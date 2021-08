Von Julian Baum

Weinheim. Kaum Menschen auf den Bahnsteigen, nur vereinzelt rollten Züge. Seit Montagfrüh streiken Mitglieder der Gewerkschaft Deutscher Lokführer (GDL) im Personenverkehr, und auch am Mittag zeigten sich am Bahnhof in Weinheim die Folgen.

Lautsprecheransagen gaben Zugausfall um Zugausfall bekannt. Beim Fernverkehr fiel etwa der Eurocity (EC) nach Klagenfurt aus, in entgegengesetzter Richtung der EC nach Frankfurt. Trotz Ferienzeit waren jedoch nur wenige Personen mit Koffern unterwegs.

Zu diesen wenigen gehörte ein junges Paar. Die beiden Studenten wohnen in Heidelberg, erzählten sie. Den Streik nahmen sie offenbar gelassen. Sie seien auf der Rückreise, die Einschränkungen im Regionalverkehr seien ärgerlich, aber kein Grund, sich lange aufzuregen. Sie verabschiedeten sich und gingen zur nahen Haltestelle der RNV-Linie 5. Diese fuhr in gewohntem Takt – mit etwas mehr Fahrgästen als üblich.

Missmutig blickte ein 53-jähriger Mann drein. "Ich kam aus Heppenheim und wollte hier umsteigen", sagte er. Er habe über eine Stunde auf einen Anschluss gewartet, einen Arzttermin am Nachmittag könne er wohl nicht mehr wahrnehmen. Ob eine Regionalbahn fuhr, fühlte sich für ihn und andere wie ein Glücksspiel an. Selbst die Mitarbeiterinnen im Weinheimer DB-Reisezentrum könnten ihm keine sichere Auskunft geben, seufzte der Mann. Ein Ansturm auf das Reisezentrum war nicht zu sehen. Zwar gingen einige Personen ein und aus, lange Schlangen gab es indes keine. Auch die Tische am Bahnhofscafé waren nur spärlich von wartenden Reisenden besetzt.

"Ich habe nicht mitbekommen, dass gestreikt wird", zeigte sich ein anderer Mann überrascht. Erst kurz zuvor hatte er an den gelben Fahrplänen am Bahnsteig eine Verbindung nach Darmstadt gesucht. Er nahm die Wartezeit aber gelassen auf sich, zuckte grinsend mit den Schultern und schlenderte zur nächsten Bank. Die Verbindungen der Regional- und S-Bahnen waren stark eingeschränkt, verkehrten jedoch in unregelmäßigen Zeitabständen. Wer sich im Dreieck Weinheim-Heidelberg-Mannheim bewegte, konnte auf die Linie 5 ausweichen, die viele noch unter ihrem alten Namen OEG kennen. Schwieriger war die Anbindung in den Odenwald. Laut Anzeigetafel rollte der Zug erst wieder zur Stoßzeit Richtung Weschnitztal.

Hintergrund der Ausstände ist die Tarifverhandlung zwischen GDL und Bahn. Noch bis Mittwoch bestreiken Mitglieder der Gewerkschaft den Zugverkehr. Bis dahin brauchen Reisende noch einen langen Atem.