Edingen-Neckarhausen. (joho) Bei "bestem Fußballwetter" begrüßte Bürgermeister Simon Michler am Samstagnachmittag im großen Saal des Schlosses Neckarhausen zahlreiche Fußballfans, darunter Landrat Stefan Dallinger mit Ehefrau und zahlreiche Kreis- sowie Gemeinderäte. Sie alle wollten sich die Eröffnung der Ausstellung "Stoff der Leidenschaft - Fußballtrikots aus vier Jahrzehnten" nicht entgehen lassen.

Das Schloss sei bekannt für seine Ausstellungen, aber eine solche habe es dort wahrscheinlich bislang noch nicht gegeben, sagte Michler nach der musikalischen Einstimmung mit "Sous les Ciels de Paris" durch das Unplugged-Trio des Rhein-Neckar-Jugendorchesters mit Dirk Leweling (Posaune), Jürgen Kilian (Klavier) und Barbara Wahl (Saxophon). Das liege daran, dass man mit Thomas Zachler im positiven Sinne einen der "verrücktesten" Fußballfans in der Gemeinde habe. Wer weit über 400 Fußballtrikots angesammelt habe und diese Leidenschaft auch noch mit der Öffentlichkeit teile, sei jedenfalls zumindest "ein außergewöhnlicher Fan", so Michler.

Seit vier Jahrzehnten bereise Zachler die Welt, immer auf der Jagd nach dem nächsten Spiel und dem nächsten Trikot. Eine Auswahl seiner besten Stücke könne man heute im Schloss bestaunen - nicht zum ersten Mal, denn vor zwei Jahren habe der TV-Sender Sky bereits eine Reportage im Schloss über die Leidenschaft des Kriminalhauptkommissars sowie Kreis- und Gemeinderates erstellt.

Heimatgeschichtliches Interesse und Fußballleidenschaft schlössen einander nicht aus, befand darauf Dietrich Herold, der ebenfalls die besondere Leistung des Machers der Ausstellung hervorhob. Fußball sei Teil unseres Lebens und damit Teil der Geschichte, fand der Vorsitzende des Fördervereins Gemeindemuseum. So könne wohl jeder etwas mit dem Datum 4. Juli 1954 anfangen, obwohl wohl keiner der Anwesenden unmittelbar in Bern dabei gewesen sei. Zeitdokumente lösten Erinnerungen aus - so funktioniere Museumsarbeit, so Herold.

435 Trikots habe Zachler zusammengetragen - eine enorme Zahl. Wenn er ab Sonntag jeden Tag ein anderes anziehen würde, reichte der Vorrat bis zum 29. November 2020. 278,4 Meter Wäscheleine brauchte man, um alle Trikots nach der Wäsche zu trocknen, und nebeneinander ausgelegt reichten sie für alle vier Seiten eines Fußballfeldes der Mindestgröße - wobei noch 8,40 Meter übrig blieben. Aber das werde nicht das Ende sein, denn wirkliche Sammelleidenschaft höre nie auf, blickte Herold in die textile Zukunft.

Gastredner Klaus Veltman. Foto: Hofmann

"Ich bin ja nicht zum Vergnügen hier", erklärte Sky-Kommentator Klaus Veltman und gab zunächst die Zwischenstände der laufenden Bundesliga-Begegnungen bekannt. Danach blickte er aus der Sicht eines Sportjournalisten in einem vergnüglichen Streifzug auf die auch eigene Fußballgeschichte.

Darin ließ er vor dem geistigen Auge der Zuhörer unter anderem den damaligen Gladbacher Torhüter Wolfgang Kleff - genannt "Otto", weil er aussah wie Komiker Otto Waalkes -, den trinkfreudigen brasilianischen Nationalspieler und Kinderarzt Socrates oder einen im Bad eingeschlossenen Reiner Calmund aufmarschieren. Und auch den "Ritterschlag" eines Fußballers ließ er nicht aus: Sex im Mittelkreis eines bestimmten Fußballfeldes am Äquator. "Welt umspannender kann der Fußball nicht sein", schloss Veltman.

Über die Ansprachen und Lobesworte freute sich Thomas Zachler. "Was ich gehört habe, hat gestimmt und hat mir gutgetan", erklärte er und dankte allen Helfern, Sponsoren und vor allem Ehefrau Manuela für ihre Unterstützung.

"Ich durfte überall hinfahren und mir auch was kaufen", scherzte der Hoffenheim-Fan. "Aber ich höre Sie schon mit den Stollen auf dem Kabinengang klappern. Sie wollen endlich raus und sehen, was wir gemacht haben", so Zachler, der somit die Ausstellung eröffnete.

Info: Ausstellung "Stoff der Leidenschaft" bis 20. Oktober im Schloss Neckarhausen, samstags und sonntags von 13 bis 17 Uhr.