Was braucht der Mensch an warmen Frühlingstagen? Richtig: Eis. Foto: Kreutzer

Von Marco Partner

Weinheim. Die Welt blüht auf, die Menschen zieht es raus ins Freie. Mit den sonnigen Temperaturen treibt es einen wieder in die Natur – und in die Städte. Die mit den zwei Burgen hat eine charmante, pittoreske Altstadt und vielfältige Wanderwege zu bieten. Kurz: gleich mehrere Ausflugsoptionen. Da könnte in Lockdown-Zeiten die Gefahr bestehen, dass sich Tagestouristen gegenseitig auf die Füße treten. So sind die Straßen und Parkplätze am Samstag gut gefüllt. Großes Gedränge will an den Hotspots aber nicht aufkommen, vielmehr verteilt sich alles gleichmäßig und wie von selbst auf Spazierwege und Picknickeinlagen zwischen Fußgängerzone, Schlosspark, Exotenwald und Burggemäuern.

*

Marktplatz, 11.30 Uhr, sonnige 16 Grad: Normalerweise wäre jetzt die Außenbestuhlung der kleinen Restaurants und Cafés gefüllt, würde es nach Baguettes und Kaffee duften – und sich die wartenden Brunch-Gäste und Marktbesucher bei dem Gewusel auf dem Kopfsteinpflaster in die Quere kommen. Statt mediterraner, lebendiger Atmosphäre herrscht aber fast schon gähnende Leere. Die Tische und Stühle sind weiter hochgeklappt, ein paar Spätfrühstücker versorgen sich mit Coffee-to-Go und Gebäck, und auch das erste Eis wird schon geschleckt. Ein Trend, der sich über das Wochenende massiv verstärken wird. Fast schon symbolisch döst eine Katze vor einer gehobenen Gastronomie vor sich hin, genießt die Sonnenstrahlen.

In der Fußgängerzone herrscht schon ein wenig mehr Betrieb. Ab und an bilden sich Schlangen vor Eiscafés und Bäckereien, viele Geschäfte – vom Spielzeug- bis zum Weltladen – können zumindest zwei bis drei Kunden hineinlassen. Kleiderläden hängen Klamotten vor die Eingangstüren.

"Die letzten Wochenenden waren schwierig. Jetzt ist relativ viel los, ich hatte heute schon viele Kunden", zeigt sich Silvia Mayer von der Traditionsbuchhandlung Schäffner zufrieden. Vor allem Bestseller, Gartenbücher, Wanderführer und Deutschland-Reisebücher seien bei der Kundschaft gefragt.

Das gab es am Wochenende zum Beispiel in der Eisdiele Bertolini in Bahnhofsnähe und am oberen Marktplatz am Café Eis-Zeit. Foto: Kreutzer

Dürreplatz, 12 Uhr, kleines Markttreiben: Um das dichte Gedränge auf dem Marktplatz zu entzerren und den Cafés und Restaurants aktuell den Hol- und Lieferservice zu erleichtern und ihnen irgendwann wieder eine möglichst großflächige Außengastronomie zu gestatten, hat der Bauernmarkt seine temporäre Heimat seit Ende Mai 2020 auf den Dürreplatz an der Weinheim-Galerie. Ute und Manfred Hoffelner genießen bei einer Portion Spaghetti-Eis das schöne Wetter und die Basarstimmung in ihrer Heimatstadt. "Die Menschen sind freundlicher geworden, sie nehmen sich mehr Zeit", findet die Rentnerin. Gerade in der Einkaufspassage seien die Leute nicht mehr so auf sich selbst fokussiert.

Tatsächlich wird mehr geschlendert, bleibt für Kinder auch mal Zeit, auf dem Spielgerät herumzutollen, an dem sonst wegen Termindrucks und Tunnelblicks vorbeigehastet wird. "In der Stadt ist weniger los als sonst, dafür aber im Wald umso mehr, ob Spaziergänger oder Mountainbiker", fügt Manfred Hoffelner hinzu. Was man vermisst? "Das Spontane", betont Ute Hoffelner, "wenn plötzlich der Hunger kommt, einfach ins Restaurant zu gehen. Das wäre mal wieder schön." Ganz ähnlich ergeht es drei Wandererinnen, ein paar Hundert Meter weiter oben.

Wachenburg, 13 Uhr, 18 Grad, blauer Himmel: Auf 400 Metern Höhe genießen Monika Paul aus Büttelborn und ihre Lauffreundinnen Ute und Rita aus Bensheim das Panorama über die Rheinebene. Mit ihrer kleinen, idyllischen Picknickrunde ziehen sie die Blicke der wenigen anderen Burgbesucher magisch an. Thermosflasche, Sandwiches, Obst und Gemüse: "Wir haben jetzt mehr zu tragen. Sonst lieben wir es, am Ende der Tour noch einzukehren", erzählt Ute.

Schon vor dem Lockdown habe sie die Wanderschuhe geschnürt, sie bevorzuge eigentlich mehrtägige Touren mit Übernachtung. "Bei dem Wetter wäre ich jetzt vielleicht in den Alpen oder in Frankreich. Was vor der Haustür liegt, schätzt man nicht", verrät Monika Paul. An Weinheim schätze man die kleinen Geschäfte in den mittelalterlichen Gassen. Und das kulturelle Angebot, etwa die Kleinkunst in der Ulner Kapelle. "Derzeit zieht mich aber wenig in die Stadt. Ich komme mit den Klamotten noch hin, der Anlass fehlt", sagt Rita.

Auch Familie Otto aus Birkenau treibt es eher auf die abgelegene Burg als in die Stadt. Wohin am Wochenende mit der Tochter, wenn Zoos, Freizeitparks und Co. geschlossen haben? "Wir haben das Fahrradfahren entdeckt", verrät Mutter Angelika. Die Wochenenden seien nicht das Problem, sondern eher, wie man auch unter der Woche etwas Abwechslung in den Alltag bekommt. Zuletzt war man im "Panzerwald" in Viernheim. "Mit den Kiefern und Sandhügeln ist es fast ein bisschen wie Urlaub." Auch in der Region gibt es also immer wieder Neues abseits der bekannten Touristenwege zu entdecken. Wenn das Wetter mitspielt.