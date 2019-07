Mandatsträger sollten sich weiter sicher fühlen, wenn es an der Tür klingelt. F.: Kreutzer

Bergstraße/Neckar. (ans/mwg) Der Angriff auf den Hockenheimer Oberbürgermeister Dieter Gummer am Montagabend ist der vorerst letzte in einer Reihe von Fällen, bei denen Amts- und Mandatsträger Opfer von Straftaten geworden sind. Zuletzt hatte der Mord am Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke Anfang Juni bundesweit Erschütterung ausgelöst. Der Generalbundesanwalt geht hier von einem rechtsextremen Hintergrund aus.

Ob die Attacke auf Gummer politisch motiviert war, ist derzeit zwar noch unklar. Dennoch wirft die Tat die Frage auf, wie stark Amtsträger auch an Bergstraße und Neckar Angriffen, Drohungen oder Beleidigungen ausgesetzt sind.

> Schriesheim: "Ich bin zutiefst erschrocken und erschüttert von dieser sinnlosen Gewalt gegenüber eines sehr liebenswerten und sympathischen Kollegen", sagt Bürgermeister Hansjörg Höfer in Reaktion auf den Angriff auf Hockenheims OB Dieter Gummer. Er hoffe, dass der Täter schnell gefunden werde. Zwar sei die Kriminalitätsrate insgesamt eher rückläufig, dennoch steige die gefühlte Unsicherheit. "Mir persönlich ist noch nie etwas passiert, ich habe noch nie Drohbriefe oder ähnliches erhalten", sagt Höfer.

"Und wenn ich zum Beispiel auf öffentlichen Plätzen Jugendcliquen um Ruhe bitte, ist sofort jemand da, der mich erkennt und Respekt zeigt." Bisher habe aus seinem Bürgermeister-Sprengel kein Kollege Bedrohungen erfahren, sagt Höfer, aber es werde nach dem Angriff auf OB Gummer mit Sicherheit Veränderungen geben. "Das Erschreckende ist ja, dass es bei ihm Zuhause passiert ist und nicht in Hockenheim selbst." Die Schriesheimer wüssten zwar, wo er wohne, von sich aus veröffentliche er seine Adresse allerdings nicht.

> Hirschberg: In Hirschberg gibt es derzeit keinen Bürgermeister - er wird am Sonntag gewählt -, weshalb die RNZ beim Zweiten Bürgermeister-Stellvertreter Werner Volk nachgehakt hat, ob er schon mal bedroht worden ist. Ein ganz klares "Nein" kommt zurück. "Ich bin noch nie angegriffen worden." Es hätte durchaus mal Diskussionen auf offener Straße gegeben, aber nie bösartiger Natur.

Manchmal sei es schon etwas hitzig zugegangen; insbesondere bei der Standortfrage für die Flüchtlingsunterkunft seien einige sehr emotional geworden. Hier in Hirschberg fühlt sich Volk sicher. Er habe nie gehört, dass andere Gemeinderäte oder ein Bürgermeister mal angegriffen worden seien. Über die Art und Weise des Angriffs auf OB Dieter Gummer sei er schon sehr erschrocken.

> Ladenburg: Der Ton gegenüber der Verwaltung und den Ordnungsbeamten sei rauer geworden, sagt Bürgermeister Stefan Schmutz. Eine Entwicklung, die er kritisch sehe. Zwar habe es in Ladenburg bislang keine tätlichen Angriffe auf Mandatsträger gegeben. Worte aber seien die erste Stufe zu Taten, so Schmutz. "Wir wünschen uns, dass die Strafverfolgungsbehörden und die Justiz diese bedenkliche Entwicklung im Blick haben und Strafen konsequent verfolgen."

> Edingen-Neckarhausen: "Sicherlich gab es in der Vergangenheit Themen, die polarisierten", sagt Bürgermeister Simon Michler: "Dass dies bei einigen Unzufriedenheit mit dem Bürgermeister hervorruft, ist bis zu einem gewissen Grad verständlich." Bisher habe sich das aber "im Rahmen" bewegt. "Wenn die Meinung einzelner jedoch zu Aggression wird und in körperliche Gewalt übergeht, ist dies nicht zu akzeptieren." Dies solle niemandem widerfahren und nicht gebilligt werden.