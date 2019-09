Von Annette Steininger

Hirschberg. Eigentlich war es offiziell eine Gemeinderatsitzung. Und doch glich die Veranstaltung im Hilfeleistungszentrum einer solchen in keinerlei Weise. Bürgermeister Ralf Gänshirt wurde am gestrigen Sonntag in sein Amt eingeführt und verpflichtet - mit Musik, einer Überraschung und einer Brandrede.

Sänger und Gitarrist Matz Scheid stimmte mit "Norwegian Wood" von den Beatles auf die Veranstaltung ein und die über 300 Gäste kamen seiner Aufforderung gern nach, mitzusummen. Kein Wunder, dass sich Erster Bürgermeisterstellvertreter Karlheinz Treiber gut vorstellen konnte, künftig nach der Hälfte der Gemeinderats-Tagesordnung zu unterbrechen, um eine Gesangseinlage von Scheid zu genießen. Das sorgte bei den Gästen, darunter einige Abgeordnete und Bürgermeister, für Heiterkeit.

Dann wurde es ernst. Treiber rief den einzigen Tagesordnungspunkt auf: die Verpflichtung des Bürgermeisters. "Es handelt sich heute um eine reine Verpflichtung und keine Vereidigung", erläuterte Treiber. Denn als Beamter, Gänshirt war zuvor Hauptamtsleiter gewesen, sei er schon vereidigt worden.

Feierlich sprach ein sichtlich bewegter Gänshirt, der fast alle Redner des Vormittags herzlich drückte, die Worte seines Stellvertreters nach und gelobte, zum Wohle der Einwohner zu handeln. Es war sodann am Zweiten Bürgermeisterstellvertreter Werner Volk, die offensichtlich schwere Amtskette dem dritten Bürgermeister von Hirschberg umzulegen. Noch schnell die Unterschriften geleistet - und schon war Gänshirt verpflichtet.

So schnell geht es nicht immer, wie auch der Leiter des Kommunalrechtsamtes des Kreises, Frank Grünewald wusste. Er erinnerte an eine nicht ganz einfache 14-monatige Übergangszeit aufgrund der Verzögerungen beim Amtsantritt von Oberbürgermeister Manuel Just in Weinheim. Der Fall würde sich bestens für eine Klausur an der Verwaltungshochschule eignen, wie Grünewald und Gänshirt meinten.

Die beiden müssen es wissen, hatten sie doch nicht nur die praktische Ausbildung gemeinsam in Weinheim absolviert, sondern auch in Kehl studiert. Daraus ist sogar ein "Weinheimer Stammtisch" entstanden. Als Bürgermeister müsse er nun auch mal "dicke Bretter" bohren, sinnierte Grünewald in seiner persönlichen Ansprache. Nicht nur weil Ralf Gänshirt Ausdauersportler sei, sei er sich aber sicher, dass er all dies bewältigen werde, so der Leiter des Kommunalrechtsamts.

Auch Heddesheims Bürgermeister Michael Kessler, der als Vorsitzender des Kreisverbandes des Gemeindetags Baden-Württemberg sprach, führte nicht nur die berufliche Qualifikation Gänshirts an. Sondern erinnerte auch an dessen Fähigkeiten als Fußballer beim FV Leutershausen, wo auch er selbst gekickt hatte. Er machte darauf aufmerksam, dass dies ein besonderer Tag für ein Gemeindeoberhaupt sei, den man nicht so schnell vergisst. Nun freue er sich auf eine "gute nachbarschaftliche Zusammenarbeit".

Auch Pfarrerin Tanja Schmidt sah dieser freudig entgegen und stellte ihre Ansprache im Namen der Kirchengemeinden unter das Motto der Jahreslosung. Sie rief zu einem gemeinschaftlichen Engagement für den Frieden auf.

Nicht ganz so friedlich waren dagegen die Grußworte von Harald Brand, des Vorsitzenden des MGV 1884 Leutershausen, der im Namen aller Vereine sprach. Zwar beglückwünschte er Gänshirt: "Wenn man Bürgermeister von Hirschberg ist, hat man es geschafft; dann ist man das Oberhaupt der Perle an der Bergstraße." Er nutzte aber seinen Part auch für eine Brandrede.

So gebe es nicht nur die Sportvereine in Hirschberg, sondern auch die kulturellen. Während Großsachsen die Alte Turnhalle für Konzerte und Theater bereits habe, sei in Leutershausen eine solche Kulturstätte "dringend von Nöten". "Die Vereine, also die Motoren, muss man eben mit Benzin, Diesel oder Strom versorgen, damit sie vorwärts kommen", schien er Gänshirt einen Auftrag mit auf den Weg geben zu wollen. Auf diese ernsten Worte folgte ein launiger Überraschungsbeitrag von Trautel Merkel. Als sie (damals noch Schröder heißend) 1972 Vorschulkinder im Großsachsener Kindergarten betreute und an ihrer Zulassungsarbeit schrieb, kam ihr dabei "ein Ralf" unter. Über diesen notierte sie: "Er ist ein unkomplizierter Junge, der gern den Ton in der Gruppengemeinschaft angibt." Anfangs hätte ihn sein Dialekt nicht gestört, aber später habe er sich um die deutsche Hochsprache bemüht. Für die heute pensionierte Lehrerin gab es einen dicken Drücker von ihrem Ralf.

In Richtung aller Bürger betonte er, dass er mit ihnen gemeinsam die Zukunft Hirschbergs gestalten wolle. Er sprach Großprojekte wie die Hallen, den Kindergarten-Neubau oder das Schaffen von Wohnraum an. Gleichzeitig stimmte der Bürgermeister, der am 20. August sein Amt angetreten hatte, die Hirschberger auch auf schwierige Zeiten ein: "Die Einnahmen werden sich auf einem niedrigen Niveau einpendeln, sodass eine Priorisierung der vor uns liegenden Projekte unabdingbar wird." Aber vieles sei möglich, wenn alle an einem Strang ziehen.

Die Sängereinheit wünschte ihm jedenfalls erst mal gesanglich "Have a nice day", während der MGV Sängerbund Großsachsen ihm ankündigte: "Freedom is coming". Als Gag sangen sie ab der zweiten Strophe schwungvoll: "Gänshirt is coming." Der MGV 1884 versprach ihm schließlich: "You’ll never walk alone". Passenderweise holte eine Abordnung des Sing- und Volkstanzkreises Leutershausen den überraschten Gänshirt ab, damit er draußen drei Böllerschüsse mit dem SV "Hirschburg" abgeben durfte. Getreu dem Motto: "Habemus Bürgermeister."