Verantwortlichen: Im Baubetriebshof an der Viernheimer Straße seien die Lagerkapazitäten begrenzt, aber es wurde zeitnah – also jeweils innerhalb von 24 Stunden – zusätzliches Streugut geliefert, sodass der Bedarf gedeckt werden konnte.

> Das Personal und die Technik: Die Ressourcen an Personal und Winterdiensttechnik stießen bei einer Bauhofgröße wie der in Weinheim an Grenzen. Fielen Geräte aus, war das technische Geschick der Mitarbeiter in der Werkstatt gefragt – und eine flexiblere Steuerung der Einsätze.

> Die Belastung der Mitarbeiter: "Wir hatten zuletzt für alle Mitarbeiter eine Dauerrufbereitschaft nach dem regulären Dienst und zusätzlich eine Rufbereitschaft an den Wochenenden", teilt die Stadt mit. Da zeitweise morgens und abends Einsätze anstanden und in der Regel auch an Wochenenden Winterdiensteinsätze abgearbeitet wurden, kam das Personal auf Überstunden, "und man kann sicher feststellen, dass sich alle Kollege langsam auf den Frühling freuen".

> Die Probleme im Einsatz: Die Mitarbeiter stießen auf eine Schwierigkeit, über die sich auch die Feuerwehr oft beklagt: viele parkende Fahrzeuge auf eng begrenztem Raum: "Das führt im Winterdienst zu Problemen, da wir Schwierigkeiten haben, mit unseren Streufahrzeugen durchzukommen." Das gelte für Weinheim, aber auch die Ortsteile. Zusätzlich muss der Schnee, der von der Fahrbahn geschoben wird, irgendwo hin: "Eine hohe Verparkung macht es nicht leichter, Lagerplätze zu finden, hier besteht ein Spannungsverhältnis zwischen dem Räumdienst und den Bürgern."

> Die Lerneffekte: Die Kräfte würden sich eine verstärkte Aufklärung der Bürger wünschen, etwa in Bezug auf die Reinigungspflicht auf Gehwegen. Sensibilisiert werden müsse die Bevölkerung auch in der Frage, was die Kommune rein rechtlich muss – und was tatsächlich getan wird: Die Kräfte leisteten mehr, als sie müssten, man rede aber selten darüber. Die letzte harte Saison war übrigens der Winter 2009/10, damals gab es anhaltende Frostperioden und eine extreme Streumittelknappheit.