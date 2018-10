Von Günther Grosch

Weinheim. Die Planungen der Vorstandsspitze zum zweigeschossigen An- und Erweiterungsbau des Athletik Club (AC) 1892 Weinheim biegen auf die Zielgerade ein. Das Ziel besteht darin, das Sportangebot auszuweiten und qualitativ zu verbessern. Seit gut zwei Wochen liegen die fertigen Pläne vor. Diese hängen derzeit im Hallenbereich des Vereins aus - zur ersten Einsichtnahme für die in 23 Abteilungen und auf 3400 Quadratmetern Fläche Sporttreibenden.

Zusätzlich "Nägel mit Köpfen" will man darüber hinaus am Freitag, 12. Oktober, 19.30 Uhr, machen: mit einer Informationsveranstaltung in Halle 1 des AC-Sportparks. Dann wollen Vorsitzender Thomas Schulz und der Hirschberger Architekt Bernd Kopp die Pläne genauer erläutern.

Bereits Anfang der Woche stellten Vorsitzender Schulz, sein Stellvertreter Thomas Götz, Geschäftsführer Matthias Hörr, das für den Bereich Sport zuständige Vorstandsmitglied, Silke Baur, und Architekt Bernd Kopp die Pläne der Presse vor. Das Wichtigste vorab: Im Erdgeschoss erweitert sich die bisherige Fläche des Fitnessstudios von 715 Quadratmeter um circa 520 Quadratmeter auf dann 1235 Quadratmeter.

Die starken Männer und Frauen, die Bankdrücker und Kraftdreikämpfer des AC, dürfen ihre Gewichte künftig auf 230 statt wie bisher auf nur 75 Quadratmetern stemmen, reißen und stoßen. Den Indoor-Cyclisten stehen 175 anstelle von 65 Quadratmetern und den Boxern und Wrestlern 150 (bisher: 140) Quadratmeter Fläche zur Verfügung. Auf zwei größere Räume zu 385 und 145 Quadratmetern freuen sich zudem die Gymnastikabteilungen.

"Damit gewinnen wir auch freie Räume in dem bestehenden Gebäude, welche die angespannte Raumsituation entlasten und zusätzliche Möglichkeiten für ein erweitertes Sportangebot bieten", so Schulz. Immerhin verzeichnet allein der Gymnastik- und Gesundheitssport über 80 verschiedene Kurse. Hinzu kommen der wichtige Reha- und Behindertensport sowie eine 2,2 Hektar große Outdoor-Anlage.

Architekt Kopp nannte weitere bauliche Details. So soll der zweigeschossige Anbau auf dem westlichen Freigelände - dem heutigen Bouleplatz - auf rund 1270 Quadratmetern Brutto-Grundfläche und annähernd 11.430 Kubikmetern umbauten Raums emporwachsen. Das Gebäude soll neun Meter hoch und in Beton-Fertigteilbauweise erstellt werden. Die Haupterschließung erfolgt über den bestehenden Eingang auf der Nordseite, es gibt einen zusätzlichen Zugang über den Innenhof.

Als Kostenrahmen nennen Vorstand und Architekt einen Betrag zwischen dreieinhalb und vier Millionen Euro. Eine Million davon steuert - je nach Baufortschritt auf zwei Jahre verteilt - die Hans-Werner und Josephine Hector-Stiftung bei. Zuschüsse des Badischen Sportverbands sind zu erwarten. Alle weiteren Kosten stemmt der AC aus eigener Tasche. Aktuell gehen die Verantwortlichen davon aus, dass die Arbeiten im März nächsten Jahres beginnen können. Die Fertigstellung ist für Juli 2020 geplant.

Überraschungen schlummern allerdings im schlechten Bauuntergrund. Im Zug der Erstellung der Karlsberg-Passage wurde eine Auffüllung mit Bauschutt vorgenommen. Deshalb sei eine Gründung mithilfe von Bohrpfählen erforderlich, so Architekt Kopp. 80 bis 90 solcher Pfähle seien dafür notwendig. Diese müssen bis in eine Tiefe von zwölf Metern vorgetrieben werden, ehe darauf die Bodenplatte gegossen werden kann.

Eine Kraftprobe erwartet die AC-Mitglieder beim anschließenden Umzug bei laufendem Betrieb. Vorsitzender Schulz lehnte sich ganz weit aus dem Fenster: Geschlossen werde der Sportpark auch weiter nur an einem einzigen Tag im Jahr: "An Neujahr". Man habe auch während der Bauarbeiten den Ehrgeiz, die Mitglieder so wenig wie möglich in ihren sportlichen Aktivitäten einzuschränken. Mit der Errichtung des Anbaus schiele man nicht explizit auf steigende Mitgliederzahlen, sagte Schulz. Vielmehr gehe es um die eingangs erwähnte Ausweitung und Qualitätssteigerung des Sportangebots. Und wie sieht es im Zug der Baumaßnahme mit Beitragserhöhungen aus?

Wo es qualitative Verbesserungen des Angebots gibt, wären diese gerechtfertigt, mochte sich die Vorstandschaft nicht festnageln lassen. Die letzte Beitragsanpassung stamme aus dem Jahr 2014. Auf keinen Fall aber strebe man eine generelle, lineare Erhöhung an: "Das Prinzip der Staffelbeiträge bleibt erhalten", hieß es.

Mit dem Anbau werde, sowohl was die Gebäudeausdehnung in die Breite als auch in die Höhe anbetrifft, das "bauliche Ende der Fahnenstange" erreicht, machte Geschäftsführer Matthias Hörr mit Blick auf das dann nur noch übrig bleibende Flächenangebot den Sack endgültig zu.