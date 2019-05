Eine Szene wie in einem Italo-Western: Mensch und Tier stehen sich Auge in Auge gegenüber. Foto: Priebe

Von Axel Sturm

Ladenburg. Landwirt Karl Meng ahnte nichts Gutes, als am Dienstagnachmittag sein Telefon klingelte und ein Nachbarbauer aus der Ladenburger Siedlung Neuzeilsheim am anderen Ende der Leitung war. Drei Jungbullen würden auf den Feldern vor Heddesheim herumlaufen, teilte er ihm mit. Meng ging in seinen Stall, in dem 400 Tiere stehen. Und doch wusste er sofort, dass seine Bullen ausgebüxt waren. Am Ende des Tages war eines der Tiere tot - aufgrund einer akuten Gefahrenlage musste die Polizei den Jungbullen erschießen.

Aber warum haben die Tiere den Bauernhof überhaupt verlassen? Die drei Jungbullen, berichtet Meng der RNZ, seien vor wenigen Tagen von ihrer Mutter genommen worden. Offensichtlich habe sie diese Trennung so nervös gemacht, dass sie über ein Gitter gesprungen und abgehauen seien. Dass Jungtiere zu Beginn Schwierigkeiten haben, wenn sie von ihrer Mutter getrennt werden, sei nicht ungewöhnlich. Nach zwei Wochen würden sich die Tiere in der Regel wieder beruhigen, weil sie sich an die neue Situation gewöhnt hätten. Zu Beginn jedoch sei die Situation für die Tiere großer Stress.

Der Ladenburger Landwirt Karl Meng. Foto: Sturm

Im vergangenen Jahr war Landwirt Meng schon einmal ein Tier ausgebüxt. Damals lief der Jungbulle aber Richtung Ladenburger Nordstadt, im Wohngebiet Weihergärten konnte das Tier wieder eingefangen werden.

Das war am Dienstag leider anders. Meng alarmierte umgehend die Polizei, nachdem er das Fehlen seiner Jungbullen bemerkt hatte. Die Tiere waren schon Richtung Heddesheim unterwegs, wo sie sich zunächst im Wohngebiet Gänsgräben umschauten. Ein Bulle beschädigte an einem Wohnhaus einen Gartenzaun. "Der Schaden am Zaun ist gering, und es wurden auch keine Autos beschädigt", sagt Meng, der froh ist, dass keine Menschen verletzt wurden.

Zwei der drei Tiere konnten recht problemlos eingefangen werden. Eines jedoch lief über die Bahnlinie direkt auf die viel befahrene A5 zu. Es machte am dortigen Gestrüpp zunächst eine Pause. In der Zwischenzeit hatte die Polizei bereits die Autobahn gesperrt. Das Tier wurde wegen der Stresssituation aber immer nervöser, ging sogar auf einen Beamten los.

"Ich wusste, es wird sich nicht mehr beruhigen", sagte Meng. Mit den Beamten war er sich daher einig, dass der Bulle erschossen werden müsse. Nach dem Vorfall im vergangenen Jahr hätte Meng nicht gedacht, dass ihm noch einmal einer seiner jungen Bullen ausbrechen könnte. Er hatte sich geirrt. Am Dienstagabend erhöhte er daher sofort das Gitter. Über die Arbeit der Polizei gibt es von ihm nur Lob: "Die Beamten machten uns wegen der Situation keine Vorwürfe. Alle Maßnahmen wurden kompetent umgesetzt. Ich kann mich nur bedanken."

Finanziell hat Meng nun den Verlust des Tieres zu beklagen. Der erschossene Bulle könne nicht verwertet werden, weil durch die Stresssituation das Fleisch unbrauchbar geworden sei.

Für den Polizeieinsatz muss er dagegen nicht aufkommen. "Wenn der Eigentümer nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich gehandelt hat, wüsste ich nicht, dass polizeiliche Kosten erhoben werden", sagte ein Sprecher des Mannheimer Polizeipräsidiums auf Nachfrage.