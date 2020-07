Von Philipp Weber

Weinheim-Lützelsachsen. Fatih Isci ist hörbar enttäuscht: "Der Spaß ist verloren gegangen, das Ganze hat einen faden Beigeschmack", so der 25-Jährige am Montagnachmittag im RNZ-Gespräch. Dieses hätte sich eigentlich um die Frage drehen sollen, ob die TSG Lützelsachsen ein Sponsoringpaket im Gegenwert von rund 50.000 Euro und – für ein Jahr – einen Kleinbus bekommt. Schließlich stand der Klub im Finale des Wettbewerbs "Hyundai liebt Fußball" und wollte bis zum späten Sonntagabend Kommentare und "Likes" auf Facebook und Instagram einheimsen.

Jetzt geht es um ein traurigeres Thema: Manipulation in Sozialen Netzwerken. Denn die TSG und weitere Vereine sind Opfer eines Bot-Angriffs geworden. "Bot" steht eigentlich für das englische Wort "robot". Im Zusammenhang mit Sozialen Netzwerken geht es um Programme, die auf bestimmte Beiträge angesetzt und dann anstelle von Menschen aktiv werden. Dass dies der TSG widerfuhr, merkten Isci und die Verantwortlichen anderer Vereine in der Nacht auf Sonntag. Auf Instagram häuften sich plötzlich die "Likes" für die Bewerbungsvideos der Klubs. Schnell wurde klar, dass es dabei nicht mit rechten Dingen zuging, sprich: die positiven Rückmeldungen nicht von Menschen stammen konnten. "Wir haben schon am Sonntagmorgen Hyundai angeschrieben und uns von diesem Vorgehen distanziert", so Jugendtrainer Isci. Schließlich droht bei Betrug die Disqualifikation.

Auch andere Vereine kontaktierten den Autohersteller. Das bestätigt Heiko Petersen, Vorsitzender des nordhessischen SC Edermünde: "Offenbar sind wir quasi gehackt worden." Auch er ärgert sich. Unter den letzten Zehn im Wettbewerb seien fast nur Vereine, die wenig bekannt sind und vom Ehrenamt leben. Auch in seinem Klub hätten sich junge Leute aus dem "Social-Media-Team" um den Wettbewerb von Hyundai und fupa.net gekümmert. Und auch in Nordhessen warben die Fußballer um Unterstützung. Letztlich, so Vereinsvorsitzender Petersen, gehe es ja nicht bloß um den Gewinn: "Es ist vor allem ein großer Spaß, den uns irgendwelche Vollidioten verdorben haben."

Er werde die Verantwortlichen von "Hyundai liebt Fußball" noch am Montagabend auf einer Veranstaltung treffen, so Bernard Voss, Sprecher von Hyundai in Deutschland auf RNZ-Anfrage. Somit werde er am heutigen Dienstag Auskünfte erteilen können. Die Vereinsaktiven in Lützelsachsen und Edermünde haben indes schon Kenntnis darüber, wie der Autobauer weiter verfährt. Demnach wird der Wettbewerb nicht abgebrochen. Stattdessen sollen bei der Auswertung die "echten" von den "unechten" Interaktionen getrennt werden; danach zählen die Verantwortlichen "Likes" und Kommentare und küren den Sieger. Bereits im Verlauf des heutigen Dienstags – vermutlich in den Abendstunden – soll es soweit sein. Auch die Unterlegenen werden wohl das eine oder andere Geschenk bekommen – als Lohn für ihre Arbeit.

Der Lützelsachsener Isci wird Aufmunterung gebrauchen können. Er hat sich in den letzten zwei Tagen noch einmal intensiv mit den Tücken der Sozialen Netzwerke befasst und weitere Manipulationsmöglichkeiten entdeckt. So ist es zum Beispiel möglich, vermeintlich "echte" Zustimmung zu kaufen – also von Menschen, die Beiträge "liken" und dafür Provisionen einstreichen. Damit wiederum könnten Inhalte "gepuscht", also in ihrer Bedeutung verstärkt werden. Wie gesagt: ein deprimierendes Thema. Und das, obwohl doch der Spaß im Vordergrund stehen sollte. Isci will dennoch die Gelegenheit nutzen, um den Unterstützern der TSG zu danken. Darunter sind die Stadt Weinheim, der Sportkreis Mannheim, die SG Leutershausen, der TV Germania Großsachsen, der SSV aus Mannheim-Vogelstang sowie DJs aus der Region.

Mit Blick auf den Kleinbus hatten alle gefordert: "Der Bus muss nach Saase!".