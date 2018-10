Von Marco Partner

Weinheim. Lauras und Marias Blicke wandern nach oben: Zur steilen Jakobswand, die 60 Meter in die Höhe ragt. Der ehemalige Steinbruch ist am Sonntag voller bunter Helme, Seile und Kletterbegeisterter. Karabiner blitzen in der Sonne auf, die beiden jungen Frauen aber konzentrieren sich voll und ganz auf zwei andere Damen, die sich den Hennes-Klettersteig vorgenommen haben.

S-förmig wie Indiana Jones oder Tomb Raider schlängeln und winden sich die beiden Alpinistinnen nach oben, hangeln sich an dem aufgespannten Seil entlang und steigen vorsichtig eine Leiter hinauf. Schritt für Schritt. Meter für Meter. Bis sie hinter den Felskanten verschwinden.

"Die Leiter ist gar nicht so ohne, denn sie hat einen Überhang. Schau mal, wie die Schuhe am Rucksack baumeln", erklärt Maria ihrer Freundin, die zum ersten Mal eine "echte" Wand besteigen will. Eine ständige Absicherung ist deshalb auch an vermeintlich leichten Stellen das A und O. In Kletterhallen hat Laura schon so manchen senkrechten Höhenmeter bezwungen. Ein Klettersteig in waschechter Natur aber ist Neuland für sie - und das traditionelle "Abklettern" des Alpenvereins die ideale Gelegenheit für einen Schnupperkurs.

Jedes Jahr lässt die Weinheimer Sektion der Bergsportler die Saison mit einem gemeinsamen Klettertag ausklingen. Rund 200 Mitglieder und ein paar Besucher kraxeln von den Morgenstunden bis zum Nachmittag in den unterschiedlichsten Schwierigkeitsgraden nach oben. Ausgestattet mit Klettergurt, Karabiner, Seilen oder auch dem "Faulenzer". Eine Rastschlinge, die bei unerwarteter Erschöpfung für zusätzliche Sicherheit sorgt. Denn die wird beim Alpenverein ohnehin mehr als großgeschrieben.

"Das ist das Wichtigste. Deshalb müssen auch die Zuschauer an der Felswand einen Helm tragen. Das Gelände hat alpinen Charakter, es kann auch mal zu einem Steinschlag kommen", erklärt Annette Breyther. Die Vorsitzende der Kletter- und Alpinistengruppe steht an diesem Tag vor allem am zehn Meter hohen Kletterturm den Sportlern mit Rat und Tat zur Seite.

Dort können die ersten Erfahrungen im Zweikampf mit der Schwerkraft und der eigenen Kraft gesammelt werden. Und Geschicklichkeit wie Trittsicherheit eingeübt und ähnlich wie bei einem Schachspiel die nächsten Schritte vorausgedacht werden. Denn Klettern ist nicht nur Kraft, sondern auch Technik.

Eine Technik, die - wenn man sie beherrscht - keine Grenzen kennt. "Geht nicht gibt’s nicht", "Einer geht noch" oder "Bodenlos" heißen einige der schwierigsten Abschnitte an der Jakobswand. 15 Routen mit unterschiedlichen Varianten von den Schwierigkeitsgraden "4-" bis "7+" gibt es in dem Klettergarten. Und mit dem "Karolasteig" den schwierigsten Klettersteig ganz Deutschlands.

Fast kerzengerade und nahezu ohne künstliche Steighilfen führt der Steig durch die überhängende Wand. Ausgedacht und im Jahr 2005 fertiggestellt hat ihn Vereinsmitglied Wolfgang Pluschke, der den Senkrecht-Parcours nach seiner damaligen Freundin und jetzigen Frau benannte. "Dafür gibt’s keine Blumen", scherzt er.

Was ihn am Klettern reizt? "Das Spiel mit der Schwerkraft", verrät er. Für Annette Breyther sind es die Freiheit und das Abenteuer. "Mittlerweile wird Klettern auch in der Therapie eingesetzt. Man lernt, sich auf andere zu verlassen und einander zu vertrauen", erklärt sie. Das ist auch für Maria einer der Gründe, warum sie sich dem Alpenverein anschloss. Zunächst wollte sie nur für ihre Alpenurlaube üben: "Aber es ist eine tolle Gemeinschaft. Man trifft Leute vor Ort und redet über den Sport."

Der Hauptreiz aber bestehe darin, von den alltäglichen Gedanken fortzukommen. "Ich konzentriere mich ganz auf das Körperliche, da wird die Birne frei", betont sie. Klettern, das sei eine Herausforderung, um Ängste zu überwinden und sich einen Ruck zu geben. Eine Erfahrung, die sich auch auf andere Lebensbereiche übertragen lässt. "Was man körperlich durchlebt hat, kann man auch im Geistigen schaffen", sagt Maria - und macht sich gemeinsam mit Laura auf den Weg. Nach oben.

Info: Insgesamt zählt die Weinheimer Sektion des DAV 3200 Mitglieder. Die neue Saison startet Ende März. Infos unter www.dav-weinheim.de