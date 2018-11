Von Philipp Weber

Weinheim. Wer jetzt noch Karten für die Auftritte der "Achten Woinemer Lokalrunde" will, braucht Glück: Die Abende mit dem Kabarettensemble am heutigen Samstag sowie am 11., 12., 13., 19. und 20. Januar seien so gut wie ausverkauft, sagt Christiane Hardt. In dem 100 Stühle fassenden Saal seien höchstens noch vereinzelt Plätze frei, so die Mitinhaberin der Woinemer Hausbrauerei.

Wie am Nockherberg wird der Kabarett-Auftritt auch in Weinheim mit einem Bockbieranstich verbunden. Was in diesem Jahr durchaus ergiebig sein dürfte: Denn Material für scharfzüngiges Polit-Kabarett müsste eigentlich genug vorhanden sein. Bekanntlich hat Weinheim einen OB-Wahlkampf mit sieben Kandidaten und einer bis heute nicht entschiedenen Wahlanfechtungsklage hinter sich. Der Name des Programms gibt jedenfalls Anlass zur Hoffnung: "Just in time - let’s fetz".

"Unsere Idee war von vorneherein, einen politischen Bockbier-Anstich anzubieten. So, wie man ihn vom Nockherberg kennt - nur in einem kleineren Rahmen." Inzwischen habe sich das Ensemble gefunden und sei noch besser eingespielt, freut sich Gastgeberin Hardt.

Christiane Hardt und ihr Mann Jochen führen die Hausbrauerei seit 1997. Die dort praktizierte Verbindung von Brauerei und Gastronomie gibt es seit 1987. "Hausbrauereien waren damals noch ziemlich neu", so Christiane Hardt. Nach der Insolvenz des Vor-Pächters - der bis 1997 übrigens auch die Stadthallen-Gastronomie betrieben hatte - übernahmen die Hardts.

Sie gingen 2015 sogar noch einen Schritt weiter und kauften das Anwesen in der Friedrichstraße. Es hatte zuletzt einer Erbengemeinschaft gehört. Inzwischen sind die einstigen Pächter und heutigen Inhaber dazu übergegangen, den Standort zu sichern. Ein großer Schritt in diese Richtung erfolgte Anfang der Woche: Eine Spezialfirma baute drei neue Sudkessel ein. Jeder Einzelne davon wiegt zwei Tonnen. "Die Kessel müssen noch mit der Schroterei und dem Lagerkeller verbunden werden", erklärt Christiane Hardt. Spätestens Ende des Monats soll es den neuen Sud geben.

Billig ist das nicht: Die Kosten für die neue Ausrüstung und die entsprechenden Umbaumaßnahmen liegen zwischen 850.000 und einer Million Euro. Hinzu kommen die Unwägbarkeiten, die der Umbau einer Bestandsimmobilie so mit sich bringt. Man wolle aber nicht umrüsten und umbauen, um mehr Bier zu brauen, so die Mitinhaberin. Viel mehr gehe es darum, effizienter produzieren zu können. Bei dem Anwesen in der Friedrichstraße handelt es sich keineswegs um eine klassische Traditionsbrauerei. Das Gebäude sei im 19. Jahrhundert erbaut worden und habe zunächst als Weingut gedient, so Hardt. Jetzt trinkt man Bier - und freut sich an den Auftritten der "Woinemer Lokalrunde". Diese besteht aus Barbara Bauer, Holger Mattenklott, Sabine Wunder, Tom Ritter, Katja Hoger und Wolfgang Kunze.

"Die Mitglieder des Ensembles gehen im Haupterwerb ganz unterschiedlichen Berufen nach", weiß Christiane Hardt. Viele kennen zum Beispiel Katja Hoger. Als Rektorin der Waldschule und vor allem als geschäftsführende Schulleiterin der Weinheimer Grund-, Werkreal-, Real- und Sonderschulen ist sie auch in der lokalen Bildungspolitik eine feste Größe. Die Hobby-Kabarettisten gelten aber durchaus als kulturell vorbelastet - etwa durch das Holzwurmtheater. Man darf gespannt sein auf ihren nächsten Auftritt.

FiInfo: Wer noch Einzeltickets will, könnte vor allem mit dem Termin am 11. Januar Glück haben. Für diesen Abend zeigt die Online-Reservierung unter www.woinemer-hausbrauerei.de noch freie Einzelplätze an.