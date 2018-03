Hirschberg. (ans) Für Julia Philippi war es eine Premiere: Die neue CDU-Landtagsabgeordnete trug sich gestern bei ihrem Antrittsbesuch in Hirschberg ins Goldene Buch der Gemeinde ein. "Vielen Dank für das herzliche Willkommen", schrieb die 55-Jährige. Und: "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Hirschberg."

In der Tat hatte die Verwaltung der Abgeordneten ein herzliches Willkommen mit süßen Stückchen und Brezeln bereitet. Gleichwohl hatte Bürgermeister Manuel Just eine ganze Menge an Themen parat - mit Schnittmengen zwischen Bund und Land. Da gehörten Betreutes Wohnen und Landesförderungen ebenso dazu wie Kinderkrippen und Flüchtlingsunterbringungen.

In Georg Wackers Fußstapfen zu treten, sei gewiss nicht einfach, sagte Just eingangs über Philippis Vorgänger. Dieser ist seit 1. Januar Geschäftsführer der staatlichen Lotto-Gesellschaft Baden-Württemberg. Aber die CDU hätte gut daran getan, sie als Ersatzkandidatin aufzustellen, schließlich sei die Dossenheimerin kein unbeschriebenes Blatt: Seit 2004 ist sie Gemeinderätin in Dossenheim. Zudem Bürgermeister-Stellvertreterin und Kreisrätin. "Und wenn es eine gute Schule gibt für Bundes- und Landespolitik, dann ist es die Kommunalpolitik", meinte Just.

Philippi ihrerseits betonte, dass ihr die Gespräche mit den Bürgermeistern wichtig seien, um einiges aus den Orten "im Detail" zu erfahren. So kannte sie bereits die Verkehrsproblematik in Großsachsen und wusste auch von den Wünschen nach einer Ortsumgehungsstraße oder eines Autobahnanschlusses Weinheim-Süd.

Just erläuterte aber noch einmal, woran es hier eigentlich hängt. "Es fehlt immer, egal bei welchem Punkt, an einem wichtigen Akteur." Sei es beim Autobahnanschluss an der Zustimmung Heddesheims oder bei der Umgehungsstraße an einem Konsens im Ort und der finanziellen Unterstützung durch den Bund. Philippi versprach, die Problematik in Stuttgart anzusprechen. Außerdem sagte sie zu, sich für eine bessere finanzielle Ausstattung von Volkshoch- und Musikschulen seitens des Landes einzusetzen. Diese hatte Just als "nicht auskömmlich" kritisiert. "Dass das Land nur noch zehn Prozent übernimmt, ist nicht nachvollziehbar."

Sowohl bei der Flüchtlingsunterbringung als auch beim Betreuten Wohnen hält der Bürgermeister die Kommune für gut aufgestellt. Ob allerdings das Angebot an Betreutem Wohnen auch künftig reicht, konnte er nicht mit Sicherheit sagen. "Das ist für uns ein bisschen eine Blackbox", so Just, also nicht wirklich transparent. Eine Umfrage würde man aktuell nicht anstreben, um keine Begehrlichkeiten zu wecken für etwas, das die Gemeinde nicht bieten könne. "Wir haben kein entsprechendes Grundstück in zentralörtlicher Lage."

Es geht dagegen voran bei der künftigen Kinderkrippe in der Großsachsener Friedrich-Ebert-Straße. Die Ausschreibung für einen Träger sei noch nicht erfolgt, aber es gebe schon vier, fünf Interessenten, sagte Just. Auch beim evangelischen Kindergarten Leutershausen geht es weiter: Diese Woche wird die Fotovoltaik-Anlage abgebaut, ab 26. März entkernt und ab 2. Mai abgerissen, sodass dem Neubau nichts mehr im Wege steht. Die ersten Gewerke kommen die Gemeinde schon günstiger als gedacht: So reduzieren sich die mit 330.000 Euro kalkulierten Kosten für Abbruch und Entkernung auf die Hälfte. "Der Kindergarten ist die große Aufgabe für dieses Jahr", betonte der Bürgermeister.

Indessen laufen aber auch andere Projekte: So ist laut Just geplant, dass es mit den Arbeiten für den "Skulpturengarten" zwischen Alter Villa und Betreutem Wohnen losgeht, sobald die Witterung es zulässt. Bis dieser allerdings genutzt werden kann, wird es noch dauern. "2019 ist realistisch", meinte der Bürgermeister. Philippi, Galeristin und Vorsitzende des Heidelberger Kunstvereins, lud er gleich schon mal inoffiziell zur Einweihung ein.